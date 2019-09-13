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تطوير المركز الإسلامي وكلية جديدة ببورسعيد.. قرارات لرئيس الوزراء

تحرير:باهر القاضي ١٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٣ م
رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
أصدر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بالموافقة على تطوير المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر ليصبح "معهدا دوليا إسلاميا للدراسات والبحوث السكانية"، مع الإبقاء علي المركز كوحدة ذات طابع خاص داخل المعهد، علي أن يمنح المعهد الدرجات العلمية الآتية: دبلوم الدراسات العليا، ودرجة التخصص"الماجستير"، ودرجة العالمية "دكتوراه الفلسفة".
كما أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بإضافة كلية الطب في جامعة العريش، إلى جانب إصدار قرار آخر بإضافة كلية العلاج الطبيعي في جامعة بورسعيد.

محمد-شاكر-وزير-الكهرباء-02

لأول مرة.. ربط مدينة القصير بالشبكة الكهربائية الموحدة

تفقد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يرافقه اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، محطة محولات القصير جهد 220/66/22/11 ك.ف بتكلفة استثمارية حوالي 170 مليون جنيه لربط مدينة القصير بالشبكة الكهربائية الموحدة لأول مرة، وذلك للتأكد من تأمين التغذية الكهربائية، بحضورالمهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر والمهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس محمد السيد رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء وعدد من قيادات القطاع.
الفريق-أول -محمد زكى-القائد-العام للقوات-المسلحة

قابل الرئيس وزار البرلمان.. وزير الدفاع يبحث التعاون العسكري مع قبرص

بعد زيارة رسمية استغرقت يومين، عاد وزير الدفاع الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة، والوفد المرافق له من قبرص التي أجرى فيها سلسلة من اللقاءات والأنشطة المكثفة مع مسؤولي الدولة حول التعاون العسكري وتبادل الخبرات العسكرية. في نيقوسيا أجريت للفريق أول زكي مراسم الاستقبال الرسمية واستعراض حرس الشرف وعزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين. وأجرى القائد العام جلسة مباحثات مع نظيره السيد سافاس أنجليديس، وزير الدفاع القبرصى، على صعيد التعاون العسكرى والتدريبات المشتركة وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين.
طقس (3)

معتدل نهارًا لطيف ليلًا.. الأرصاد تُعلن طقس السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا السبت، طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية وجنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
زاهى-حواس-خبير-اثار

زاهي حواس: الانتهاء من أوبرا توت عنخ آمون بإيطاليا

قال عالم الآثارالمصرية الدكتور زاهي حواس، الموجود حاليا في إيطاليا، إنه تم الانتهاء من أوبرا توت عنخ آمون؛ وهي الأوبرا التي قام بتأليفها ووضع السيناريو لها الإيطالي" فرنشيسكو سنتاكونو"، والموسيقي "زيمبوني". وأشار حواس في مؤتمر صحفي عقده فى مدينة فينيسيا الإيطالية لهذه المناسبة اليوم إلى أن الأوبرا ستعرض لأول مرة عند افتتاح المتحف المصري الكبير في نهايه عام 2020؛ وبعد ذلك تعرض في 4 نوفمبر 2022 في وادي الملوك احتفالا بمناسبة مرور 100 عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون.
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خالد-عبد-الغفار-وزير التعليم-العالى (1)

رسميا.. إضافة كليتي الطب والعلاج الطبيعي لجامعة الزقازيق

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، موافقة مجلس الوزراء في جلسته اليوم الأربعاء، على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، فيما يتعلق بإضافة كل من: كلية الطب بمدينة فاقوس لجامعة الزقازيق، وكلية العلاج الطبيعى لجامعة الزقازيق أيضاً، وكلية العلاج الطبيعى لجامعة قناة السويس. وذكر بيان أصدرته الوزارة، أن عبد الغفار أعلن أيضا موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، والذي يقضي بإنشاء مؤسسة جامعية باسم "جلوبال" يكون مقرها العاصمة الإدارية الجديدة.
مجلس-النواب

نائب يتسائل: لماذا لم يتم إحلال «البيجو 7 راكب»؟

قال محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، إنه في إطار حرص الدولة على توفير وسائل مواصلات آمنة ومريحه للمواطن، للتنقل بين المحافظات وداخلها صدر عن مجلس المحافظين المنعقد بتاريخ 4 يوليو 2017، قرار رقم 10 بشأن تطوير منظومة النقل البري للركاب، والذي طلب من المحافظين التنسيق مع وزارتي التنمية المحلية والمالية، والصندوق الاجتماعي للتنمية، لحصر لسيارات البيجو 7 ركاب التي تعمل في النقل البري للركاب بين المحافظات وداخلها، والنظر في إعداد برنامج لاستبدالها بميكروباص 14 راكبا والاتفاق مع البنك الذي سيتولى عملية التمويل والمصنعين.
مجلس-النواب

حماية الحكومة للصناعات المحلية في طلب إحاطة

تقدم محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، بشأن تحديد الاستراتيجية التي تتبعها الحكومة لحماية الصناعات المحلية، قائلا إن اللجنة رقم 222 المشكلة من رئيس مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها وزارتي الزراعة والتموين وجميع الجهات المسؤولة والرقابة في مصر ومنهجها وزارة الداخلية ممثلة في شركة أمان والرقابة الإدارية والمخابرات، التي تجتمع شهريا قد قررت استيراد 250 ألف طن من الدواجن ومصنعاتها، وذلك لوجود اكتفاء ذاتي محلي.
مصطفى-مدبولي

مدبولي: 6% عجزًا كليًا مستهدفا لموازنة العام المقبل

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تستهدف تحقيق عجز كلي بالموازنة العامة للدولة بنسبة 6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي المقبل 2020-2021. وأضاف مدبولي خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عنه وزير المالية خلال مؤتمر يورومني مصر اليوم، الاثنين، أنه من المتوقع تحقيق عجز موازنة بنسبة 7.2% خلال العام الجاري 2019-2020، مقابل نحو 13% منذ 3 سنوات مضت. وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، موضحا أن الحكومة تعمل بشكل جاد على تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.
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