جريمة

«حقنتان وبرفان وجثة ودم»| كواليس مقتل عريس العمرانية

«أحمد سيد» سائق تاكسي توفى والده ووالدته تاركين له شقيقاته الأربع.. رحلة البحث عن لقمة العيش وكسب رزقه بالحلال قضاها الشاب الوسيم حتى تخطى الثلاثين من عمره
تحرير:محمد أبو زيد ١٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
لم يكن الطريق ممهدا ومفروشا بالورود أمام "سواق" التاكسي، إذ لاحقته "المطبات" في حياته، توفى والداه وتركاه في منتصف الطريق ليتكفل بشقيقاته البنات، ثم سحبت منه الأيام "رخصة" الرفاهية وسقط في "كمين" الشقاء والتعب، عاندته الدنيا وأرغمته على الوقوف (صفا ثانيا) حتى تخطى الثلاثين من عمره، ولا يعرف سوى "سكة" لقمة العيش، حتى وقع في "رادار" الحب، ربما كان قلبه أوسع من "الشوارع" التي يجوبها، لكن حظه ألقى به مع شيطانة أنهت "مشوار" عمره، وسلبت روحه بعد أن منحها شيطانها "الإشارة الخضراء" لتنفيذ جريمتها التي انتهت بها خلف القضبان.
"أحمد سيد" توفى والده ووالدته وتركا له شقيقاته الأربع، يعمل سائق تاكسي، سنوات من العمل والشقاء في رحلة البحث عن لقمة العيش وكسب رزقه بالحلال قضاها الشاب الوسيم، حتى تخطى الثلاثين من عمره، وأراد أن يتزوج ويكمل نصف دينه، أملا في الاستقرار وأن ينجب ولدا نظرا لأنه وحيد مع أربع بنات. كان "أحمد" يتمتع بحب
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انتشار-قوات-الشرطة-فى-حملة-امنية (2)

من أكتوبر لأوسيم| الشرطة تلاحق عناصر إجرامية بالجيزة

لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الجهد لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم حيازة الأسلحة النارية والمواد المخدرة والاتجار فيها، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وفي إطار خطة قطاع أمن الجيزة الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، والذي أعد حملة أمنية مكبرة استهدفت مروجي الكيف وحائزي الأسلحة والذخائر دون ترخيص، لفرض السيطرة الأمنية الكاملة على الشارع الجيزاوي، والتصدي بحزم للخارجين عن القانون، تحقيقا للوجود الشرطي الفعال.
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«عاوزينك في مصلحة».. سر جملة أوقعت مالك محجر فريسة

"تعالَ عاوزينك في مصلحة" بهذه الكلمات خدع 3 أشخاص بينهم مسجل خطر مالك محجر، اصطحبوه إلى قطعة أرض زراعية بمركز البدرشين جنوب محافظة الجيزة، وأجبروه على توقيع 10 إيصالات أمانة تحت تهديد السلاح، واستولوا منه على هاتفه المحمول ومبلغ مالي ألف جنيه، وفروا هاربين، ظنا أن فعلتهم لن تنكشف، إلا أن بلاغا تقدم به الضحية كان بداية استعادة حقه المغتصب عنوة، إذ تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، والإدارة العامة لمباحث الجيزة بقيادة اللواء محمود السبيلي.
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مباحث المصنفات تداهم كافيهات وشركات دعاية في الجيزة

حملات مكبرة على مدار الساعة تشنها الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية وحق المؤلف ومتابعة التزام المتعاملين فى هذا المجال بأحكام القانون، واستهدفت الحملات عددا من المقاهى والكافيتريات وشركات الدعاية والإعلان غير المرخصة بدوائر أقسام شرطة (العجوزة، إمبابة، أوسيم) في محافظة الجيزة، والتى تقوم بعرض مصنفات سمعية وبصرية.
تنقيب-عن-اثار

«طلع جثة متحللة».. أسرار 21 يومًا لعامل تحت الأرض

محمد هليل، عامل بسيط، أتم عامه الخمسين للتو، ورغم تقدمه في السن، فإن ظروفه المالية غير المستقرة اضطرته لخوض غمار معركة مع الطبيعة بحثا عن المال عبر بوابة العمل رفقة المنقبين عن الآثار في رحلة على عمق عشرات الأمتار تحت الأرض أملا في العثور على الكنز المفقود، الذي سيمنحه قبلة الحياة ويقيه مشقة "العمل باليومية" للعودة بجنيهات بالكاد تكفي لتوفير احتياجات المنزل الأساسية، واتفق على المشاركة في أعمال حفر بقرية عرب الحصار بمركز الصف جنوب محافظة الجيزة، دون أن يدور في خلده أنها ستكون رحلته إلى الدار الآخرة.
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قتل

