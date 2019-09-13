مباحث المصنفات تداهم كافيهات وشركات دعاية في الجيزة

١٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٧ م

مقاهٍ - أرشيفية

حملات مكبرة على مدار الساعة تشنها الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية وحق المؤلف ومتابعة التزام المتعاملين فى هذا المجال بأحكام القانون، واستهدفت الحملات عددا من المقاهى والكافيتريات وشركات الدعاية والإعلان غير المرخصة بدوائر أقسام شرطة (العجوزة، إمبابة، أوسيم) في محافظة الجيزة، والتى تقوم بعرض مصنفات سمعية وبصرية.

واستهدفت الحملات أيضا المطابع والمكتبات التى تقوم بطبع الكتب وبيعها دون تفويض أو أوامر توريد من أصحابها، ومزاولة النشاط بدون ترخيص. أسفرت الحملات عن ضبط شركة للدعاية والإعلان غير مرخصة بالعجوزة، وعُثر بمقر الشركة على وحدة معالجة مركزية، محمل عليها برامج دون الحصول على إذن من الشركة المالكة، وضبط 7

واستهدفت الحملات أيضا المطابع والمكتبات التى تقوم بطبع الكتب وبيعها دون تفويض أو أوامر توريد من أصحابها، ومزاولة النشاط بدون ترخيص.



أسفرت الحملات عن ضبط شركة للدعاية والإعلان غير مرخصة بالعجوزة، وعُثر بمقر الشركة على وحدة معالجة مركزية، محمل عليها برامج دون الحصول على إذن من الشركة المالكة، وضبط 7 كافيهات بإمبابة، لارتكابها مخالفات العرض العام بالمقاهى وإعادة بث قنوات مشفرة بدون ترخيص.



وشملت الجهود ضبط مطبعتين بدائرة قسم شرطة أوسيم، وعُثر بداخلهما على 6 آلاف علبة لمنتج صناعى لإحدى الشركات و2500 غلاف مقلد لكتاب تعليمي. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



