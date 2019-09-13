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قتلى وجرحى في انفجار ضخم بمدينة عفرين شمال سوريا

تحرير:أ.ش.أ ١٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٩ ص
انفجار - أرشيفية
انفجار - أرشيفية
هز انفجار ضخم اليوم الجمعة، الطريق في بلدة راجو بمركز مدينة عفرين الواقعة شمال غرب سوريا. وأفادت مصادر ميدانية حسبما أفادت "روسيا اليوم" الإخبارية، بأن الانفجار أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى وحدوث أضرار مادية كبيرة في مكان الحادث، دون أن تشير إلى حجم هذه الخسائر. ولم تعلن أي جهة أو جماعة مسئوليتها عن الانفجار حتى الآن.
وفي 28 يناير 2019، قالت مصادر محلية سورية، إن عددا من القتلي والجرحي سقط نتيجة انفجار سيارة مفخخة قرب مقر فصيل تركي بمدينة عفرين غربي سوريا. وأضافت المصادر في تصريح نقلته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، أن الانفجار وقع أمام مقر قوات "أحرار الشرقية" المدعومة من أنقرة، في حي المركز الثقافي وسط مدينة عفرين،
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أمير الكويت يُغادر مستشفى في أمريكا بعد تحسن حالته

أعلن وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ علي جراح الصباح، أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، غادر إحدى المستشفيات في الولايات المتحدة، بعد أن تم استكمال الفحوصات الطبية، والتي تكللت نتائجها بالنجاح وكانت مطمئنة. وكان وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ علي جراح الصباح، قد أعلن يوم الأحد الماضي، دخول أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، إلى احدى المستشفيات في الولايات المتحدة؛ لاستكمال الفحوصات الطبية، مشيرا إلى أنه تقرر تأجيل لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي كان مقررا له أمس الخميس، على أن يتم تحديد موعد لاحق للقاء.
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«فلتشطب أوسلو من تاريخنا».. الفلسطينيون يستعدون لمسيرات الجمعة

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السيول تحاصر الطرق وتغرق المترو في الجزائر (فيديو)

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الجيش الليبي يسقط طائرتين تركيتين استهدفتا قاعدة الجفرة

أعلن الجيش الليبي، فجر اليوم الجمعة، إسقاط طائرتين مسيرتين تركيتين، عندما حاولتا قصف قاعدة الجفرة الجويّة، الواقعة في قلب الصحراء الليبية. وقال مكتب الإعلام التابع لقيادة العامة للجيش الليبي، في بيان، إن الطائرة تم إسقاطها بعد إقلاعها من قاعدة مصراتة الجوية، وقبل أن تستهدف قاعدة الجفرة الجوية، مضيفا أن كل منطقة العمليات تحت المراقبة وتخضع لسيطرة سلاح الجوّ. وأضاف أن مقاتلات الجيش الليبي استهدفت 15 مركبة عسكرية تابعة للوفاق قرب سرت، وذلك بحسب موقع العربية.
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