«كنت بهزر»..زوجة تقطع شرايينها من أجل زوجها ثم تقتله

شاب وحيد على 4 بنات، تزوج آملًا فى استقرار حياته، بينما ظلت الأنظار متعلقة به أملًا فى أن يرزقه الله بطفل يحمل اسم عائلته، لكن لم يرزقه الله وزوجته بهذا الطفل المنشود، وتكررت خلافات الزوجين مما دفع الزوجة إلى طلب الطلاق حرصًا منها على أن تكون أمًّا، فى حين ظل الرجل باقيًا على الود. وتحولت وساطات ابنة عمته وابنة خاله -مطلقة كذلك- إلى قصة تقارب بين الأخيرة والشاب الثلاثيني ففكر جديا فى الزواج منها وما شجعه على ذلك أنها مطلقة ومعها طفل يروي ظمأه للأبوة، لكن للأسف لم يكن يدري أن محبته للطفل وأمه ستحوله إلى جثة من فرط دلال الزوجة وتجرُّئها عليه.
جثة-فى-شقة

«ملحقش يفرح».. عريس العمرانية قتلته زوجته بعد 4 شهور

لم يكد يهنأ "أحمد" بدخوله "عش الزوجية"، 30 يوما "شهر عسل" ثم 3 أشهر كانت عمر تلك الزيجة، لحظات فارقة عصفت بأركان المنزل المتواضع في عقار سكني بشارع المستشفى بحي العمرانية غربي محافظة الجيزة، كعادته كل مساء لدى عودته من عمله بعد يوم عمل شاق، عمد العامل البسيط إلى الدخول في وصلة مزاح مع رفيقة دربه، لم يدر بخلده أن تلك الوصلة ستكتب الفصل الأخير في حياته مقتولا على يد أقرب الناس إليه بعد العثو عليه جثة هامدة بها 3 طعنات في أماكن متفرقة بالجسم في جريمة أضحت حديث أهالي العمرانية.
حبس-متهمه

حبس ربة منزل وعشيقها قتلا زوجها بمساعدة آخرين

قرر اليوم المستشار محمد ضياء مدير نيابة مركز كفر الدوار، حبس ربة منزل وعشيقها واثنين آخرين قاموا باستدراج زوجها لمكان مهجور وقتلوه وألقوه بسيارته في أحد المصارف 4 أيام على ذمة التحقيق، بدأت الواقعة عندما تلقى مأمور مركز كفر الدوار إخطارًا بسقوط سيارة ملاكي بمصرف بالطريق الزراعى دائرة المركز والعثور بداخلها على جثة مالكها "شريف.ا.ج" سائق، ووجود آثار "حز" دائرى حول رقبته وبحوزته جميع متعلقاته ويوجد شبهة جنائية. وتبين أن المتهمين، زوجة المجنى عليه "م.ا.م" ربة منزل و"هـ.ش.ف" سائق، و"ع.م.ا" سائق، و"إ.م.إ" عامل، مقيم بقرية الوسطانية و"ح.أ.ح"، عاطل.
طعن-بالسكين

غيرة وحب.. 20 طعنة زوجية تنهي حياة «نورا» في السويس

ليلة باردة تنذر بالمطر كعادة يناير جلست "نورا" في غرفتها تبكي حالها، الأيام تتسرسب، العمر يجري وقطار الحب والزوج يوشك أن يفوتها، ثمة خوف من المجهول يطاردها، ضاقت عليها الأرض بما رحبت، كانت أمنياتها عادية لاتحلم سوى بزوج وبيت وأولاد يملاؤون عليها حياتها، وفي لحظة قررت أن توافق على أول من يطرق بابها، وتتنازل عن بعض من أحلامها في أن تعيش قصة حب مع شريك حياتها، إلا أن الحياة لم تكن على قدر حلم"نورا" وساقها حظها العثر في رجل بلا قلب اختارته هربا من الوحدة فكتب بيده السطر الأخير في حياتها لتنتهي حكايتها نهاية درامية لم يكن أكثر المتشائمين أن يتخيلها.
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