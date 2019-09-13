كومباني يدعم زميله السابق في مانشستر سيتي

١٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٢ م

فينسينت كومباني

أعرب المدافع البلجيكي فينسينت كومباني عن دعمه الكامل لزميله السابق في مانشستر سيتي، المدافع الإنجليزي جون ستونز، مشيرًا إلى حاجته للتمتع بالثبات في المستوى إلى جانب تطوير لياقته البدنية، إن أراد إسكات المنتقدين، وأن يحجز مكانًا في التشكيل الأساسي للسيتي، ويأتي ذلك بعد العديد من الأخطاء التي ارتكبها ستونز منذ انتقاله إلى صفوف السيتي قادمًا من إيفرتون في عام 2016، ليفقد مكانه في التشكيل الأساسي للسيتي لصالح المدافع إيمريك لابورت الذي انتقل للسيتي الموسم الماضي قادمًا من صفوف أتلتيك بلباو.

وقال كومباني نقلًا عن وكالة الأنباء "رويترز": "أتمنى له الثبات في المستوى وفي اللياقة وبعدها سيرى العالم مدى براعته، وإذا فاز مع السيتي بلقب دوري أبطال أوروبا فسينتقل إلى مستوى مختلف". وأضاف: "يجب أن يستعيد ستونز الثقة بنفسه ولا أرى علامات ضعف لديه تدعو للقلق. إنه مدافع من أعلى مستوى وسيبدأ في لعب