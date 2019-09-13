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«فلتشطب أوسلو من تاريخنا».. الفلسطينيون يستعدون لمسيرات الجمعة

تعتبر اتفاقية أوسلو أول اتفاقية رسمية مباشرة بين إسرائيل ممثلة بوزير خارجيتها آنذاك شيمون بيريز، ومنظمة التحرير الفلسطينية، ممثلة بأمين سر اللجنة التنفيذية
تحرير:أ.ش.أ ١٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٢ ص
غزة
غزة
يستعد الفلسطينيون في قطاع غزة اليوم، للمشاركة في فعاليات الجمعة الـ74 من مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار شرق القطاع، والتي جاءت بالتزامن مع ذكرى توقيع اتفاقية أوسلو، وردا على مشاريع تصفية القضية الفلسطينية وإجراءات الولايات المتحدة الأمريكية بحق قضية اللاجئين ورفضا لتهديدات الاحتلال الإسرائيلي بضم الضفة المحتلة وتهويد المقدسات، وتأكيدا على رفض الشعب الفلسطيني للخنوع وحقه في الحرية والاستقلال. ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار في بيان صحفي، جماهير الشعب الفلسطيني إلى المشاركة الحاشدة في فعاليات هذه الجمعة التي تحمل عنوان "فلتشطب أوسلو من تاريخنا"، وذلك ردا على مشاريع الإدارة الأمريكية التصفوية ورفضا لمخططات الاحتلال.
وشددت الهيئة على استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار، وكذلك تعزيز الحضور الجماهيري فيها، لافتة إلى "تماسك وسلامة الجبهة الداخلية بمواجهة الاحتلال ومخططاته".وحذرت الهيئة من استمرار الاقتحامات للمسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي والاعتداء على الوقف المسيحي، داعية جماهير الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية للتصدي
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قتلى وجرحى في انفجار ضخم بمدينة عفرين شمال سوريا

هز انفجار ضخم اليوم الجمعة، الطريق في بلدة راجو بمركز مدينة عفرين الواقعة شمال غرب سوريا. وأفادت مصادر ميدانية حسبما أفادت "روسيا اليوم" الإخبارية، بأن الانفجار أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى وحدوث أضرار مادية كبيرة في مكان الحادث، دون أن تشير إلى حجم هذه الخسائر. ولم تعلن أي جهة أو جماعة مسئوليتها عن الانفجار حتى الآن.
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أمير الكويت يُغادر مستشفى في أمريكا بعد تحسن حالته

أعلن وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ علي جراح الصباح، أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، غادر إحدى المستشفيات في الولايات المتحدة، بعد أن تم استكمال الفحوصات الطبية، والتي تكللت نتائجها بالنجاح وكانت مطمئنة. وكان وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ علي جراح الصباح، قد أعلن يوم الأحد الماضي، دخول أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، إلى احدى المستشفيات في الولايات المتحدة؛ لاستكمال الفحوصات الطبية، مشيرا إلى أنه تقرر تأجيل لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي كان مقررا له أمس الخميس، على أن يتم تحديد موعد لاحق للقاء.
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السيول تحاصر الطرق وتغرق المترو في الجزائر (فيديو)

أعلنت السلطات الجزائرية، مساء أمس الخميس، حالة استنفار قصوى بالجزائر العاصمة بسبب تساقط كميات كبيرة من الأمطار تجاوزت "40 ملم" تسببت فى سيول جارفة أغرقت جميع أحياء ولاية الجزائر في المياه والأوحال. ووفق تقارير محلية شهدت الجزائر العاصمة، هطول أمطار غزيرة لساعات طويلة نتجت عنها سيول جارفة تسببت في عرقلة حركة السير في عدة مناطق وغلق العديد من الطرقات الرئيسية، بالإضافة إلى تحويل جميع الرحلات الجوية نحو مطارات شرقى البلاد، وذلك بحسب سكاى نيوز عربية.
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الجيش الليبي يسقط طائرتين تركيتين استهدفتا قاعدة الجفرة

