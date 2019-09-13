جريمة

«طبنجة وكارنيهات» بحوزة منتحل صفة موظف حكومي

تحرير:تهامى البندارى ١٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٦ ص
أرشيفية
أرشيفية
قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، استدعاء الشهود والضحايا في واقعة انتحال عاطل صفة موظف حكومي بمنطقة السلام، لسماع شهاداتهم حول نشاط المتهم عقب سقوطه في قبضة رجال المباحث وبحوزته طبنجة وبطاقات شخصية مزورة، كما أمرت النيابة باستعجال تحريات إدارة البحث الجنائي حول ملابسات الواقعة. تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة إخطارا بالقبض على منتحل صفة موظف حكومي، أثناء قيادته لسيارة ملاكي، مدعيا أنه يعمل بإحدى الجهات الحكومية الهامة، قبل أن تأمر النيابة العامة بحجز المتهم 24 ساعة على ذمة تحريات المباحث.
وأفادت التحقيقات أن المتهم المضبوط يقيم بمحافظة الشرقية، ومطلوب للتنفيذ عليه في 3 أحكام حبس في قضايا تبديد، وضبط بحوزته طبنجة صوت و5 طلقات صوت، 7 كارنيهات منسوب صدورها لعدد من الجهات الحكومية، شهادة إعفاء بإحراز وحيازة سلاح جميعها مُثبت بها اسم وصورة المتهم "مزورين". وأشار المتهم أمام رجال المباحث إلى
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سيولة-مرورية -

سيولة بمحاور القاهرة والجيزة.. حالة الطرق اليوم

شهدت غالبية المحاور والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، اليوم الجمعة، سيولة مرورية ملحوظة، نتيجة انتشار رجال المرور وتنفيذهم الخطة الأمنية الموضوعة لتحقيق الانضباط المروري، والحرص على التواجد الفعال لمنع الكثافات المرورية، كما انتظمت حركة السير صباح اليوم في محور الثورة بمصر الجديدة، وكذلك أعلى كوبرى أكتوبر، والطريق القادم من مدينة نصر والنزهة إلى طريق المطار، وشوارع رمسيس وصلاح سالم، ومدينة نصر، وشارع البطل أحمد عبد العزيز، وميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية.
جثة (3)

مصرع عامل بسبب خلاف على جمع القمامة في شبرا الخيمة

لقى عامل مقيم في شبرا الخيمة مصرعه، إثر نشوب مشاجرة مع آخر للخلاف على جمع القمامة فتدخل أحد الأشخاص لمناصرة الأخير وطعن الأول بمطواة فسقط غارقا فى دمائه وسط ذهول المارة ولفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله المستشفى. تلقى قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، إشارة من مستشفى ناصر العام بوصول المدعو "أيمن ا م - 38 عاما - عامل جمع قمامة" ومقيم بهتيم دائرة القسم، مصابا بجرح طعني نافذ بالصدر من الجهة اليسري، وتوفى عقب وصوله إلى المستشفى، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة.
توقف حركة ترام الإسكندرية (2)

حريق بالترام الأخضر في شوارع الإسكندرية

شب حريق هائل بإحدى عربات الترام في محافظة الإسكندرية، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وذلك بمنطقة بحري بالأنفوشي، التابع إلى حي الجمرك، بوسط عروس البحر الأبيض المتوسط، فيما هرولت سيارات الإطفاء والإسعاف، إلى موقع الحادث لبدء عملية السيطرة على الحريق، وذلك فى الوقت الذى توقفت فيه حركة الترام لنحو ساعة كاملة على خط محطة الرمل مروراً بالمنشية وصولاً إلى محطة رأس التين، كما توقفت على اثرها الحركة المرورية لحين السيطرة على الحريق ولم ترد أي أنباء عن وقوع أي إصابات.
حادث-تصادم

