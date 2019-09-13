جريمة

«طلع جثة متحللة».. أسرار 21 يومًا لعامل تحت الأرض

١٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٥ ص
التنقيب عن الآثار
التنقيب عن الآثار
محمد هليل، عامل بسيط، أتم عامه الخمسين للتو، ورغم تقدمه في السن، فإن ظروفه المالية غير المستقرة اضطرته لخوض غمار معركة مع الطبيعة بحثا عن المال عبر بوابة العمل رفقة المنقبين عن الآثار في رحلة على عمق عشرات الأمتار تحت الأرض أملا في العثور على الكنز المفقود، الذي سيمنحه قبلة الحياة ويقيه مشقة "العمل باليومية" للعودة بجنيهات بالكاد تكفي لتوفير احتياجات المنزل الأساسية، واتفق على المشاركة في أعمال حفر بقرية عرب الحصار بمركز الصف جنوب محافظة الجيزة، دون أن يدور في خلده أنها ستكون رحلته إلى الدار الآخرة.
منتصف شهر أغسطس الماضي، بدأ "محمد" أعمال الحفر بحثا عن الكنز المزعوم في قرية عرب الحصار، وامتد العمل لأيام عدة ازداد معها عمق الحفرة دون الاهتمام بمعايير السلامة والأمان، فالهدف الأول والأخير هو استخراج الكنز. أتت الرياح بما لا تشتهيه سفن العامل البسيط، حيث انهارت عليه الرمال ليلقى حتفه أسفل الأرض،
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سرقة

اللص الصغير خلف القضبان| حل لغز سرقة المنازل بإمبابة

عاطل في العشرينات من عمره، ضاقت به الأرض بما رحبت، وسئم العمل الشاق والرزق الحلال، فبحث عن طريقة يجني من ورائها المال الوفير بطريقة سهلة دون تكبد عناء العمل، ليسقط في وحل وساوس الشيطان الرجيم، إذ اتخذ قرارا بطرق عالم الإجرام عبر بوابة السرقة، وتحديدا سرقة المساكن، ووقع اختياره على منطقة إمبابة شمال محافظة الجيزة، ذات الكثافة السكانية المرتفعة، لتنفيذ جرائمه ظنا أن فعلته ستمر دون أن ينكشف أمره، لا سيما أنه نفذ 6 وقائع بنفس الأسلوب دون القبض عليه، إلا أن أحلامه تبددت خلف القضبان.
منتحل-صفة-شقيقه

«طبنجة وكارنيهات» بحوزة منتحل صفة موظف حكومي

قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، استدعاء الشهود والضحايا في واقعة انتحال عاطل صفة موظف حكومي بمنطقة السلام، لسماع شهاداتهم حول نشاط المتهم عقب سقوطه في قبضة رجال المباحث وبحوزته طبنجة وبطاقات شخصية مزورة، كما أمرت النيابة باستعجال تحريات إدارة البحث الجنائي حول ملابسات الواقعة. تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة إخطارا بالقبض على منتحل صفة موظف حكومي، أثناء قيادته لسيارة ملاكي، مدعيا أنه يعمل بإحدى الجهات الحكومية الهامة، قبل أن تأمر النيابة العامة بحجز المتهم 24 ساعة على ذمة تحريات المباحث.
سيولة-مرورية -

سيولة بمحاور القاهرة والجيزة.. حالة الطرق اليوم

شهدت غالبية المحاور والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، اليوم الجمعة، سيولة مرورية ملحوظة، نتيجة انتشار رجال المرور وتنفيذهم الخطة الأمنية الموضوعة لتحقيق الانضباط المروري، والحرص على التواجد الفعال لمنع الكثافات المرورية، كما انتظمت حركة السير صباح اليوم في محور الثورة بمصر الجديدة، وكذلك أعلى كوبرى أكتوبر، والطريق القادم من مدينة نصر والنزهة إلى طريق المطار، وشوارع رمسيس وصلاح سالم، ومدينة نصر، وشارع البطل أحمد عبد العزيز، وميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية.
جثة (3)

