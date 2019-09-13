قتلى وجرحى في انفجار ضخم بمدينة عفرين شمال سوريا
تحرير:أ.ش.أ
١٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٩ ص
انفجار - أرشيفية
هز انفجار ضخم اليوم الجمعة، الطريق في بلدة راجو بمركز مدينة عفرين الواقعة شمال غرب سوريا.
وأفادت مصادر ميدانية حسبما أفادت "روسيا اليوم" الإخبارية، بأن الانفجار أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى وحدوث أضرار مادية كبيرة في مكان الحادث، دون أن تشير إلى حجم هذه الخسائر.
ولم تعلن أي جهة أو جماعة مسئوليتها عن الانفجار حتى الآن.
وفي 28 يناير 2019، قالت مصادر محلية سورية، إن عددا من القتلي والجرحي سقط نتيجة انفجار سيارة مفخخة قرب مقر فصيل تركي بمدينة عفرين غربي سوريا.
وأضافت المصادر في تصريح نقلته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، أن الانفجار وقع أمام مقر قوات "أحرار الشرقية" المدعومة من أنقرة، في حي المركز الثقافي وسط مدينة عفرين،
وفي 28 يناير 2019، قالت مصادر محلية سورية، إن عددا من القتلي والجرحي سقط نتيجة انفجار سيارة مفخخة قرب مقر فصيل تركي بمدينة عفرين غربي سوريا.
وأضافت المصادر في تصريح نقلته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، أن الانفجار وقع أمام مقر قوات "أحرار الشرقية" المدعومة من أنقرة، في حي المركز الثقافي وسط مدينة عفرين، وأسفر عن سقوط قتلي وجرحي في صفوف تلك القوات.
وتابعت: "القوات التابعة لتركيا فرضت طوقا أمنيا في مكان الحادث، ومنعت دخول المدنيين إلى محيطه، في حين شوهدت سيارات الإسعاف تنقل المصابين إلى مستشفيات المدينة".
وأشارت القناة إلى أن 10 أشخاص لقوا مصرعهم في انفجار عبوتين ناسفتين في مدينة عفرين شمال غربي سوريا، في وقت سابق.