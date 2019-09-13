معتدل نهارًا لطيف ليلًا.. الأرصاد تُعلن طقس السبت

تحرير:أ.ش.أ ١٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢١ م

الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا السبت، طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية وجنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر الصغرى العظمىالقاهرة 24 32شبين الكوم 24 32طنطا 24 31دمنهور 24 30الإسكندرية 25 29بلطيم 24 30مطروح 24 29السلوم 22 28سيوة 20 32بورسعيد 24 29دمياط 24 29الزقازيق 23 33الاسماعيلية 21 33السويس 23 32العريش 21 30رفح 20 30رأس سدر 23 31نخل 17

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 24 32

شبين الكوم 24 32

طنطا 24 31

دمنهور 24 30

الإسكندرية 25 29

بلطيم 24 30

مطروح 24 29

السلوم 22 28

سيوة 20 32

بورسعيد 24 29

دمياط 24 29

الزقازيق 23 33

الاسماعيلية 21 33

السويس 23 32

العريش 21 30

رفح 20 30

رأس سدر 23 31

نخل 17 31

نويبع 26 32

طابا 23 31

كاترين 17 30

الطور 26 31

شرم الشيخ 26 35

الغردقة 25 35

مرسى علم 28 34

الفيوم 23 33

بنى سويف 23 33

المنيا 23 34

أسيوط 24 35

سوهاج 25 36

قنا 25 37

الأقصر 25 37

أسوان 28 38

أبوسمبل 24 39

الوادى الجديد 24 38

شلاتين 27 36

أبو رماد 26 35

حلايب 27 34

رأس حدربة 29 34







