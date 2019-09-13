اهتمام إعلامي ببعثة الأهلي.. وقنديل يشكر السفارة

١٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٠ م

الأهلي

أبدت وسائل الإعلام في غينيا الاستوائية اهتماما كبيرا بوجود بعثة الأهلي بالعاصمة مالابو لمواجهة فريق كانو سبورت في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها في السادسة من مساء غد السبت بتوقيت القاهرة. وبثت قناة غينيا الاستوائية الرئيسية تقريرا مطولا عن النادي الأهلي وجانبا من استقبال بعثة الفريق وجزءا من التدريبات التي أجراها أمس الخميس على استاد مالابو، وأكدت القناة أن الأهلي أكبر الأندية الإفريقية، ويمتلك خبرات كبيرة في القارة وسجلا حافلا بالإنجازات.

وشددت قناة غينيا الاستوائية الرئيسية على أن الأهلي يعد المرشح الأول للفوز بالبطولة هذا الموسم، لما يمتلكه من خبرات كبيرة، وقوام قوي من اللاعبين الدوليين. من جانبه وجه طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة فريق الكرة، الشكر للسفير حاتم حسوبة، سفير مصر في غينيا الاستوائية ورجال السفارة

وشددت قناة غينيا الاستوائية الرئيسية على أن الأهلي يعد المرشح الأول للفوز بالبطولة هذا الموسم، لما يمتلكه من خبرات كبيرة، وقوام قوي من اللاعبين الدوليين.



من جانبه وجه طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة فريق الكرة، الشكر للسفير حاتم حسوبة، سفير مصر في غينيا الاستوائية ورجال السفارة المصرية على المجهود الكبير الذي يبذله طاقم السفارة لراحة البعثة وحل أي مشكلات أو عقبات تواجهها.



وأكد قنديل أن السفارة المصرية لم تتوان عن تلبية كل احتياجات بعثة الأهلي، حيث يحرص طاقم السفارة وعلى رأسهم السفير حاتم حسوبة على الوجود بصفة مستمرة مع البعثة وحضور تدريبات الفريق والاستفسار دائما عن أية مشكلات أو عقبات تواجه الفريق للعمل على حلها فورا.

