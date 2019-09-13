«طبنجة وكارنيهات» بحوزة منتحل صفة موظف حكومي

تحرير:تهامى البندارى ١٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٦ ص

أرشيفية

قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، استدعاء الشهود والضحايا في واقعة انتحال عاطل صفة موظف حكومي بمنطقة السلام، لسماع شهاداتهم حول نشاط المتهم عقب سقوطه في قبضة رجال المباحث وبحوزته طبنجة وبطاقات شخصية مزورة، كما أمرت النيابة باستعجال تحريات إدارة البحث الجنائي حول ملابسات الواقعة. تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة إخطارا بالقبض على منتحل صفة موظف حكومي، أثناء قيادته لسيارة ملاكي، مدعيا أنه يعمل بإحدى الجهات الحكومية الهامة، قبل أن تأمر النيابة العامة بحجز المتهم 24 ساعة على ذمة تحريات المباحث.

وأفادت التحقيقات أن المتهم المضبوط يقيم بمحافظة الشرقية، ومطلوب للتنفيذ عليه في 3 أحكام حبس في قضايا تبديد، وضبط بحوزته طبنجة صوت و5 طلقات صوت، 7 كارنيهات منسوب صدورها لعدد من الجهات الحكومية، شهادة إعفاء بإحراز وحيازة سلاح جميعها مُثبت بها اسم وصورة المتهم "مزورين". وأشار المتهم أمام رجال المباحث إلى