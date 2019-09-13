جريمة

مباحث المصنفات تداهم كافيهات وشركات دعاية في الجيزة

١٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٧ م
مقاهٍ - أرشيفية
مقاهٍ - أرشيفية
حملات مكبرة على مدار الساعة تشنها الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية وحق المؤلف ومتابعة التزام المتعاملين فى هذا المجال بأحكام القانون، واستهدفت الحملات عددا من المقاهى والكافيتريات وشركات الدعاية والإعلان غير المرخصة بدوائر أقسام شرطة (العجوزة، إمبابة، أوسيم) في محافظة الجيزة، والتى تقوم بعرض مصنفات سمعية وبصرية.
واستهدفت الحملات أيضا المطابع والمكتبات التى تقوم بطبع الكتب وبيعها دون تفويض أو أوامر توريد من أصحابها، ومزاولة النشاط بدون ترخيص. أسفرت الحملات عن ضبط شركة للدعاية والإعلان غير مرخصة بالعجوزة، وعُثر بمقر الشركة على وحدة معالجة مركزية، محمل عليها برامج دون الحصول على إذن من الشركة المالكة، وضبط 7
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جثة

«حقنتان وبرفان وجثة ودم»| كواليس مقتل عريس العمرانية

لم يكن الطريق ممهدا ومفروشا بالورود أمام "سواق" التاكسي، إذ لاحقته "المطبات" في حياته، توفى والداه وتركاه في منتصف الطريق ليتكفل بشقيقاته البنات، ثم سحبت منه الأيام "رخصة" الرفاهية وسقط في "كمين" الشقاء والتعب، عاندته الدنيا وأرغمته على الوقوف (صفا ثانيا) حتى تخطى الثلاثين من عمره، ولا يعرف سوى "سكة" لقمة العيش، حتى وقع في "رادار" الحب، ربما كان قلبه أوسع من "الشوارع" التي يجوبها، لكن حظه ألقى به مع شيطانة أنهت "مشوار" عمره، وسلبت روحه بعد أن منحها شيطانها "الإشارة الخضراء" لتنفيذ جريمتها التي انتهت بها خلف القضبان.
انتشار-قوات-الشرطة-فى-حملة-امنية (2)

من أكتوبر لأوسيم| الشرطة تلاحق عناصر إجرامية بالجيزة

لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الجهد لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم حيازة الأسلحة النارية والمواد المخدرة والاتجار فيها، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وفي إطار خطة قطاع أمن الجيزة الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، والذي أعد حملة أمنية مكبرة استهدفت مروجي الكيف وحائزي الأسلحة والذخائر دون ترخيص، لفرض السيطرة الأمنية الكاملة على الشارع الجيزاوي، والتصدي بحزم للخارجين عن القانون، تحقيقا للوجود الشرطي الفعال.
خطف (2)

«عاوزينك في مصلحة».. سر جملة أوقعت مالك محجر فريسة

"تعالَ عاوزينك في مصلحة" بهذه الكلمات خدع 3 أشخاص بينهم مسجل خطر مالك محجر، اصطحبوه إلى قطعة أرض زراعية بمركز البدرشين جنوب محافظة الجيزة، وأجبروه على توقيع 10 إيصالات أمانة تحت تهديد السلاح، واستولوا منه على هاتفه المحمول ومبلغ مالي ألف جنيه، وفروا هاربين، ظنا أن فعلتهم لن تنكشف، إلا أن بلاغا تقدم به الضحية كان بداية استعادة حقه المغتصب عنوة، إذ تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، والإدارة العامة لمباحث الجيزة بقيادة اللواء محمود السبيلي.
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«طلع جثة متحللة».. أسرار 21 يومًا لعامل تحت الأرض

محمد هليل، عامل بسيط، أتم عامه الخمسين للتو، ورغم تقدمه في السن، فإن ظروفه المالية غير المستقرة اضطرته لخوض غمار معركة مع الطبيعة بحثا عن المال عبر بوابة العمل رفقة المنقبين عن الآثار في رحلة على عمق عشرات الأمتار تحت الأرض أملا في العثور على الكنز المفقود، الذي سيمنحه قبلة الحياة ويقيه مشقة "العمل باليومية" للعودة بجنيهات بالكاد تكفي لتوفير احتياجات المنزل الأساسية، واتفق على المشاركة في أعمال حفر بقرية عرب الحصار بمركز الصف جنوب محافظة الجيزة، دون أن يدور في خلده أنها ستكون رحلته إلى الدار الآخرة.
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انتشار-قوات-الشرطة-فى-حملة-امنية (2)

من أكتوبر لأوسيم| الشرطة تلاحق عناصر إجرامية بالجيزة

لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الجهد لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم حيازة الأسلحة النارية والمواد المخدرة والاتجار فيها، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وفي إطار خطة قطاع أمن الجيزة الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، والذي أعد حملة أمنية مكبرة استهدفت مروجي الكيف وحائزي الأسلحة والذخائر دون ترخيص، لفرض السيطرة الأمنية الكاملة على الشارع الجيزاوي، والتصدي بحزم للخارجين عن القانون، تحقيقا للوجود الشرطي الفعال.
مباحث-التموين-صور-ارشيفية (2)

مباحث التموين تداهم 11 منشأة مخالفة في الجيزة

يشنه رجال مباحث التموين بوزارة الداخلية حملات مستمرة على مدى الساعة؛ بحثا عن ضبط الأسواق تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، وواصلت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة حملاتها بالتنسيق مع أقسام الشرطة تحت إشراف اللواء محمد الشريف، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القطاع.
دقيق (2)

دقيق الغلابة.. كشف حيلة صاحب منخل في الجيزة

لم يرض برزق حلال قسمه الله له من خلال امتلاكه منخل دقيق، بحث عن طريقة ترتفع معها أرباحه الشهرية وأرصدته في البنوك لينضم إلى قائمة هؤلاء الذين تتجاوز ثروتهم ملايين الجنيهات، قاده تفكيره غير السوي إلى استغلال المنخل لتحقيق أمله المنشود، وذلك بتجميع كميات من الدقيق البلدى المدعم وإعادة نخل تلك الكميات وتعبئتها في أجوله تحمل بيانات تفيد أنها من الدقيق الفاخر الحر على خلاف الحقيقة للهروب من الجهات الرقابية وطرحها بالسوق السوداء محدثاً أضرار جسيمة بالاقتصاد القومي.
النصاب

60 حكما و300 مليون.. القبض على أخطر نصاب بالجيزة

نجحت الأجهزة الأمنية في الجيزة، في القبض على "نصاب خطير" صاحب شركة للمقاولات والاستثمار العقاري، بعد سقوطه في قبضة المباحث، إذ تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، بورود معلومات للرائد عمرو فاروق معاون مباحث قسم شرطة العجوزة، تفيد بتواجد "محمد ط." 27 سنة، صاحب شركة مقاولات واستثمار عقاري، داخل مقر شركته بمنطقة المهندسين، صادر ضده 60 حكما قضائيا: "نصب واحتيال وتبديد وشيكات"، وجمعه حوالي 300 مليون جنيه من المواطنين بزعم توظيفهم في مجال الاستثمارات العقارية.
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