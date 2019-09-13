من أكتوبر لأوسيم| الشرطة تلاحق عناصر إجرامية بالجيزة

١٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٩ م

حملة أمنية

لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الجهد لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم حيازة الأسلحة النارية والمواد المخدرة والاتجار فيها، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وفي إطار خطة قطاع أمن الجيزة الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، والذي أعد حملة أمنية مكبرة استهدفت مروجي الكيف وحائزي الأسلحة والذخائر دون ترخيص، لفرض السيطرة الأمنية الكاملة على الشارع الجيزاوي، والتصدي بحزم للخارجين عن القانون، تحقيقا للوجود الشرطي الفعال.

أسفرت جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء مدحت فارس نائب مدير البحث الجنائي، عن تحقيق نتائج إيجابية عدة، أبرزها ضبط أحد العناصر الإجرامية بمركز أوسيم، سبق اتهامه فى 15 قضية متنوعة وبحوزته (بندقية خرطوش- 31 طلقة لذات العيار- كمية من مخدر الحشيش وزنت 750 جراما- 890 قرصا مخدرا- مبلغ

أسفرت جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء مدحت فارس نائب مدير البحث الجنائي، عن تحقيق نتائج إيجابية عدة، أبرزها ضبط أحد العناصر الإجرامية بمركز أوسيم، سبق اتهامه فى 15 قضية متنوعة وبحوزته (بندقية خرطوش- 31 طلقة لذات العيار- كمية من مخدر الحشيش وزنت 750 جراما- 890 قرصا مخدرا- مبلغ مالى- هاتف محمول).



وفي دائرة قسم شرطة أول أكتوبر، تمكن المقدم إسلام المهداوي رئيس المباحث ومعاونه الرائد معتصم رزق، من ضبط أحد العناصر الإجرامية وبحوزته (بندقية خرطوش- 10 طلقات لذات العيار- كمية من مخدر الإستروكس وزنت 500 جرام- مبلغ مالى- هاتف محمول).