مصرع عامل بسبب خلاف على جمع القمامة في شبرا الخيمة

لقى عامل مقيم في شبرا الخيمة مصرعه، إثر نشوب مشاجرة مع آخر للخلاف على جمع القمامة فتدخل أحد الأشخاص لمناصرة الأخير وطعن الأول بمطواة فسقط غارقا فى دمائه وسط ذهول المارة ولفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله المستشفى. تلقى قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، إشارة من مستشفى ناصر العام بوصول المدعو "أيمن ا م - 38 عاما - عامل جمع قمامة" ومقيم بهتيم دائرة القسم، مصابا بجرح طعني نافذ بالصدر من الجهة اليسري، وتوفى عقب وصوله إلى المستشفى، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة.
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تنقيب-عن-الاثار (2)

حلم الثراء السريع ينتهي بسقوط عامل في حفرة بالعياط

ظل حلم الثراء السريع يراود عاملا، حتى هداه تفكيره وبدأ في الحفر وكأنه يحفر قبره بيده إذ لم يمهله القدر أن يصل لمبتغاه باحثا عن الآثار وكل تفكيره محصور في كيفية إخراج الآثار وبيعها بالملايين، إذ انهارت عليه الرمال أثناء التنقيب في المنطقة الجبلية بقرية طهما، التابعة لمركز العياط بالجيزة، فسقط قتيلا بعد أن دفن في حفرة عمقها نحو 10 أمتار ودفنت معه أحلامه، في المقابل يكثف رجال الإنقاذ البري للحماية المدنية من جهودهم، لانتشال الجثة واستخراجها من الحفرة.
قوات-الشرطة (3)

الأمن العام يحكم قبضته على 5 محافظات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملاتها الأمنية والانضباطية المكبرة؛ لمواجهة جميع صور الخروج على القانون وتحقيق الانضباط، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لتحقيق الانضباط فى الشارع المصري، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمنى الفعال، والقضاء على كل الظواهر السلبية، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (4 قطع سلاح نارى، 4 قضايا اتجار بالمخدرات، 4 قطع سلاح أبيض، 403 مخالفات مرافق، 33 قضية تموينية، 870 مخالفة مرورية، تنفيذ 1510 أحكام قضائية متنوعة) بمديرية أمن بنى سويف.
النصاب

60 حكما و300 مليون.. القبض على أخطر نصاب بالجيزة

نجحت الأجهزة الأمنية في الجيزة، في القبض على "نصاب خطير" صاحب شركة للمقاولات والاستثمار العقاري، بعد سقوطه في قبضة المباحث، إذ تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، بورود معلومات للرائد عمرو فاروق معاون مباحث قسم شرطة العجوزة، تفيد بتواجد "محمد ط." 27 سنة، صاحب شركة مقاولات واستثمار عقاري، داخل مقر شركته بمنطقة المهندسين، صادر ضده 60 حكما قضائيا: "نصب واحتيال وتبديد وشيكات"، وجمعه حوالي 300 مليون جنيه من المواطنين بزعم توظيفهم في مجال الاستثمارات العقارية.
تنقيب-عن-اثار

ضبط قطع أثرية تعود لـ4 عصور في منزل عاطل بأسيوط

لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الجهد للحفاظ على الموروث الوطني من الآثار، باعتبارها مصدرا رئيسيا لحفظ تاريخ البلاد والشعوب وتعكس حضارتها الأصيلة، والتي تعد أحد أهم عناصر الجذب السياحي، وواصلت قوات الأمن جهودها لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على حيازة القطع الأثرية، والعابثين بالأراضي الأثرية والقائمين بالحفر خلسةً بالمخالفة لأحكام القانون بقصد الاتجار، وذلك في إطار سياسة الدولة المصرية وترجمة توجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق لمساعديه.
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