أعلن الجيش الليبي، فجر اليوم الجمعة، إسقاط طائرتين مسيرتين تركيتين، عندما حاولتا قصف قاعدة الجفرة الجويّة، الواقعة في قلب الصحراء الليبية. وقال مكتب الإعلام التابع لقيادة العامة للجيش الليبي، في بيان، إن الطائرة تم إسقاطها بعد إقلاعها من قاعدة مصراتة الجوية، وقبل أن تستهدف قاعدة الجفرة الجوية، مضيفا أن كل منطقة العمليات تحت المراقبة وتخضع لسيطرة سلاح الجوّ. وأضاف أن مقاتلات الجيش الليبي استهدفت 15 مركبة عسكرية تابعة للوفاق قرب سرت، وذلك بحسب موقع العربية.
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قوات الاحتلال - فلسطين

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 16 فلسطينيا من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 16 مواطنا فلسطينيا من محافظات الضفة الغربية، منذ مساء الأمس وحتى فجر اليوم الأربعاء. وذكر نادي الأسير الفلسطيني في بيان صدر اليوم أن الاحتلال اعتقل 3 مواطنين من محافظة نابلس، ومواطنين اثنين من كل من محافظة جنين ومحافظة بيت لحم، بالإضافة إلى طالبين بجامعة بيرزيت قرب رام الله و7 مواطنين من القدس. من ناحية أخرى، بدأ الفلسطينيون في مخيم الأمعري في رام الله مؤخرا بإعادة بناء منزل عائلة الأسير إسلام أبو حميد الذي قتل جنديا إسرائيليا عندما ألقى عليه جسما معدنيا من فوق منزله خلال مداهمة جيش الاحتلال للمنزل في يوليو 2018، فأصدر الاحتلال قرار هدم للمنزل، وبالفعل هدمته قوات الاحتلال في ديسمبر الماضي بعد رفض اعتراضات عائلة الأسير أبو حميد من قبل المحكمة العليا الإسرائيلية.
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استشهاد فلسطينيين وإصابة 23 بنيران الاحتلال في غزة

استشهد مواطنان فلسطينيان وأصيب 23 بنيران الاحتلال الإسرائيلي خلال الجمعة الـ73 لمسيرات العودة وكسر الحصار على حدود غزة. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد الفتى علي سامي علي الأشقر (17 عاما) شمال قطاع غزة، فيما لم تعرف هوية الشهيد الآخر، مشيرة إلى إصابة 23 آخرين بجروح مختلفة. ووصل الآلاف من الفلسطينيين عصر اليوم الجمعة إلى مخيمات العودة للمشاركة في الجمعة "حماية الجبهة الداخلية" استجابة لدعوة من الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار.
حروب غزة

إصابة 5 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال على حدود غزة

أصيب 5 مواطنين فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الجمعة الـ73 لمسيرات العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن الطواقم الطبية تعاملت مع 5 إصابات منها إصابة بالرصاص الحي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. ووصل الآلاف من الفلسطينيين عصر اليوم الجمعة إلى مخيمات العودة استجابة لدعوة من الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار والتي دعت أهالي قطاع غزة للمشاركة الجماهيرية الحاشدة في جمعة "حماية الجبهة الداخلية". ?
محمود-عباس

أبو مازن لميركل: أمريكا لا تساعد في تحقيق السلام

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، أن الإدارة الأمريكية لا تساعد في تحقيق السلام والأمن في منطقتنا، مضيفا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجلا ميركل في برلين، اليوم الخميس، أن الإدارة الأمريكية رفعت ملفات القدس واللاجئين والحدود والاستيطان والأمن عن طاولة المفاوضات، وخالفت الشرعية الدولية، واستبدلتها بإجراءات متناقضة مع المرجعيات التي أقرها المجتمع الدولي بأسره، وجدد الرئيس الفلسطيني مطالبته، بأن تكون المفاوضات برعاية دولية كاملة، وفق ما اقترحه في مجلس الأمن الدولي، بحسب "معا".
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