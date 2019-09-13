معتدل نهارًا لطيف ليلًا.. الأرصاد تُعلن طقس السبت
تحرير:أ.ش.أ
١٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢١ م
الطقس
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا السبت، طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية وجنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر الصغرى العظمىالقاهرة 24 32شبين الكوم 24 32طنطا 24 31دمنهور 24 30الإسكندرية 25 29بلطيم 24 30مطروح 24 29السلوم 22 28سيوة 20 32بورسعيد 24 29دمياط 24 29الزقازيق 23 33الاسماعيلية 21 33السويس 23 32العريش 21 30رفح 20 30رأس سدر 23 31نخل 17
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر
الصغرى العظمى
القاهرة 24 32
شبين الكوم 24 32
طنطا 24 31
دمنهور 24 30
الإسكندرية 25 29
بلطيم 24 30
مطروح 24 29
السلوم 22 28
سيوة 20 32
بورسعيد 24 29
دمياط 24 29
الزقازيق 23 33
الاسماعيلية 21 33
السويس 23 32
العريش 21 30
رفح 20 30
رأس سدر 23 31
نخل 17 31
نويبع 26 32
طابا 23 31
كاترين 17 30
الطور 26 31
شرم الشيخ 26 35
الغردقة 25 35
مرسى علم 28 34
الفيوم 23 33
بنى سويف 23 33
المنيا 23 34
أسيوط 24 35
سوهاج 25 36
قنا 25 37
الأقصر 25 37
أسوان 28 38
أبوسمبل 24 39
الوادى الجديد 24 38
شلاتين 27 36
أبو رماد 26 35
حلايب 27 34
رأس حدربة 29 34