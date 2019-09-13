لأول مرة.. ربط مدينة القصير بالشبكة الكهربائية الموحدة

تحرير:صابر العربي ١٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٤ م

محمد شاكر

تفقد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يرافقه اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، محطة محولات القصير جهد 220/66/22/11 ك.ف بتكلفة استثمارية حوالي 170 مليون جنيه لربط مدينة القصير بالشبكة الكهربائية الموحدة لأول مرة، وذلك للتأكد من تأمين التغذية الكهربائية، بحضورالمهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر والمهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس محمد السيد رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء وعدد من قيادات القطاع.

وتفقد الوزير، محطة متنقلة جهد 220/66/11 ك.ف بتكلفة استثمارية حوالي 60 مليون جنيه، وأيضًا الخط الكهربي "سفاجا - القصير" بطول حوالي 130 كم وبجهد 220 ك.ف بتكلفة استثمارية حوالي 360 مليون جنيه، كما تفقد الدكتور شاكر 2 موزع جهد 11 ك.ف والكابلات قطاع 3×400 بطول 16 كم التى قامت شركة القناة لتوزيع الكهرباء