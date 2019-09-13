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لأول مرة.. ربط مدينة القصير بالشبكة الكهربائية الموحدة

تحرير:صابر العربي ١٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٤ م
محمد شاكر
محمد شاكر
تفقد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يرافقه اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، محطة محولات القصير جهد 220/66/22/11 ك.ف بتكلفة استثمارية حوالي 170 مليون جنيه لربط مدينة القصير بالشبكة الكهربائية الموحدة لأول مرة، وذلك للتأكد من تأمين التغذية الكهربائية، بحضورالمهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر والمهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس محمد السيد رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء وعدد من قيادات القطاع.
وتفقد الوزير، محطة متنقلة جهد 220/66/11 ك.ف بتكلفة استثمارية حوالي 60 مليون جنيه، وأيضًا الخط الكهربي "سفاجا - القصير" بطول حوالي 130 كم وبجهد 220 ك.ف بتكلفة استثمارية حوالي 360 مليون جنيه، كما تفقد الدكتور شاكر 2 موزع جهد 11 ك.ف والكابلات قطاع 3×400 بطول 16 كم التى قامت شركة القناة لتوزيع الكهرباء
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تطوير المركز الإسلامي وكلية جديدة ببورسعيد.. قرارات لرئيس الوزراء

أصدر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بالموافقة على تطوير المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر ليصبح "معهدا دوليا إسلاميا للدراسات والبحوث السكانية"، مع الإبقاء علي المركز كوحدة ذات طابع خاص داخل المعهد، علي أن يمنح المعهد الدرجات العلمية الآتية: دبلوم الدراسات العليا، ودرجة التخصص"الماجستير"، ودرجة العالمية "دكتوراه الفلسفة".
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قابل الرئيس وزار البرلمان.. وزير الدفاع يبحث التعاون العسكري مع قبرص

بعد زيارة رسمية استغرقت يومين، عاد وزير الدفاع الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة، والوفد المرافق له من قبرص التي أجرى فيها سلسلة من اللقاءات والأنشطة المكثفة مع مسؤولي الدولة حول التعاون العسكري وتبادل الخبرات العسكرية. في نيقوسيا أجريت للفريق أول زكي مراسم الاستقبال الرسمية واستعراض حرس الشرف وعزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين. وأجرى القائد العام جلسة مباحثات مع نظيره السيد سافاس أنجليديس، وزير الدفاع القبرصى، على صعيد التعاون العسكرى والتدريبات المشتركة وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين.
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معتدل نهارًا لطيف ليلًا.. الأرصاد تُعلن طقس السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا السبت، طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية وجنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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زاهي حواس: الانتهاء من أوبرا توت عنخ آمون بإيطاليا

قال عالم الآثارالمصرية الدكتور زاهي حواس، الموجود حاليا في إيطاليا، إنه تم الانتهاء من أوبرا توت عنخ آمون؛ وهي الأوبرا التي قام بتأليفها ووضع السيناريو لها الإيطالي" فرنشيسكو سنتاكونو"، والموسيقي "زيمبوني". وأشار حواس في مؤتمر صحفي عقده فى مدينة فينيسيا الإيطالية لهذه المناسبة اليوم إلى أن الأوبرا ستعرض لأول مرة عند افتتاح المتحف المصري الكبير في نهايه عام 2020؛ وبعد ذلك تعرض في 4 نوفمبر 2022 في وادي الملوك احتفالا بمناسبة مرور 100 عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون.
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أمن البحر الأحمر واستقرار القرن الإفريقي.. السيسي يلتقي وزير خارجية جيبوتي

في تواصل مصر مع قضايا وتحديات الدول الإفريقية استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السيد محمود علي يوسف، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية جيبوتي، وذلك بحضور كل من سامح شكري وزير الخارجية، وسفير جيبوتي بالقاهرة.
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المالية تنفي فرض ضرائب جديدة على الرواتب والكهرباء

نفى الدكتور محمد معيط وزير المالية، اتجاه الحكومة لفرض ضرائب جديدة على الرواتب وفواتير الكهرباء سواء للمنازل أو المصانع فى تعديلات قانون ضريبة الدمغة. وأكد معيط خلال تصريحات له اليوم، الإثنين، على هامش مؤتمر يورومني المنعقد في مصر، أن "كل ما يثار عن فرض ضرائب جديدة على تعديلات قانون ضريبة الدمغة مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة". وكانت قد صدرت تقارير صحفية تفيد اعتزام وزارة المالية رفع رسوم استهلاك الكهرباء وتراخيص السيارات والمعاملات البنكية في تعديلات قانون ضريبة الدمغة.
طقس-خريف (3)

الأرصاد تعلن موعد بدء فصل الخريف: سنحذر من السيول

صرح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية الدكتور أحمد عبد العال، بأنه من المنتظر أن يبدأ فصل الخريف فلكيا على البلاد، يوم الإثنين 23 سبتمبر الجاري، ويستمر لمدة 3 شهور، مضيفا أن فصل الخريف يعتبر من أجمل فصول السنة على مصر، إلا أنه أحيانا ما يتخلله حالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، إذا ما توافرت بعض التوزيعات الضغطية التى تؤدي إلي ذلك وينتج عنها بعض الظواهر الجوية العنيفة، وعلى رأسها تكاثر السحب الممطرة والرعدية والتى يصاحبها عادة سقوط للأمطار الغزيرة على السواحل الشمـالية للبلاد خاصة محافظة الإسكندرية.
فاتورة-كهرباء

كيف تُحصل الكهرباء 11 مليار جنيه متأخرات لدى المياه؟

مع إقرار الزيادة السادسة لشرائح فواتير الكهرباء، مطلع يوليو الماضي، وتحصيل الفواتير بالزيادات بداية من شهر أغسطس الماضي، خيمت حالة من الغضب على جميع المتعاملين مع وزارة الكهرباء، سواء كانوا من القطاع المنزلي أو الحكومي بكل الهيئات الحكومية، إلا أن الوزارة بدأت في تفعيل مبدأ العقاب على المحصلين في حالة التراخي عن تحصيل فواتير القطاع المنزلي، ولكن كيف تُحصل الكهرباء فواتيرها لدى الجهات الحكومية، لا سيما لدى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، كونها كبرى الجهات المدينة لوزارة الكهرباء؟
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