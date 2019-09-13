جريمة

اللص الصغير خلف القضبان| حل لغز سرقة المنازل بإمبابة

١٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٢١ ص
سرقة منازل - تعبيرية
سرقة منازل - تعبيرية
عاطل في العشرينات من عمره، ضاقت به الأرض بما رحبت، وسئم العمل الشاق والرزق الحلال، فبحث عن طريقة يجني من ورائها المال الوفير بطريقة سهلة دون تكبد عناء العمل، ليسقط في وحل وساوس الشيطان الرجيم، إذ اتخذ قرارا بطرق عالم الإجرام عبر بوابة السرقة، وتحديدا سرقة المساكن، ووقع اختياره على منطقة إمبابة شمال محافظة الجيزة، ذات الكثافة السكانية المرتفعة، لتنفيذ جرائمه ظنا أن فعلته ستمر دون أن ينكشف أمره، لا سيما أنه نفذ 6 وقائع بنفس الأسلوب دون القبض عليه، إلا أن أحلامه تبددت خلف القضبان.
معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة أكدت قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، بممارسة نشاط إجرامى في مجال ارتكاب حوادث سرقة المساكن بأسلوب كسر الباب، متخذا من دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى، وأنه وراء ارتكاب العديد من تلك الحوادث. بالعرض على اللواء عاصم أبو الخير
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تنقيب-عن-اثار

«طلع جثة متحللة».. أسرار 21 يومًا لعامل تحت الأرض

محمد هليل، عامل بسيط، أتم عامه الخمسين للتو، ورغم تقدمه في السن، فإن ظروفه المالية غير المستقرة اضطرته لخوض غمار معركة مع الطبيعة بحثا عن المال عبر بوابة العمل رفقة المنقبين عن الآثار في رحلة على عمق عشرات الأمتار تحت الأرض أملا في العثور على الكنز المفقود، الذي سيمنحه قبلة الحياة ويقيه مشقة "العمل باليومية" للعودة بجنيهات بالكاد تكفي لتوفير احتياجات المنزل الأساسية، واتفق على المشاركة في أعمال حفر بقرية عرب الحصار بمركز الصف جنوب محافظة الجيزة، دون أن يدور في خلده أنها ستكون رحلته إلى الدار الآخرة.
منتحل-صفة-شقيقه

«طبنجة وكارنيهات» بحوزة منتحل صفة موظف حكومي

قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، استدعاء الشهود والضحايا في واقعة انتحال عاطل صفة موظف حكومي بمنطقة السلام، لسماع شهاداتهم حول نشاط المتهم عقب سقوطه في قبضة رجال المباحث وبحوزته طبنجة وبطاقات شخصية مزورة، كما أمرت النيابة باستعجال تحريات إدارة البحث الجنائي حول ملابسات الواقعة. تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة إخطارا بالقبض على منتحل صفة موظف حكومي، أثناء قيادته لسيارة ملاكي، مدعيا أنه يعمل بإحدى الجهات الحكومية الهامة، قبل أن تأمر النيابة العامة بحجز المتهم 24 ساعة على ذمة تحريات المباحث.
سيولة-مرورية -

سيولة بمحاور القاهرة والجيزة.. حالة الطرق اليوم

شهدت غالبية المحاور والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، اليوم الجمعة، سيولة مرورية ملحوظة، نتيجة انتشار رجال المرور وتنفيذهم الخطة الأمنية الموضوعة لتحقيق الانضباط المروري، والحرص على التواجد الفعال لمنع الكثافات المرورية، كما انتظمت حركة السير صباح اليوم في محور الثورة بمصر الجديدة، وكذلك أعلى كوبرى أكتوبر، والطريق القادم من مدينة نصر والنزهة إلى طريق المطار، وشوارع رمسيس وصلاح سالم، ومدينة نصر، وشارع البطل أحمد عبد العزيز، وميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية.
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مصرع عامل بسبب خلاف على جمع القمامة في شبرا الخيمة

