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زاهي حواس: الانتهاء من أوبرا توت عنخ آمون بإيطاليا

تحرير:أ.ش.أ ١٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٣ ص
زاهي حواس
زاهي حواس
قال عالم الآثارالمصرية الدكتور زاهي حواس، الموجود حاليا في إيطاليا، إنه تم الانتهاء من أوبرا توت عنخ آمون؛ وهي الأوبرا التي قام بتأليفها ووضع السيناريو لها الإيطالي" فرنشيسكو سنتاكونو"، والموسيقي "زيمبوني". وأشار حواس في مؤتمر صحفي عقده فى مدينة فينيسيا الإيطالية لهذه المناسبة اليوم إلى أن الأوبرا ستعرض لأول مرة عند افتتاح المتحف المصري الكبير في نهايه عام 2020؛ وبعد ذلك تعرض في 4 نوفمبر 2022 في وادي الملوك احتفالا بمناسبة مرور 100 عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون.
وأوضح أنه قام بتأليف هذه الأوبرا لأن (أوبرا عايدة) مر عليها حوالي 148 عاما؛ وهناك ضرورة لعمل أوبرا جديدة للملك "توت عنخ آمون" خاصة مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير والذكري المئوية الخاصة باكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون.ولفت إلى أن أهم مشاهد الأوبرا تدور حول موت الملك اخناتون وتولي نفرتيتي العرش،
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طقس (3)

معتدل نهارًا لطيف ليلًا.. الأرصاد تُعلن طقس السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا السبت، طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية وجنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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حرارة ورطوبة واضطراب الملاحة.. تعرف على طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
سامح-شكرى (1)

مصر تعلن عدم ارتياحها لطول مفاوضات سد النهضة

أعرب نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية السفير حمدي سند لوزا، عن عدم ارتياح مصر، لطول أمد المفاوضات الخاصة بسد النهضة، جاء ذلك خلال اللقاء الذى دعا إليه نائب الوزير سفراء الدول الأوروبية المعتمدين لدى القاهرة، اليوم الخميس، لاطلاعهم على آخر مستجدات المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، إذ أوضح لوزا، أن مصر قدمت لأديس أبابا، طرحا عادلا لقواعد ملء وتشغيل السد، يحقق أهداف إثيوبيا في توليد الكهرباء من سد النهضة، ويحفظ في نفس الوقت مصالح مصر المائية.
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التعليم: نحتاج 130 مليار جنيه لحل أزمة كثافات الفصول

قالت وزراة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن حل مشكلة الكثافات في الفصول الدراسية يحتا إلى 130 مليار جنيه، مشيرة خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إلى أن حل مشكلة الكثافات يحتاج إلى 100 ألف فصل، والوزارة تعمل على قرابة 13 ألف فصل طبقا للموارد المتاحة والأراضي المتوفرة، داعية المجتمع المدنى للمساهمة فى توفير أراضى لبناء مدارس، وأشارت الوزارة، إلى أنها تعمل فى صيانة 15 ألف فصل، وتحاول أن تضع حلول مختلفة فى مشكلة بناء المدارس، وسيتم إعلانها خلال الأسابيع المقبلة.
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معرض-توت-عنخ-امون-في-باريس (3)

معرض «توت عنخ آمون» بفرنسا يسجل رقما قياسيا

كشف سفير مصر بباريس ومندوبها الدائم بمنظمة اليونسكو إيهاب بدوي، في تصريحات له، اليوم الثلاثاء، أن معرض توت عنخ أمون المقام حاليا بالعاصمة الفرنسية، والذي يعد الحدث الأبرز خلال العام الثقافي المصري الفرنسي في 2019، حطم للمرة الثانية الأرقام القياسية في تاريخ تنظيم كافة الأحداث الثقافية بفرنسا، إذ تم طبقا لآخر تعداد رسمى صادر عن مسئولي المعرض استقبال مليون و371 ألفا و476 زائرا حتى اليوم لمحبي وعشاق الحضارة الفرعونية القديمة من فرنسيين وسائحين من مختلف الجنسيات.
جوزيبي-كونتي

تكليف جوزيبي كونتي بتشكيل حكومة جديدة في إيطاليا

أعلنت حركة خمس نجوم والحزب الديموقراطي، التوصل إلى اتفاق لتشكيل ائتلاف حكومي جديد يحل محل حكومة الحركة مع حزب الرابطة بزعامة ماتيو سالفيني. وأعلن زعيم حركة خمس نجوم "المناهضة للمؤسسات"، لويجي دي مايو، أن الحكومة الجديدة ستكون برئاسة رئيس الوزراء المنتهية ولايته جوزيبي كونتي، ما سيشكل ضمانة لحركته، منتقدا حليفه الحكومي السابق زعيم حزب الرابطة ماتيو سالفيني لتسببه في 8 أغسطس بانهيار الائتلاف الذي استمر بينهما 14 شهرا. ويعتبر جوزيبي كونتي مقربًا من حركة خمسة نجوم، ولكنه يقدم نفسه كمرشح مستقل.
مقبرة-توت-عنخ-امون

الآثار: بدء ترميم تابوت توت عنخ آمون خلال أسبوع

كشف الدكتور الطيب عباس مدير عام الشئون الأثرية بالمتحف المصري الكبير، في تصريحات له، اليوم الأربعاء، عن البدء فى أعمال ترميم تابوت توت عنخ آمون بالمتحف، بعد أسبوع ، وذلك عقب الانتهاء من أعمال تعقيمه نهائيا، والتى استغرقت مايقرب من 3 أسابيع، قائلا إن عملية الترميم من المقرر أن تستغرق حوالي 8 أشهرـ إذ سيتم ترميم التابوت للمرة الأولى منذ اكتشاف المقبرة في نوفمبر 1922، تمهيدا لعرضه مع باقي توابيت الملك الشهير ضمن مقتنياته عند افتتاح المتحف في الربع الأخير من عام 2020.
السيسي-اثناء-استقبال-رئيس-الوزراء-الإيطالي

السيسي يبحث مع رئيس وزراء إيطاليا قضية ريجيني(فيديو)

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأهمية التي توليها مصر لتطوير أطر التعاون مع إيطاليا في مختلف المجالات. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي مساء اليوم السبت، بمقر إقامته رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي، على هامش فعاليات قمة مجموعة الدول السبع التي تعقد بمدينة (بياريتز) الفرنسية. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن رئيس الوزراء الإيطالي عبر عن حرص إيطاليا لمواصلة التشاور مع الرئيس السيسي حول مستجدات الأوضاع الإقليمية، وبخاصة الملف الليبي ومكافحة الإرهاب.
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