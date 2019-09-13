أرقام وألقاب من مسيرة مؤمن زكريا مع الأهلي

١٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٠ م

مؤمن زكريا

بدأ مؤمن زكريا عباس، الشهير بـ«مؤمن زكريا» مسيرته الكروية مع النادي الأهلي من عام 2004 حتى 2008، ثم انضم إلى الإنتاج الحربي موسم 2010- 2009، وخاض معهم 40 مباراة سجل خلالها 4 أهداف وصنع آخر، قبل أن ينتقل للنادي المصري مع بداية فترة الانتقالات الشتوية موسم 2011- 2010 مقابل مليون جنيه للإنتاج الحربي كشرط جزائي، ولعب مؤمن مع الفريق البورسعيدي 22 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع 3 أخرى، ثم انتقل مؤمن زكريا إلى إنبي في فترة الانتقالات الشتوية موسم 2012- 2011 مقابل مليون جنيه ونصف المليون، ولعب مع الفريق البترولي 18 مباراة سجل 7 أهداف وصنع 2 آخرين.

مؤمن زكريا انتقل إلى الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية على سبيل الإعارة من نادي إنبي موسم 2013/2012 مقابل مليون جنيه ونصف المليون وشرط جزائي في حالة خروج الزمالك من دوري الأبطال لعام 2014، يعود إلى ناديه إنبي، وشارك مع الزمالك في 55 مباراة سجل خلالها 11 هدفًا وصنع 5 أخرى. ثم انتقل مؤمن إلى الأهلى