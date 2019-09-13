أحمد فهمي وأكرم حسني يتعاونان مجددا في رمضان 2020

تحرير:التحرير ١٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

أحمد فهمي

بعد تعاونهما في مسلسل "ريح المدام" والذي حقق نجاحا كبيرا خلال الموسم الدرامي الرمضاني لعام 2017، قرر الثنائي أحمد فهمي وأكرم حسني تكرار التعاون مرة أخرى من خلال مسلسل كوميدي جديد سيتم عرضه خلال موسم رمضان المقبل، من إنتاج شركة "سينرجي" لمالكها تامر مرسي، ومن المقرر الإعلان عن تفاصيل العمل خلال الفترة المقبلة استعداداً لانطلاق التصوير شهر ديسمبر المقبل. واحتفل الفنان أحمد فهمي قبل يومين، بزفافه على الفنانة الشابة هنا الزاهد، وسط حضور كبير من أهل الفن.

يذكر أن آخر أعمال أحمد فهمي مسلسل "الواد سيد الشحات"، من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي، ومن بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، محمد عبد الرحمن، والذي عُرض خلال موسم رمضان الماضي 2019. بينما كانت آخر أعمال أكرم حسني مسلسل "الوصية" الذي عُرض في رمضان 2018 وحقق العمل