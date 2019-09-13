ذكريات الإفريقي تطارد الإسماعيلي في البطولة العربية

١٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٦ ص

استاد الإسماعيلية

يحتضن استاد الإسماعيلية، اليوم الجمعة، في تمام الساعة السادسة مساءً، لقاء النادي الإسماعيلي ونظيره أهلي بنغازي الليبي، ضمن مواجهات الذهاب لدور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية)، والتي سيقودها الحكم الدولي المغربي رضوان جيد، صاحب الـ40 عامًا، وذلك وفقا لما أعلنه الاتحاد العربي لكرة القدم. ويدخل الإسماعيلى مباراة الليلة بحثا عن تحقيق فوز مريح يساعده قبل خوض لقاء الإياب في دولة تونس أواخر الشهر الجارى؛ بسبب الأحداث السياسية التي تمنع دولة ليبيا من استضافة اللقاء.

ويحلم الدراويش بالتتويج بكأس محمد السادس للأندية الأبطال لاستعادة ذكريات التألق فى البطولة العربية، لا سيما نسخة 2004 التى تمكن الفريق الأصفر خلالها من الصعود للمباراة النهائية قبل أن يخسر اللقب لصالح الصفاقسى التونسى 4-3 بركلات الترجيح. ومن المنتظر أن يقام لقاء اليوم بحضور جماهيري كبير، لكن لم يتم

ويحلم الدراويش بالتتويج بكأس محمد السادس للأندية الأبطال لاستعادة ذكريات التألق فى البطولة العربية، لا سيما نسخة 2004 التى تمكن الفريق الأصفر خلالها من الصعود للمباراة النهائية قبل أن يخسر اللقب لصالح الصفاقسى التونسى 4-3 بركلات الترجيح.



ومن المنتظر أن يقام لقاء اليوم بحضور جماهيري كبير، لكن لم يتم الكشف عن العدد النهائي أو طريقة الحصول على التذاكر، لتعود الحياة لاستاد الإسماعيلية مع الدراويش، عقب النجاح الباهر في استضافة كأس الأمم الإفريقية 2019.



وشهد استاد الإسماعيلية أحداثا مؤسفة في آخر لقاء استقبله بحضور جماهيري عندما استضاف الدراويش فريق الإفريقي التونسي في العام الماضي، بسبب أخطاء طاقم التحكيم الكاميروني الكارثية بقيادة الحكم أليوم نيانت، الذي تسبب في عدم استكمال اللقاء واحتسابه بفوز الإفريقي بهدفين نظيفين وقتها.