لقى عامل مقيم في شبرا الخيمة مصرعه، إثر نشوب مشاجرة مع آخر للخلاف على جمع القمامة فتدخل أحد الأشخاص لمناصرة الأخير وطعن الأول بمطواة فسقط غارقا فى دمائه وسط ذهول المارة ولفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله المستشفى. تلقى قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، إشارة من مستشفى ناصر العام بوصول المدعو "أيمن ا م - 38 عاما - عامل جمع قمامة" ومقيم بهتيم دائرة القسم، مصابا بجرح طعني نافذ بالصدر من الجهة اليسري، وتوفى عقب وصوله إلى المستشفى، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة.
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من إمبابة لأطفيح.. الشرطة تطارد تجار الكيف في الجيزة

حملات مستمرة على مدار الساعة شنتها أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة لضبط قضايا حيازة المواد المخدرة والاتجار فيها، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم حيازة المواد المخدرة والإتجار فيها، البادية من أوسيم إذ أمكن ضبط 4 متهمين بحوزتهم (فردي خرطوش - 5 طلقات لذات العيار- 5 طربة لمخدر الحشيش- 10 قطع حشيش وزنت 1,100 كيلو جرام- 114 لفافة لمخدر الهيروين وزنت 114 جراما - 50 جرام لمخدر البانجو- 28 قرصا مخدرا - مبلغ مالى- سلاح أبيض "خنجر" – 4 هواتف محمول).
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«كل مرة بنقع»..قصة سقوط عصابة لسرقة السيارات بالجيزة

"كل مرة هيتقبض علينا ونرجع نبدأ من الأول" ما سبق نص حديث دار بين "أحمد" وصديقه الذي يصغره بنحو 4 سنوات، يندب الأول سوء حظه مع عالم الجريمة إذ تحول لمسجل خطر من أرباب السوابق له معلومات جنائية لدى جهاز الشرطة تقترب سوابقه من 10 قضايا تنوعت ما بين السرقة وحيازة سلاح ناري، بحث السبيل للهروب من مشكلات باتت تلازمه كظله، معاناة مستمرة مع حاجته للمال حتى اضطر لاقتراض مبالغ مالية من بعض معارفه على أمل تحسن الأمور إلى الأفضل وإيجاد حل لما يمر به صاحب الـ27 ربيعا.
حبس-متهمين-ارشيفية

الحبس 15 يوما لمتهمين بسرقة شقة وحرقها في بنها

جدد قاضي المعارضات بمحكمة بنها حبس شخصين 15 يوما على ذمة التحقيقات لقيامهما بسرقة شقة وإشعال النيران بها لإخفاء جريمتهما. تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارًا بورود بلاغ لقسم شرطة أول بنها من عمليات النجدة بنشوب حريق في شقة بناحية عزبة المتينى دائرة القسم. تم السيطرة على الحريق بواسطة الحماية المدنية وإخماده ومنع امتداده، وتبين أن الشقة محل البلاغ بالطابق الأول علوى على مساحة 70 مترا ملك "م ج ف" 33 عاما، عامل، ووجود آثار كسر بكالون باب الشقة وبخزينة خاصة داخل إحدى الغرف وخلوها من محتوياتها وأتت النيران على محتويات الشقة بالكامل.
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حملات للكشف عن التعاطي ومخالفات المرور بالجيزة

نظمت الإدارة العامة للمرور، حملات مرورية مفاجئة على الطرق السريعة للكشف عن متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة، ولرصد كافة المخالفات، والتحقق من التزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث مرورية، وتمكنت حملة المرور خلال الـ24 ساعة الماضية، من ضبط 28 سائقا تحت تأثير المواد المخدرة أثناء القيادة، كما تم ضبط 3457 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، وحرر رجال المرور المخالفات الرسمية ضد المخالفين، وحرروا محاضر أحالوها للنيابات المختصة حسب كل مخالفة.
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