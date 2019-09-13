جريمة

«عاوزينك في مصلحة».. سر جملة أوقعت مالك محجر فريسة

١٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٤ م
خطف - تعبيرية
خطف - تعبيرية
"تعالَ عاوزينك في مصلحة" بهذه الكلمات خدع 3 أشخاص بينهم مسجل خطر مالك محجر، اصطحبوه إلى قطعة أرض زراعية بمركز البدرشين جنوب محافظة الجيزة، وأجبروه على توقيع 10 إيصالات أمانة تحت تهديد السلاح، واستولوا منه على هاتفه المحمول ومبلغ مالي ألف جنيه، وفروا هاربين، ظنا أن فعلتهم لن تنكشف، إلا أن بلاغا تقدم به الضحية كان بداية استعادة حقه المغتصب عنوة، إذ تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، والإدارة العامة لمباحث الجيزة بقيادة اللواء محمود السبيلي.
أسفرت جهود المباحث عن تحديد مرتكبى الواقعة وهم ثلاثة أشخاص أحدهم محكوم عليه بالسجن 3 سنوات فى قضية "تبديد"، وجميعهم مقيمون بدائرة المركز، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم وبحوزتهم الهاتف المحمول والمبلغ المالى المستولى عليهما من المجنى عليه. بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وقرر أحدهم أنه
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جثة

«حقنتان وبرفان وجثة ودم»| كواليس مقتل عريس العمرانية

لم يكن الطريق ممهدا ومفروشا بالورود أمام "سواق" التاكسي، إذ لاحقته "المطبات" في حياته، توفى والداه وتركاه في منتصف الطريق ليتكفل بشقيقاته البنات، ثم سحبت منه الأيام "رخصة" الرفاهية وسقط في "كمين" الشقاء والتعب، عاندته الدنيا وأرغمته على الوقوف (صفا ثانيا) حتى تخطى الثلاثين من عمره، ولا يعرف سوى "سكة" لقمة العيش، حتى وقع في "رادار" الحب، ربما كان قلبه أوسع من "الشوارع" التي يجوبها، لكن حظه ألقى به مع شيطانة أنهت "مشوار" عمره، وسلبت روحه بعد أن منحها شيطانها "الإشارة الخضراء" لتنفيذ جريمتها التي انتهت بها خلف القضبان.
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من أكتوبر لأوسيم| الشرطة تلاحق عناصر إجرامية بالجيزة

لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الجهد لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم حيازة الأسلحة النارية والمواد المخدرة والاتجار فيها، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وفي إطار خطة قطاع أمن الجيزة الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، والذي أعد حملة أمنية مكبرة استهدفت مروجي الكيف وحائزي الأسلحة والذخائر دون ترخيص، لفرض السيطرة الأمنية الكاملة على الشارع الجيزاوي، والتصدي بحزم للخارجين عن القانون، تحقيقا للوجود الشرطي الفعال.
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مباحث المصنفات تداهم كافيهات وشركات دعاية في الجيزة

حملات مكبرة على مدار الساعة تشنها الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية وحق المؤلف ومتابعة التزام المتعاملين فى هذا المجال بأحكام القانون، واستهدفت الحملات عددا من المقاهى والكافيتريات وشركات الدعاية والإعلان غير المرخصة بدوائر أقسام شرطة (العجوزة، إمبابة، أوسيم) في محافظة الجيزة، والتى تقوم بعرض مصنفات سمعية وبصرية.
تنقيب-عن-اثار

«طلع جثة متحللة».. أسرار 21 يومًا لعامل تحت الأرض

محمد هليل، عامل بسيط، أتم عامه الخمسين للتو، ورغم تقدمه في السن، فإن ظروفه المالية غير المستقرة اضطرته لخوض غمار معركة مع الطبيعة بحثا عن المال عبر بوابة العمل رفقة المنقبين عن الآثار في رحلة على عمق عشرات الأمتار تحت الأرض أملا في العثور على الكنز المفقود، الذي سيمنحه قبلة الحياة ويقيه مشقة "العمل باليومية" للعودة بجنيهات بالكاد تكفي لتوفير احتياجات المنزل الأساسية، واتفق على المشاركة في أعمال حفر بقرية عرب الحصار بمركز الصف جنوب محافظة الجيزة، دون أن يدور في خلده أنها ستكون رحلته إلى الدار الآخرة.
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سقوط 29 تاجر مخدرات في قبضة مباحث الجيزة

وجهت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة حملة موسعة، استهدفت عددا من البؤر الإجرامية التي يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الأستروكس- الفودو"، وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
غرق

كواليس غرق لاعب الاتحاد السابق في نهر النيل بالصف

مع ارتفاع درجات الحرارة تزامنا مع موجة حارة تسود البلاد، قرر لاعب كرة القدم عبد الله سامي التوجه إلى منطقة المعدية بمركز الصف جنوب محافظة الجيزة للاستحمام في نهر النيل، خلع ملابسه وهم بالنزول مرتديا "الشورت" دون أن يدري أنها رحلته الأخيرة نحو الدار الآخرة، لقي مصرعه غرقا بعدما جرفه التيار حتى نجحت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن الجيزة تحت إشراف مدير الحماية المدنية في انتشال الجثمان ونقله إلى ثلاجة المستشفى واستدعاء أسرته لتسلمها بعد تصريح النيابة العامة بالدفن.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

مباحث الجيزة تطارد مروجي الكيف في شوارع بولاق

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها في تطهير منطقة بولاق الدكرور من تجار المواد المخدرة، وسط استمرار الحملات التفتيشية المكبرة التي تشنها مديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لأمن القطاع؛ تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق وترجمة استراتيجية الوزارة على أرض الواقع والتي ترتكز في أحد محاورها على ملاحقة مروجي الكيف لاسيما المواد التخليقية التي تشكل خطرا بكير على الشباب "الإستروكس - الفودو - الشادو"، وإحباط عمليات بيعها.
بندقية-خرطوش

مصرع نجار بطلقات خرطوش في حفل زفاف بالخانكة

فجأة انقلب مشهد الفرح إلى صراخ وحالة من الارتباك بعد أن سقط أحد المشاركين فى حفل عرس بإحدى قرى الخانكة غارقا فى دمائه ولفظ أنفاسه الأخيرة وفشلت محاولة إسعافه بعد أن أصيب بطلق نارى خرج من فرد خرطوش كان بحوزة أحد الأشخاص حاول مجاملة صديقه العريس.تلقى اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية إخطارًا يفيد بورود إشارة لمركز شرطة الخانكة من المستشفى العام بوصول المدعو "سامح س. س" 30 سنة، نجار مسلح، ومقيم عزبة سرسق بدائرة المركز، مصابا بطلق نارى ووفاته فى الحال.
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