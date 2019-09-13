اللص الصغير خلف القضبان| حل لغز سرقة المنازل بإمبابة

١٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٢١ ص

سرقة منازل - تعبيرية

عاطل في العشرينات من عمره، ضاقت به الأرض بما رحبت، وسئم العمل الشاق والرزق الحلال، فبحث عن طريقة يجني من ورائها المال الوفير بطريقة سهلة دون تكبد عناء العمل، ليسقط في وحل وساوس الشيطان الرجيم، إذ اتخذ قرارا بطرق عالم الإجرام عبر بوابة السرقة، وتحديدا سرقة المساكن، ووقع اختياره على منطقة إمبابة شمال محافظة الجيزة، ذات الكثافة السكانية المرتفعة، لتنفيذ جرائمه ظنا أن فعلته ستمر دون أن ينكشف أمره، لا سيما أنه نفذ 6 وقائع بنفس الأسلوب دون القبض عليه، إلا أن أحلامه تبددت خلف القضبان.

معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة أكدت قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، بممارسة نشاط إجرامى في مجال ارتكاب حوادث سرقة المساكن بأسلوب كسر الباب، متخذا من دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى، وأنه وراء ارتكاب العديد من تلك الحوادث. بالعرض على اللواء عاصم أبو الخير

معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة أكدت قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، بممارسة نشاط إجرامى في مجال ارتكاب حوادث سرقة المساكن بأسلوب كسر الباب، متخذا من دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى، وأنه وراء ارتكاب العديد من تلك الحوادث.



بالعرض على اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، وجه بسرعة ضبط المتهم، فانطلقت مأمورية قادها العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، وبمشاركة المقدم محمد ربيع رئيس مباحث إمبابة، استهدفت الأماكن التي يتردد عليها المتهم، وأمكن ضبطه.



بمواجهته اعترف بارتكاب 6 وقائع سرقة مساكن، وتم بإرشاده ضبط المسروقات، وبعرضها على المجنى عليهم تعرفوا عليها، وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.