مصرع طفل وإصابة 5 آخرين في حادث تصادم بميدان رمسيس

تسببت السرعة الزائدة في حادث تصادم مساء اليوم الخميس، بميدان رمسيس، حيث لقي طفل مصرعه، وأصيب 5 آخرين، أثر تصادم سيارة ملاكي بـ4 سيارات، مما أدى إلى توقفت حركة المرور بالطريق نتيجة الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، ونشر الخدمات المرورية بمحيط الحادث.. البداية كانت بتلقي غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين 4 سيارات بميدان رمسيس، وتم الدفع بالأوناش المرورية لرفع حطام الحادث،وتسير حركة السير أمام السيارات.
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قضية-الرشوة (1)

«التسجيلات» 4 ثغرات يستغلها «حيتان الرشاوى»

من حين لآخر يتساقط المرتشون في قبضة أجهزة الأمن المختلفة مثل مباحث الأموال العامة ورجال الرقابة الإدارية، يتنوع المتهمون في قضايا الرشوة لتشمل القائمة مسئولين وموظفين وأحيانا وزراء، يقعون في فخ طلب وعرض والحصول على رشاوى مالية وأحيانا جنسية، من أجل تسيير عمل معين أو الإخلال بأى من مهام وظيفتهم التي كفلها القانون. وتبذل أجهزة الأمن خلال مراحل الإعداد لضبط أولئك المتهمين جهودا كبيرا ما بين التنسيق مع المصادر السرية مرورا بتسجيل المكالمات الدالة على صحة اتهامهم وانتهاءً بالقبض عليهم متلبسين بتلك الجريمة.
جثة-فى-شقة

جريمة أسرية بـ15 مايو.. قتل زوجته وألقى طفله من الخامس

تجرد سائق من مشاعر الأبوة والرحمة على حد سواء، فقد عقله الذي استحوذ عليه الشيطان، أقدم بدم بارد على ذبح زوجته وإلقاء طفله البالغ من العمر 4 سنوات من شرفة الطابق الخامس بمنطقة 15 مايو في القاهرة، تلك الجريمة التي أثارت دهشة ممزوجة بحسرة الأهالي، وفرضت قوات الشرطة طوقا أمنيا بمسرح الجريمة، ووصل فريق من النيابة العامة لمناظرة جثة المجني عليهما، وأمرت بنقل جثة الأم وفلذة كبدها إلى مشرحة زينهم تحت تصرف مصلحة الطب الشرعي، والتصريح بالدفن عقب التشريح لبيان وتحديد أسباب الوفاة، واستعجلت تحريات إدارة البحث الجنائي حول ظروف وملابسات الواقعة.
طعن

طعن أمين شرطة معين خدمة بنادي الجزيرة.. (فيديو)

تمكنت الخدمات الأمنية المعينة قرب نادي الجزيرة، اليوم السبت، من ضبط متهم بالتعدي بسكين على أمين شرطة معين خدمة في محيط النادي، ما أسفر عن إصابته بجرح نافذ، ونجح رجال الأمن في السيطرة على المتهم بمساعدة الأهالي، بينما يجرى رجال المباحث جهودهم لتحديد هوية الجاني وبيان الدافع لارتكاب الحادث ما إذا كان جنائيا أم إرهابيا، من خلال عمل التحريات اللازمة عن نشاط المتهم، ويخضع أمين الشرطة للعلاج بأحد المستشفيات، تمهيدا لسماع أقواله في الواقعة، وبيان الملابسات الكاملة للتعدي عليه من قبَل المتهم المضبوط.
الرقابة الإدارية (1)

بعد ثقة السيسي.. أبرز «خبطات» الرقابة الإدارية ضد الفساد

ضربات أمنية ناجحة توجهها هيئة الرقابة الإدارية، من وقت لآخر، لاصطياد حيتان الفساد والمتربحين من أموال الشعب، والمتورطين في قضايا الرشاوى والتربح واستغلال مناصبهم، أشهر طويلة يقضيها ضباط الرقابة الإدارية في إجراء تحرياتهم بشأن هؤلاء ممن تحوم حولهم الشبهات في قطاعات أعمالهم، وتتنوع قائمة المضبوطين الساقطين في قفص الرقابة الإدارية، وامتدت لتشمل وزراء ومحافظين ومسئولين ورؤساء هيئات وأصحاب مناصب عليا، لتؤكد الرقابة أن سيفها سيطول أي فاسد مهما طال الوقت.
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