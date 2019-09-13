مؤمن زكريا.. بين دعم شيكابالا ورسالة الخطيب

«كابتن، أنا مؤمن زكريا، كنت أريد إبلاغك أن كل الكلام الذي وصلك عني غير صحيح بشأن فرض شروط على النادي من أجل التجديد أو التوقيع لنادٍ آخر والحصول على مقدم تعاقد»
يرى مؤمن زكريا، نجم النادي الأهلي، أن إصابته الحالية نفسية أكثر من أي شيء آخر، وهي سبب الابتعاد عن المباريات الفترة الماضية. وقال مؤمن في تصريحات لبرنامج "اللعيب" على قناة "إم بي سي مصر": "إصابتي حالة نفسية من الدرجة الأولى بنسبة 60%، والتفكير أمر سيئ بعد صدمات كثيرة في الفترة الأخيرة، والدتي خضعت لعملية بسبب ما يقال عني ووالدي أيضا تعرض للمرض. لفترة كنت وحيدا دون دعم أو مساندة، وسأذهب إلى ألمانيا من أجل العلاج الفترة المقبلة، والتأخير في السفر نصيب لأذهب في ذلك التوقيت، فأنا راضٍ".
وعن خطوته المقبلة قال مؤمن: "أنا حاليا لاعب حر ويحق لي التوقيع لأي ناد، لأنني غير مقيد في قائمة أي فريق"، كما تحدث عن تجديد عقده مع الأهلي قائلا: "نعم، لكني حاليا غير مقيد ويحق لي الانتقال لأي فريق وبالفعل حصلت على أكثر من عرض، ولن أفعل ذلك، سألعب داخل الأهلي ولن ألعب لأي فريق آخر غيره".
وتابع مؤمن
وعن خطوته المقبلة قال مؤمن: "أنا حاليا لاعب حر ويحق لي التوقيع لأي ناد، لأنني غير مقيد في قائمة أي فريق"، كما تحدث عن تجديد عقده مع الأهلي قائلا: "نعم، لكني حاليا غير مقيد ويحق لي الانتقال لأي فريق وبالفعل حصلت على أكثر من عرض، ولن أفعل ذلك، سألعب داخل الأهلي ولن ألعب لأي فريق آخر غيره".
وتابع مؤمن زكريا: "سألعب مع الأهلي، ولو طلب المدير الفني إعارتي سيراني في التدريب ومع إصراري سيطلب استمراري وأن ألعب مع الأهلي، ولن أختم مشواري الكروي إلا في النادي الأهلي، أنا سعيد بخطوة انضمامي للفريق ومستمر".
شيكابالا والمساندة
كما أبدى مؤمن زكريا حزنه الشديد بسبب ابتعاد أغلب زملائه عنه منذ إصابته، موضحا أن هناك بعض زملائه، مثل عماد متعب، وأحمد فتحي، وعمرو السولية، وقائد الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا، يحرصون على التواصل معه والاطمئنان عليه، مضيفًا: "شيكابالا يتواصل معي دائما ليطمئن عليَّ، وهنأته بلقب الكأس وهو دائم المساندة لي. شيكابالا أخي".
رسالة الخطيب
وكشف مؤمن زكريا عن رسالة عبر هاتفه لرئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، محمود الخطيب، في 9 أكتوبر الماضي، إذ أذاع مؤمن رسالته التي قال فيها: "كابتن، أنا مؤمن زكريا، كنت أريد إبلاغك أن كل الكلام الذي وصلك عني غير صحيح بشأن فرض شروط على النادي من أجل التجديد أو التوقيع لناد آخر والحصول على مقدم تعاقد".
وأضاف نجم النادي الأهلي، في نفس الرسالة الهاتفية: "والله ما قيل عني غير صحيح، أنا ابن الأهلي، وتربيت بالنادي وهذا وقت أولاد النادي، ويجب أن يكونوا بجواره، وكل ما تحدثت عنه مكافآت الفوز بالدوري والمستحقات المالية المتأخرة، وبخلاف ذلك لم أتحدث في شيء، لقد أرسلت لك هذه الرسالة، لأنني حاولت الاتصال بك ولم ترد".
وأشار مؤمن زكريا إلى أنه عازم على العودة من الإصابة أفضل مما كان عليه، وأن كلمات محمود الخطيب له تحفزه على الاستمرار، مضيفًا: "لقد قال لي كابتن الخطيب، سواء استغرق علاجك شهرا أو ستة أشهر أو سنة، فأنت مستمر معنا".
لن أعتزل
واستبعد مؤمن زكريا تفكيره في الاعتزال بسبب الإصابة العضلية التي تلازمه، وأبعدته عن الملاعب لأكثر من ستة أشهر، حيث صرح قائلا: "لماذا أعتزل؟ أنا ما زلت صغيرا في السن، وأمامي مشوار طويل، وأثق بأنني سأعود وأتدرب بكل قوة لأظهر بمستوى أفضل مما كنت عليه".
وأضاف نجم القلعة الحمراء: "لا أفكر لحظة في أن النادي الأهلي سيستغنى عني ما دام رئيس النادي محمود الخطيب ومدير الكرة سيد عبد الحفيظ موجودين، وللعلم، أنا لاعب حر، ويحق لي التوقيع لأي ناد في الوقت الحالي، لأنني غير مقيد بقائمة الفريق رغم ارتباطي بعقد مع الأهلي يمتد 3 سنوات، ولكني لن أفعل ذلك رغم تلقي عدة عروض".
وواصل مؤمن زكريا: "أشتاق للمشاركة في المباريات، المدير الفني الجديد ريني فايلر لا يعرفني، ولكن سأسعى بكل قوة لإثبات جدارتي في التدريبات، وأسعى لإنهاء مشواري الكروي بقميص الأهلي، ولا أفكر في اللعب لأي ناد آخر".
وأتم مؤمن زكريا تصريحاته: "أعتز بتجربتي مع الزمالك، لقد حققت معه 3 بطولات وفزت مع الأهلي بـ8 بطولات، وأشتاق كثيرا لمباريات السوبر بين الفريقين، لأنني أحب اللقاءات الكبيرة".
ولم يقيد الأهلي مؤمن زكريا في قائمته خلال الموسم الجاري وسيتم الانتظار حتى شهر يناير المقبل لمعرفة موقفه بعد تلقيه العلاج قبل اتخاذ أي قرار، علمًا بأن صاحب الـ31 عاما شارك في 6 مباريات فقط خلال الموسم الماضي، قبل أن يخرج معارا لنادي أحد ويقطع الإعارة سريعا بسبب الإصابة.