محاضرة فنية ومؤتمر صحفي لفايلر استعدادًا لكانو سبورت

١٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٧ م

الأهلي

يعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة رينيه فايلر، محاضرة فنية مع لاعبي الفريق مساء اليوم الجمعة عقب تناول وجبة العشاء، يشاهد خلالها اللاعبون تسجيلا لمباراة كانو سبورت أمام بطل غينيا الاستوائية في دور الـ64 من البطولة، استعدادًا لمواجهة كانو سبورت في ذهاب دور الـ32 لبطولة إفريقيا في المباراة المقرر إقامتها الساعة السادسة مساء غد السبت بتوقيت القاهرة، ويشرح الجهاز الفني للاعبين نقاط القوة والضعف في صفوف الفريق المنافس، ويحدد الأدوار المطلوبة من كل لاعب خلال المباراة وفقا لخطة اللعب.

كما يعقد رينيه فايلر مؤتمرا صحفيا اليوم الجمعة؛ للحديث عن المباراة، ويتحدث المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي عن استعدادات الأهلي للمباراة، وأهميتها بالنسبة للأهلي في هذا التوقيت. ويختتم النادي الأهلي تدريباته على استاد مالابو في السادسة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة؛ استعدادا للمواجهة، ويسعى الجهاز

كما يعقد رينيه فايلر مؤتمرا صحفيا اليوم الجمعة؛ للحديث عن المباراة، ويتحدث المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي عن استعدادات الأهلي للمباراة، وأهميتها بالنسبة للأهلي في هذا التوقيت.



ويختتم النادي الأهلي تدريباته على استاد مالابو في السادسة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة؛ استعدادا للمواجهة، ويسعى الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر لتجريب خطة اللعب المنتظر الاعتماد عليها خلال المباراة ومراجعة الأدوار المطلوبة من كل لاعب وفقا لرؤيته الفنية التي استقر عليها.



وفي سياق آخر، أدت مجموعة اللاعبين الغائبين عن مباراة الأهلي وكانو سبورت، مرانا بدنيا صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، حيث قاد طارق عبد العزيز، إخصائي العلاج الطبيعي والتأهيل، مران اللاعبين الذي شارك فيه سعد سمير ومحمد محمود وأحمد حمدي وعماد حمدي.

