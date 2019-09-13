رياضة

لوفرين يسخر من عضلات محمد صلاح على إنستجرام

١٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٢ ص
محمد صلاح
محمد صلاح
يبدو أن المزاح بين نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، وزميله في صفوف ليفربول المدافع الكرواتي ديان لوفري لن يتوقف، وكان آخره نشر الكرواتي محادثة بينه وبين صلاح، المتوج مؤخرًا بجائزة أفضل لاعب في صفوف ليفربول في شهر أغسطس، ونشر لوفرين نص المحادثة بينهما عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بعدما أرسل صلاح صورة بالخطأ إلى لوفرين يبرز خلالها بنيانه العضلي، ورد الكرواتي على الصورة: "الصورة التي تتعمد خلالها إظهار عضلاتك، وأنت تعلم بنسبة 100% أن المصور يقف في الخارج".
وأضاف لوفرين: "لقد كانت الحرارة 16 درجة وقتها، ولكن لا تقلق سأنشر أنا الصورة لك". وعلق صلاح: "خذ الأمور ببساطة، لا داعي للغيرة". يذكر أن ليفربول يستعد لمواجهة نيوكاسل غدًا السبت ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي على ملعب الأنفيلد. ويتصدر الريدز جدول الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة،
اقرأ المزيد
مران -الأهلي- في -غينيا‎ (2)

اهتمام إعلامي ببعثة الأهلي.. وقنديل يشكر السفارة

أبدت وسائل الإعلام في غينيا الاستوائية اهتماما كبيرا بوجود بعثة الأهلي بالعاصمة مالابو لمواجهة فريق كانو سبورت في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها في السادسة من مساء غد السبت بتوقيت القاهرة. وبثت قناة غينيا الاستوائية الرئيسية تقريرا مطولا عن النادي الأهلي وجانبا من استقبال بعثة الفريق وجزءا من التدريبات التي أجراها أمس الخميس على استاد مالابو، وأكدت القناة أن الأهلي أكبر الأندية الإفريقية، ويمتلك خبرات كبيرة في القارة وسجلا حافلا بالإنجازات.
مران -الأهلي- في -غينيا‎ (3)

محاضرة فنية ومؤتمر صحفي لفايلر استعدادًا لكانو سبورت

يعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة رينيه فايلر، محاضرة فنية مع لاعبي الفريق مساء اليوم الجمعة عقب تناول وجبة العشاء، يشاهد خلالها اللاعبون تسجيلا لمباراة كانو سبورت أمام بطل غينيا الاستوائية في دور الـ64 من البطولة، استعدادًا لمواجهة كانو سبورت في ذهاب دور الـ32 لبطولة إفريقيا في المباراة المقرر إقامتها الساعة السادسة مساء غد السبت بتوقيت القاهرة، ويشرح الجهاز الفني للاعبين نقاط القوة والضعف في صفوف الفريق المنافس، ويحدد الأدوار المطلوبة من كل لاعب خلال المباراة وفقا لخطة اللعب.
كومباني-1

كومباني يدعم زميله السابق في مانشستر سيتي

أعرب المدافع البلجيكي فينسينت كومباني عن دعمه الكامل لزميله السابق في مانشستر سيتي، المدافع الإنجليزي جون ستونز، مشيرًا إلى حاجته للتمتع بالثبات في المستوى إلى جانب تطوير لياقته البدنية، إن أراد إسكات المنتقدين، وأن يحجز مكانًا في التشكيل الأساسي للسيتي، ويأتي ذلك بعد العديد من الأخطاء التي ارتكبها ستونز منذ انتقاله إلى صفوف السيتي قادمًا من إيفرتون في عام 2016، ليفقد مكانه في التشكيل الأساسي للسيتي لصالح المدافع إيمريك لابورت الذي انتقل للسيتي الموسم الماضي قادمًا من صفوف أتلتيك بلباو.
اقرأ المزيد من الأخبار
محمد صلاح (1.) (1)

تفاصيل لقاء محمد صلاح مع المدير الرياضي لبرشلونة

نشرت حياة أبيدال زوجة النجم الفرنسى أريك أبيدال المدير الرياضى لنادى برشلونة الإسبانى صورة بصحبة الدولى المصرى محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزى، خلال قضائهم إجازة لبضعة أيام في مدينة دبى الإماراتية، ولم يظهر أبيدال في الصورة، غير أن زوجته قامت بالإشارة إليه، وأبرزت الصورة عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، وأبدت سعادتها بلقاء لاعب الفراعنة، معلقة عليها، قائلة: "نعم أنا جزائرية وبالطبع أقدر رياض محرز، ولكن ذلك لن يمنعنى من التقاط صورة مع أخى محمد صلاح".
محمد صلاح (1.) (3)

تفاصيل خطة ليفربول للاستغناء عن محمد صلاح

يخطط ليفربول لبيع نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، واستغلال أمواله في التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي، وجادون سانشو أو كاي هافيرتز، ويعد صلاح من أبرز اللاعبين أصحاب الشعبية الجارفة في ملعب الأنفيلد، بعدما توج بالحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوري الإنجليزي في آخر موسمين، ولكن يرى الريدز أن هذا هو الوقت المناسب لبيع صلاح، للحصول على أموال ضخمة من ورائه، والتعاقد مع 3 مواهب شابة بارزة مثل السابق ذكرهم، وتطبيق نفس خطة بيع فيليب كوتينيو من قبل في عام 2018 والاستفادة من أمواله بشراء أليسون ومن قبله فيرجيل فان ديك.
ساديو ماني‎

ميلنر يسخر من ماني بعد أزمته الأخيرة

نشر متوسط ميدان ليفربول، جيمس ميلنر، صورة له تجمعه بالنجم السنغالي ساديو ماني على مقاعد البدلاء، تظهر انفعال ماني في المباراة الأخيرة في الدوري الإنجليزي التي فاز بها الريدز خارج ميدانهم بنتيجة 3-0 على حساب بيرنلي، وانفعل ماني بشدة عقب استبداله في شوط المباراة الثاني، معترضًا على إحدى الكرات التي كان يتواجد بها في وضع انفراد في المرمى، ولم يمرر له نجم المنتخب الوطني محمد صلاح الكرة، في لقطة أثارت الكثير من الجدل في الصحف الإنجليزية وخرج مدرب الفريق يورجن كلوب بتصريحات أنهى من خلالها الأزمة.
محمد صلاح (1.) (1)

كلوب ينهي أزمة صلاح وماني: هذا قرار اللاعبين

أكد المدرب الألماني يورجن كلوب، أنه لن يخبر نجم المنتخب الوطني محمد صلاح بضرورة تمرير الكرة بصورة أكبر، وذلك بعد الغضب الذي أظهره ساديو ماني في فوز ليفربول على بيرنلي بثلاثية نظيفة، عندما رفض صلاح التمرير إليه عندما كان في وضع مثالي للانفراد بالمرمى، مفضلا المراوغة والتسديد، وقال كلوب في هذا الشأن: "يمكنني وصف 5 أو 6 مواقف ظن فيها البعض أنه من الأفضل للاعب التمرير، ومن ثم نجح هو في تسجيل الهدف بالفعل، ومن ثم فهذه حرية أمنحها للاعب، على كل لاعب اتخاذ القرار بشأن تمرير الكرة من عدمه".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org