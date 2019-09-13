رياضة

ألفيس يكشف عن أسباب رفضه لبرشلونة ويوفنتوس

١٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٧ ص
داني ألفيس
داني ألفيس
تحدث الظهير الأيمن البرازيلي داني ألفيس، عن سبب رفضه الانتقال من صفوف باريس سان جيرمان لأي من برشلونة أو يوفنتوس هذا الصيف، بعدما فضل العودة إلى موطنه البرازيل عبر بوابة ساو باولو. وقال ألفيس في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "أتيحت لي فرصة العودة إلى يوفنتوس وبرشلونة في الصيف الماضي، لكن ساو باولو هو الفريق الوحيد الذي آمن بي، ومنحني عقدًا حتى عام 2022، معظم الأندية الأخرى لم تقدم لي ذلك العرض، لأنهم لم يؤمنوا بي ويعتقدون أنني قاربت على الانتهاء".
وأضاف النجم البرازيلي: "ما كنت أريده هو الحصول على الاستقرار، كي أقاتل حتى كأس العالم 2022. كانت هذه هي نقطة البداية لي للتحدي المقبل، قلت منذ أن بدأت مسيرتي الاحترافية إنى حر أقرر متى أخوض أي تجربة ومتى أتوقف عنها". وتابع ألفيس: "أنا لا أتخذ قرارات بشكل مفاجئ بشأن الفريق الذي سألعب له، ولكن أدرس ماذا
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مران -الأهلي- في -غينيا‎ (2)

اهتمام إعلامي ببعثة الأهلي.. وقنديل يشكر السفارة

أبدت وسائل الإعلام في غينيا الاستوائية اهتماما كبيرا بوجود بعثة الأهلي بالعاصمة مالابو لمواجهة فريق كانو سبورت في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها في السادسة من مساء غد السبت بتوقيت القاهرة. وبثت قناة غينيا الاستوائية الرئيسية تقريرا مطولا عن النادي الأهلي وجانبا من استقبال بعثة الفريق وجزءا من التدريبات التي أجراها أمس الخميس على استاد مالابو، وأكدت القناة أن الأهلي أكبر الأندية الإفريقية، ويمتلك خبرات كبيرة في القارة وسجلا حافلا بالإنجازات.
مران -الأهلي- في -غينيا‎ (3)

محاضرة فنية ومؤتمر صحفي لفايلر استعدادًا لكانو سبورت

يعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة رينيه فايلر، محاضرة فنية مع لاعبي الفريق مساء اليوم الجمعة عقب تناول وجبة العشاء، يشاهد خلالها اللاعبون تسجيلا لمباراة كانو سبورت أمام بطل غينيا الاستوائية في دور الـ64 من البطولة، استعدادًا لمواجهة كانو سبورت في ذهاب دور الـ32 لبطولة إفريقيا في المباراة المقرر إقامتها الساعة السادسة مساء غد السبت بتوقيت القاهرة، ويشرح الجهاز الفني للاعبين نقاط القوة والضعف في صفوف الفريق المنافس، ويحدد الأدوار المطلوبة من كل لاعب خلال المباراة وفقا لخطة اللعب.
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كومباني يدعم زميله السابق في مانشستر سيتي

أعرب المدافع البلجيكي فينسينت كومباني عن دعمه الكامل لزميله السابق في مانشستر سيتي، المدافع الإنجليزي جون ستونز، مشيرًا إلى حاجته للتمتع بالثبات في المستوى إلى جانب تطوير لياقته البدنية، إن أراد إسكات المنتقدين، وأن يحجز مكانًا في التشكيل الأساسي للسيتي، ويأتي ذلك بعد العديد من الأخطاء التي ارتكبها ستونز منذ انتقاله إلى صفوف السيتي قادمًا من إيفرتون في عام 2016، ليفقد مكانه في التشكيل الأساسي للسيتي لصالح المدافع إيمريك لابورت الذي انتقل للسيتي الموسم الماضي قادمًا من صفوف أتلتيك بلباو.
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قبل القرعة.. تعرف على مواعيد مباريات دوري الأبطال

تتجه الأنظار اليوم الخميس، في تمام الساعة السادسة مساءً، إلى إمارة موناكو لمتابعة قرعة أعرق وأفضل المسابقات العالمية دوري أبطال أوروبا، والتي ينتظرها عشاق كرة القدم بشغف كبير. وتعد هذه النسخة هي الـ65 على مدار تاريخ المسابقة، والـ28 منذ انطلاق النسخة الجديدة تحت مسمى دوري الأبطال، حيث ستقام المباراة النهائية بملعب أتاتورك الأولمبي بمدينة إسطنبول التركية. ومن المقرر بدء كافة الفرق المتأهلة مشوارها في دور المجموعات على مدار يومي 17 و18 سبتمبر المقبل، حيث ستنطلق منافسات الجولة الأولى.
دورى-ابطال-اوروبا

قرعة نارية منتظرة في دوري أبطال أوروبا

تتجه الأنظار اليوم الخميس، في تمام الساعة السادسة مساءً، إلى إمارة موناكو لمتابعة قرعة أعرق وأفضل المسابقات العالمية دوري أبطال أوروبا، والتي ينتظرها عشاق كرة القدم بشغف كبير. وتعد هذه النسخة هي الـ65 على مدار تاريخ المسابقة، والـ28 منذ انطلاق النسخة الجديدة تحت مسمى دوري الأبطال، حيث ستقام المباراة النهائية بملعب أتاتورك الأولمبي بمدينة إسطنبول التركية. وتجنّب القرعة أندية من البلد ذاته لبعضها البعض، إضافة إلى الأندية الروسية والأوكرانية بسبب النزاع بين البلدين على شبه جزيرة القرم.
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تفاصيل جلسة برشلونة وسان جيرمان لحسم صفقة نيمار

انتهت جلسة المفاوضات بين مسؤولي نادي باريس سان جيرمان الفرنسي وإدارة برشلونة الإسباني، والتى عقدت اليوم الثلاثاء، للوصول لاتفاق لحسم صفقة انتقال النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، خلال الميركاتو الصيفى المقرر إغلاقه في الثاني من سبتمبر المقبل، حيث كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن الجلسة انتهت دون وصول لاتفاق بين الطرفين ورغم ذلك هناك تفاؤل من الجانب الكتالوني، كما أضافت الصحيفة الإسبانية فى تقريرها أن المفاوضات لم تنتهِ بعد، ومن المقرر أن تستكمل خلال الساعات القليلة المقبلة.
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هل يشارك نيمار مع سان جيرمان قبل 2 سبتمبر؟

تحوم الشكوك لدى باريس سان جيرمان بشأن إمكانية مشاركة نيمار في أي مباراة قبل نهاية الميركاتو الجاري، وذلك لسببين، الأول هو تعافيه في الوقت الحالي من الإصابة، والثاني هو اهتمام كل من ريال مدريد وبرشلونة بضمه، ويواجه سان جيرمان فريق تولوز غدًا الأحد في الدوري الفرنسي، وفي حال إذا لم يشارك في المواجهة، ستكون الفرصة التالية يوم 30 من شهر أغسطس الجاري أمام ميتز، أي قبل 3 أيام فقط من نهاية الميركاتو، وحتى الآن يقتنع مدرب الفريق توماس توخيل بأن غياب نيمار يأتي بسبب الإصابة فقط.
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