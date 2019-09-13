قابل الرئيس وزار البرلمان.. وزير الدفاع يبحث التعاون العسكري مع قبرص
تحرير:أميرة إبراهيم
١٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٩ م
وزير الدفاع الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة
بعد زيارة رسمية استغرقت يومين، عاد وزير الدفاع الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة، والوفد المرافق له من قبرص التي أجرى فيها سلسلة من اللقاءات والأنشطة المكثفة مع مسؤولي الدولة حول التعاون العسكري وتبادل الخبرات العسكرية.
في نيقوسيا أجريت للفريق أول زكي مراسم الاستقبال الرسمية واستعراض حرس الشرف وعزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين.
وأجرى القائد العام جلسة مباحثات مع نظيره السيد سافاس أنجليديس، وزير الدفاع القبرصى، على صعيد التعاون العسكرى والتدريبات المشتركة وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين.
وزير الدفاع المصري التقي كذلك مع الرئيس القبرصى نيكوس أناستاسيادس بحضور وزير الدفاع القبرصى، حيث نقل الفريق أول زكى تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وأشاد الرئيس القبرصى خلال اللقاء بالعلاقات المصرية القبرصية وتوافق الرؤى بين البلدين حول مختلف الموضوعات
وزير الدفاع المصري التقي كذلك مع الرئيس القبرصى نيكوس أناستاسيادس بحضور وزير الدفاع القبرصى، حيث نقل الفريق أول زكى تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وأشاد الرئيس القبرصى خلال اللقاء بالعلاقات المصرية القبرصية وتوافق الرؤى بين البلدين حول مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كما أثنى على المستوى الذى وصلت إليه علاقات التعاون العسكرى بين البلدين.
اللافت أن أنشطة الزيارة تضمنت أيضا زيارة مقر البرلمان القبرصى حيث التقى القائد العام مع رئيس البرلمان الذى رحب بزيارة وزير الدفاع المصرى والوفد المرافق له، كما أشاد بعمق العلاقات التى تربط البلدين الصديقين، وأعرب عن سعادته بتلك الزيارة نظرا لما تمثله مصر من أهمية إستراتيجية بمنطقة الشرق الأوسط.
كذلك قام القائد العام، يرافقه وزير الدفاع القبرصى، بزيارة للوحدات الخاصة القبرصية، شاهدا خلالها عددا من الأنشطة التدريبية ذات الطابع الاحترافى، والتى أظهرت مدى الكفاءة العالية لتلك الوحدات.
وفى ختام الزيارة أعرب الفريق أول محمد زكى عن اعتزازه بالعلاقات الممتدة من الشراكة والتعاون مع قبرص، لا سيما في المجال العسكرى والتدريبات المشتركة.
وعلى جانب آخر، أشاد وزير الدفاع القبرصى بجهود مصر ودورها الداعم للأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولى، معربا عن تطلعه إلى استمرار الشراكة العسكرية الوثيقة بين البلدين.
حضر اللقاءات عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والقبرصية.