«طلع جثة متحللة».. أسرار 21 يومًا لعامل تحت الأرض

١٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٥ ص

التنقيب عن الآثار

محمد هليل، عامل بسيط، أتم عامه الخمسين للتو، ورغم تقدمه في السن، فإن ظروفه المالية غير المستقرة اضطرته لخوض غمار معركة مع الطبيعة بحثا عن المال عبر بوابة العمل رفقة المنقبين عن الآثار في رحلة على عمق عشرات الأمتار تحت الأرض أملا في العثور على الكنز المفقود، الذي سيمنحه قبلة الحياة ويقيه مشقة "العمل باليومية" للعودة بجنيهات بالكاد تكفي لتوفير احتياجات المنزل الأساسية، واتفق على المشاركة في أعمال حفر بقرية عرب الحصار بمركز الصف جنوب محافظة الجيزة، دون أن يدور في خلده أنها ستكون رحلته إلى الدار الآخرة.

منتصف شهر أغسطس الماضي، بدأ "محمد" أعمال الحفر بحثا عن الكنز المزعوم في قرية عرب الحصار، وامتد العمل لأيام عدة ازداد معها عمق الحفرة دون الاهتمام بمعايير السلامة والأمان، فالهدف الأول والأخير هو استخراج الكنز. أتت الرياح بما لا تشتهيه سفن العامل البسيط، حيث انهارت عليه الرمال ليلقى حتفه أسفل الأرض،

منتصف شهر أغسطس الماضي، بدأ "محمد" أعمال الحفر بحثا عن الكنز المزعوم في قرية عرب الحصار، وامتد العمل لأيام عدة ازداد معها عمق الحفرة دون الاهتمام بمعايير السلامة والأمان، فالهدف الأول والأخير هو استخراج الكنز.



أتت الرياح بما لا تشتهيه سفن العامل البسيط، حيث انهارت عليه الرمال ليلقى حتفه أسفل الأرض، ويقرر المسؤول عن العمل عدم إبلاغ الشرطة خوفا من المساءلة القانونية، بينما يقطع أفراد أسرته رحلات مكوكية بحثًا عنه حتى أبلغوا الشرطة وكشفت المستور.



أول من أمس، أصدرت النيابة العامة قرارا باستخراج الجثة بعد مرور 21 يوما على وفاته، وانطلقت مأمورية من الإنقاذ البري، وتم انتشالها في حالة تحلل، ونقلها إلى المشرحة.



