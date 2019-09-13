مدير أعمال عاصي الحلاني يكشف تفاصيل حالته الصحية

تحرير:محمد عبد المنعم ١٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

عاصي الحلاني

حادث تعرض له الفنان عاصي الحلاني، حيث سقط من على حصانه منذ أيام، وتعرض لإصابات، وقال شريف ضياء، مدير أعمال الفنان، فى تصريحات لـ«التحرير»، إنه تعرض لكسر فى إصبع يده اليسرى، وتم إجراء عملية جراحية له، وطالبه الطبيب بالراحة لمدة أسبوع، وأكد أنه أصبح بخير وخرج من المستشفى، وسيعود قريبا لجمهوره. عاصي الحلاني حل ضيفا مع الإعلامية التونسية عائشة عثمان، في برنامجها "عايشة شو" فى مايو الماضي، وقال إنه نوّع كثيرًا في تقديم الأغاني، وكان خائفًا من عدم تقبل الجمهور لاختلافه المستمر، موضحًا أنه يرى أن إصدار ألبوم أحيانا يظلم بعض الأغاني.

وتابع: "الفنان حينما يطرح ألبومًا كاملا، يحاول فيه أن يرضي نفسه بالموسيقى والكلمات التي يقدمها، وليست فكرة الانتشار وتحقيق النجاح الكبير"، لافتا إلى أنه لا يركز على الأرقام في نجاح أعماله، فمقاييس النجاح بالنسبة له ليست بالأرقام التي تحققها الأغاني على "السوشيال ميديا". وأضاف عاصي الحلاني أن مقاييس