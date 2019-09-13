تطوير المركز الإسلامي وكلية جديدة ببورسعيد.. قرارات لرئيس الوزراء

تحرير:باهر القاضي ١٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٣ م

رئيس الوزراء

أصدر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بالموافقة على تطوير المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر ليصبح "معهدا دوليا إسلاميا للدراسات والبحوث السكانية"، مع الإبقاء علي المركز كوحدة ذات طابع خاص داخل المعهد، علي أن يمنح المعهد الدرجات العلمية الآتية: دبلوم الدراسات العليا، ودرجة التخصص"الماجستير"، ودرجة العالمية "دكتوراه الفلسفة".

كما أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بإضافة كلية الطب في جامعة العريش، إلى جانب إصدار قرار آخر بإضافة كلية العلاج الطبيعي في جامعة بورسعيد.



