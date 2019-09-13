لوفرين يسخر من عضلات محمد صلاح على إنستجرام

١٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٢ ص

محمد صلاح

يبدو أن المزاح بين نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، وزميله في صفوف ليفربول المدافع الكرواتي ديان لوفري لن يتوقف، وكان آخره نشر الكرواتي محادثة بينه وبين صلاح، المتوج مؤخرًا بجائزة أفضل لاعب في صفوف ليفربول في شهر أغسطس، ونشر لوفرين نص المحادثة بينهما عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بعدما أرسل صلاح صورة بالخطأ إلى لوفرين يبرز خلالها بنيانه العضلي، ورد الكرواتي على الصورة: "الصورة التي تتعمد خلالها إظهار عضلاتك، وأنت تعلم بنسبة 100% أن المصور يقف في الخارج".

وأضاف لوفرين: "لقد كانت الحرارة 16 درجة وقتها، ولكن لا تقلق سأنشر أنا الصورة لك". وعلق صلاح: "خذ الأمور ببساطة، لا داعي للغيرة". يذكر أن ليفربول يستعد لمواجهة نيوكاسل غدًا السبت ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي على ملعب الأنفيلد. ويتصدر الريدز جدول الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة،