قتلى وجرحى في انفجار ضخم بمدينة عفرين شمال سوريا

تحرير:أ.ش.أ ١٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٩ ص

انفجار - أرشيفية

هز انفجار ضخم اليوم الجمعة، الطريق في بلدة راجو بمركز مدينة عفرين الواقعة شمال غرب سوريا. وأفادت مصادر ميدانية حسبما أفادت "روسيا اليوم" الإخبارية، بأن الانفجار أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى وحدوث أضرار مادية كبيرة في مكان الحادث، دون أن تشير إلى حجم هذه الخسائر. ولم تعلن أي جهة أو جماعة مسئوليتها عن الانفجار حتى الآن.

وفي 28 يناير 2019، قالت مصادر محلية سورية، إن عددا من القتلي والجرحي سقط نتيجة انفجار سيارة مفخخة قرب مقر فصيل تركي بمدينة عفرين غربي سوريا. وأضافت المصادر في تصريح نقلته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، أن الانفجار وقع أمام مقر قوات "أحرار الشرقية" المدعومة من أنقرة، في حي المركز الثقافي وسط مدينة عفرين،