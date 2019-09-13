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أحمد فهمي وأكرم حسني يتعاونان مجددا في رمضان 2020

تحرير:التحرير ١٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
أحمد فهمي
أحمد فهمي
بعد تعاونهما في مسلسل "ريح المدام" والذي حقق نجاحا كبيرا خلال الموسم الدرامي الرمضاني لعام 2017، قرر الثنائي أحمد فهمي وأكرم حسني تكرار التعاون مرة أخرى من خلال مسلسل كوميدي جديد سيتم عرضه خلال موسم رمضان المقبل، من إنتاج شركة "سينرجي" لمالكها تامر مرسي، ومن المقرر الإعلان عن تفاصيل العمل خلال الفترة المقبلة استعداداً لانطلاق التصوير شهر ديسمبر المقبل. واحتفل الفنان أحمد فهمي قبل يومين، بزفافه على الفنانة الشابة هنا الزاهد، وسط حضور كبير من أهل الفن.
يذكر أن آخر أعمال أحمد فهمي مسلسل "الواد سيد الشحات"، من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي، ومن بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، محمد عبد الرحمن، والذي عُرض خلال موسم رمضان الماضي 2019. بينما كانت آخر أعمال أكرم حسني مسلسل "الوصية" الذي عُرض في رمضان 2018  وحقق العمل
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سمير صبرى: الحنين يأخذنى إلى ميكروفون الإذاعة

طفل تعلق بالفن بسبب قدرة والدته على عزف البيانو، ومواظبته على الذهاب إلى السينما باستمرار، عاش بعمارة «السعوديين» التى كان يقطن فيها المطرب عبد الحليم حافظ.. من هنا انطلق الفنان الكبير سمير صبرى فى رحلته مع الفن، بعد أن ظهر مع العندليب الأسمر فى أغنية «بحلم بيك» لأول مرة، وكل هذه التجارب أكسبته موهبة ثقيلة جعلته يصبح مذيعا وفنانا ومغنيا ومنتجا مصريا له تاريخ كبير على مدار عقود، سواء فى التليفزيون أو المسرح أو على شاشة السينما، فقد عمل مع كبار النجوم فى عصره، وظل نجمًا لسنوات طوال.
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بقرار من «الإعلاميين».. وقف برنامج ياسمين الخطيب على «النهار»

قررت نقابة الإعلاميين برئاسة طارق سعدة، وقف حلقات برنامج "شارع النهار" الذي تقدمه ياسمين الخطيب، وأخطرت قناة "النهار" اليوم الخميس، بحظر تصوير أي حلقات جديدة من البرنامج، موضحة أن سبب الوقف عدم حصول مقدمة البرنامج على التصاريح اللازمة للظهور.. يذكر أن ياسمين الخطيب تقدمت بطلب للنقابة منذ أسبوع، متضمنا المستندات اللازمة للحصول على تصريح ظهورها على الشاشة.
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نجوم الفن لـ«هنا وفهمي»: ألف مبروك.. ربنا يسعدكم

حرص عدد من الفنانين على تهنئة كل من هنا الزاهد وأحمد فهمي، بزفافهما الذي أقيم ليلة أمس بأحد الفنادق المطلة على النيل، بحضور الأهل وعدد كبير من نجوم الفن والإعلاميين، من بينهم «أحمد عز، كندة علوش، عمرو يوسف، كريم عبد العزيز، أيتن عامر، محمد عبد الرحمن، أكرم حسني، منى الشاذلي، عمرو الليثي، أشرف عبد الباقي»، وغيرهم، ومن بين المهنئين الفنانة نيللي كريم، التى قامت بنشر صورة للعروسين على حسابها بموقع «إنستجرام» وعلقت عليها: «مبروك ليكم يا ولاد، سعيدة جدا ليكم، ربنا يحميكم»، بينما علق الفنان أحمد السعدني: «ألف مبروك يا حبايبي، ربنا يسعدكم يا رب».
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أكرم حسني يحتفل بعيد ميلاده.. والنجوم يهنئونه

يحتفل الفنان أكرم حسني، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلاده الـ45، حيث أنه من مواليد 10 سبتمبر 1974. ونشر حسني، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، صورة له وهو طفل صغير وكتب عليها: "كل سنة وأنا طيب". وحرص عدد من نجوم الفن، على تهنئته، ومن بينهم هشام ماجد الذي كتب: "زي النهاردة أتولد واحد من أظرف خمسة علي وجه الأرض إنه الأكرم الحسني.. كل سنة وأنت أظرف وأتفه من السنة اللي قبلها". وكتب مصطفى خاطر: "كل سنة وأنت طيب يا كرملة، بس أنت حاطط صورة الطفلة فيروز ليه"، وكتب مصطفى قمر: "كل سنة وأنت طيب يا أكرم وعقبال مليون سنة".
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أحمد فهمي في روما لأجل «العارف»| وهنا الزاهد: فضحتنا

يحرص الفنان أحمد فهمي على مشاركة جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورا من لحظات حياته المختلفة، ودائمًا ما يصاحبها تعليقات ساخرة من قِبله، بالإضافة إلى تلقيه باستمرار تعليقات من خطيبته الفنانة هنا الزاهد.‏ ونشر اليوم الأحد، أحمد فهمي عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، صورة من إحدى رحلاته إلى إيطاليا، وظهر فيها وهو يشرب بيده من إحدى نافورات العاصمة الإيطالية، معلّقًا: "روما"، بينما علّقت هنا الزاهد على الصورة ممازحة "فهمي" بالقول: "إيه اللي انت بتهببه ده، فضحتنا".
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أحمد فهمي يسافر إلى بلغاريا لهذا السبب

يغادر الفنان أحمد فهمي القاهرة، الأحد المقبل، متجها إلى بلغاريا، لتصوير عدد من المشاهد الخارجية لفيلم "العارف عودة يونس" للمخرج أحمد علاء، والذي يشارك في بطولته، رفقة عدد من النجوم، ومن بينهم أحمد عز ومصطفى خاطر. ومن المقرر أن يتواجد فهمي هناك لمدة 6 أيام، على أن يعود بعدها إلي القاهرة، لمتابعة ترتيبات حفل زفافه على الفنانة هنا الزاهد، المقرر إقامته، الشهر المقبل، داخل إحدى الفنادق الكبري بالقاهرة،. وكان فهمي وهنا قد قررا تأجيل حفل الزفاف، حيث كانا رتبا له موعدا سابقا لكن انشغالهم بمشاريعهما الفنية حال دون ذلك.
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أحمد عز وفهمي وخاطر في بلغاريا لتصوير «العارف»

تسافر أسرة فيلم "العارف- يونس"، يوم السبت المقبل 17 أغسطس، إلى بلغاريا لتصوير المشاهد الخارجية من العمل، ومن المقرر أن يستمر التصوير هناك لمدة 15 يومًا، ويسافر كل من أبطال العمل النجوم: أحمد عز، وأحمد فهمي، ومصطفى خاطر، وكارمن بصيبص، بالإضافة إلى أحمد بدوي مدير عام شركة "سينرجي فيلمز" المنتجة للفيلم، والمخرج أحمد علاء وبعض من فريق التصوير، وآخرين. وكان الفنان أحمد عز، قد صوَّر عدة مشاهد من "العارف" في الساحل الشمالي، بالإضافة لمشاهد أخرى في القاهرة.
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