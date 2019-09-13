زاهي حواس: الانتهاء من أوبرا توت عنخ آمون بإيطاليا

تحرير:أ.ش.أ ١٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٣ ص

زاهي حواس

قال عالم الآثارالمصرية الدكتور زاهي حواس، الموجود حاليا في إيطاليا، إنه تم الانتهاء من أوبرا توت عنخ آمون؛ وهي الأوبرا التي قام بتأليفها ووضع السيناريو لها الإيطالي" فرنشيسكو سنتاكونو"، والموسيقي "زيمبوني". وأشار حواس في مؤتمر صحفي عقده فى مدينة فينيسيا الإيطالية لهذه المناسبة اليوم إلى أن الأوبرا ستعرض لأول مرة عند افتتاح المتحف المصري الكبير في نهايه عام 2020؛ وبعد ذلك تعرض في 4 نوفمبر 2022 في وادي الملوك احتفالا بمناسبة مرور 100 عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون.

وأوضح أنه قام بتأليف هذه الأوبرا لأن (أوبرا عايدة) مر عليها حوالي 148 عاما؛ وهناك ضرورة لعمل أوبرا جديدة للملك "توت عنخ آمون" خاصة مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير والذكري المئوية الخاصة باكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون.ولفت إلى أن أهم مشاهد الأوبرا تدور حول موت الملك اخناتون وتولي نفرتيتي العرش،