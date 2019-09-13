مؤمن زكريا.. بين دعم شيكابالا ورسالة الخطيب

«كابتن، أنا مؤمن زكريا، كنت أريد إبلاغك أن كل الكلام الذي وصلك عني غير صحيح بشأن فرض شروط على النادي من أجل التجديد أو التوقيع لنادٍ آخر والحصول على مقدم تعاقد»

١٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٤ ص

مؤمن زكريا

يرى مؤمن زكريا، نجم النادي الأهلي، أن إصابته الحالية نفسية أكثر من أي شيء آخر، وهي سبب الابتعاد عن المباريات الفترة الماضية. وقال مؤمن في تصريحات لبرنامج "اللعيب" على قناة "إم بي سي مصر": "إصابتي حالة نفسية من الدرجة الأولى بنسبة 60%، والتفكير أمر سيئ بعد صدمات كثيرة في الفترة الأخيرة، والدتي خضعت لعملية بسبب ما يقال عني ووالدي أيضا تعرض للمرض. لفترة كنت وحيدا دون دعم أو مساندة، وسأذهب إلى ألمانيا من أجل العلاج الفترة المقبلة، والتأخير في السفر نصيب لأذهب في ذلك التوقيت، فأنا راضٍ".

وعن خطوته المقبلة قال مؤمن: "أنا حاليا لاعب حر ويحق لي التوقيع لأي ناد، لأنني غير مقيد في قائمة أي فريق"، كما تحدث عن تجديد عقده مع الأهلي قائلا: "نعم، لكني حاليا غير مقيد ويحق لي الانتقال لأي فريق وبالفعل حصلت على أكثر من عرض، ولن أفعل ذلك، سألعب داخل الأهلي ولن ألعب لأي فريق آخر غيره". وتابع مؤمن