ألفيس يكشف عن أسباب رفضه لبرشلونة ويوفنتوس

١٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٧ ص

داني ألفيس

تحدث الظهير الأيمن البرازيلي داني ألفيس، عن سبب رفضه الانتقال من صفوف باريس سان جيرمان لأي من برشلونة أو يوفنتوس هذا الصيف، بعدما فضل العودة إلى موطنه البرازيل عبر بوابة ساو باولو. وقال ألفيس في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "أتيحت لي فرصة العودة إلى يوفنتوس وبرشلونة في الصيف الماضي، لكن ساو باولو هو الفريق الوحيد الذي آمن بي، ومنحني عقدًا حتى عام 2022، معظم الأندية الأخرى لم تقدم لي ذلك العرض، لأنهم لم يؤمنوا بي ويعتقدون أنني قاربت على الانتهاء".

وأضاف النجم البرازيلي: "ما كنت أريده هو الحصول على الاستقرار، كي أقاتل حتى كأس العالم 2022. كانت هذه هي نقطة البداية لي للتحدي المقبل، قلت منذ أن بدأت مسيرتي الاحترافية إنى حر أقرر متى أخوض أي تجربة ومتى أتوقف عنها". وتابع ألفيس: "أنا لا أتخذ قرارات بشكل مفاجئ بشأن الفريق الذي سألعب له، ولكن أدرس ماذا

وأضاف النجم البرازيلي: "ما كنت أريده هو الحصول على الاستقرار، كي أقاتل حتى كأس العالم 2022. كانت هذه هي نقطة البداية لي للتحدي المقبل، قلت منذ أن بدأت مسيرتي الاحترافية إنى حر أقرر متى أخوض أي تجربة ومتى أتوقف عنها".



وتابع ألفيس: "أنا لا أتخذ قرارات بشكل مفاجئ بشأن الفريق الذي سألعب له، ولكن أدرس ماذا سيعطيني هذا الفريق؟ كيف سيجعلني شخصًا أفضل؟ كيف سيحولني إلى لاعب أكثر احترافية؟".



واختتم: "عندما انضممت إلى البرازيل قبل كوبا أمريكا أخبرت وكيلي بأنني لا أريد معرفة أي شيء عن الميركاتو، لأنني كنت في حاجة لتقديم أداء جيد بالبطولة وهنا ستفتح أمامي العديد من الأبواب، بعد أن يرى الجميع جودتي في الملعب".