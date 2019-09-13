مفاجآت في تشكيل الإسماعيلي المتوقع أمام أهلي بنغازي

١٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٠ ص

الإسماعيلي

يحتضن استاد الإسماعيلية، اليوم الجمعة، في تمام الساعة السادسة مساءً، لقاء النادي الإسماعيلي أمام نظيره أهلي بنغازي الليبي، ضمن مواجهات الذهاب لدور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية)، والتي سيقودها الحكم الدولي المغربي رضوان جيد صاحب الـ40 عامًا، وذلك وفقًا لما أعلنه الاتحاد العربي لكرة القدم. ويدخل الإسماعيلى مباراة الليلة بحثا عن تحقيق فوز مريح يساعده قبل خوض لقاء الإياب في دولة تونس أواخر الشهر الجارى بسبب الأحداث السياسية التي تمنع دولة ليبيا من استضافة اللقاء.

ويحلم الدراويش بالتتويج بكأس محمد السادس للأندية الأبطال لاستعادة ذكريات التألق فى البطولة العربية، لا سيما نسخة 2004 التى تمكن الفريق الأصفر خلالها من الصعود للمباراة النهائية قبل أن يخسر اللقب لصالح الصفاقسى التونسى 4-3 بركلات الترجيح بعد انتهاء مباراتى الذهاب والإياب بالتعادل السلبى. وفي ما يلي