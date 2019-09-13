«عاوزينك في مصلحة».. سر جملة أوقعت مالك محجر فريسة

١٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٤ م

خطف - تعبيرية

"تعالَ عاوزينك في مصلحة" بهذه الكلمات خدع 3 أشخاص بينهم مسجل خطر مالك محجر، اصطحبوه إلى قطعة أرض زراعية بمركز البدرشين جنوب محافظة الجيزة، وأجبروه على توقيع 10 إيصالات أمانة تحت تهديد السلاح، واستولوا منه على هاتفه المحمول ومبلغ مالي ألف جنيه، وفروا هاربين، ظنا أن فعلتهم لن تنكشف، إلا أن بلاغا تقدم به الضحية كان بداية استعادة حقه المغتصب عنوة، إذ تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، والإدارة العامة لمباحث الجيزة بقيادة اللواء محمود السبيلي.

أسفرت جهود المباحث عن تحديد مرتكبى الواقعة وهم ثلاثة أشخاص أحدهم محكوم عليه بالسجن 3 سنوات فى قضية "تبديد"، وجميعهم مقيمون بدائرة المركز، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم وبحوزتهم الهاتف المحمول والمبلغ المالى المستولى عليهما من المجنى عليه. بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وقرر أحدهم أنه

أسفرت جهود المباحث عن تحديد مرتكبى الواقعة وهم ثلاثة أشخاص أحدهم محكوم عليه بالسجن 3 سنوات فى قضية "تبديد"، وجميعهم مقيمون بدائرة المركز، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم وبحوزتهم الهاتف المحمول والمبلغ المالى المستولى عليهما من المجنى عليه.



بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وقرر أحدهم أنه نظرا لسابقة عمله سائقا طرف والد المجنى عليه وعلمه بثرائه، عقد العزم على استدراج المجنى عليه لابتزازه، واستعان بباقى المتهمين، وتم بإرشادهم ضبط الأسلحة المستخدمة، وهى عبارة عن فرد خرطوش وطلقتين من ذات العيار، وسلاح أبيض (سكين) و10 إيصالات أمانة ممهورة بتوقيع المجنى عليه.



