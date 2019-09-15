للتخلص من الإمساك استخدم زيت الزنجبيل والكركم

استخدمت خصائص اللافندر المهدئة لعدة قرون للمساعدة في تعزيز الاسترخاء والهدوء، ويكون مفيدا بشكل كبير لعلاج مشكلات الجهاز الهضمي؛ على سبيل المثال، ألم المعدة والإمساك

تحرير:إسراء سليمان ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

الإمساك يعد إحدى المشكلات الصحية التي تصيب الجهاز الهضمي، ويحاول العديد من الأشخاص اتباع بعض العادات الصحية للوقاية من التشنجات المزعجة؛ على سبيل المثال، اتباع نظام غذائي صحي يحتوي على العناصر الغذائية التي يحتاج إليها الجسم كالألياف الغذائية، تضمن لك عملية هضم صحية دون التعرض للانتفاخ أو الإسهال، وآخر ما جاءت به الدراسات المتعلقة بمشكلات الجهاز الهضمي أنه توجد بعض الزيوت الحيوية التي تساعد في التخفيف من حدة الإمساك؛ على سبيل المثال، زيت الزنجبيل، نقلا عن موقع "times of india".

يعد الإمساك إحدى المشكلات الصحية الشائعة التي تؤثر فى مجموعة من الأشخاص، في جميع الفئات العمرية، وهو ليس مشكلة كبيرة تشعر بالحيرة تجاهها، ولكنها تحتاج إلى إدارة صحية، وستجد نفسك تشعر بالراحة، إضافة إلى ذلك، كثير من المشكلات الصحية المتعلقة بالمعدة والتي تؤدي بعد ذلك إلى إمساك على المدى البعيد، تُعالَج

يعد الإمساك إحدى المشكلات الصحية الشائعة التي تؤثر فى مجموعة من الأشخاص، في جميع الفئات العمرية، وهو ليس مشكلة كبيرة تشعر بالحيرة تجاهها، ولكنها تحتاج إلى إدارة صحية، وستجد نفسك تشعر بالراحة، إضافة إلى ذلك، كثير من المشكلات الصحية المتعلقة بالمعدة والتي تؤدي بعد ذلك إلى إمساك على المدى البعيد، تُعالَج من خلال تغيير النظام الغذائي، ولكن في بعض الحالات، قد تصل الإصابة إلى متلازمة القولون العصبي، وبناءً على ذلك، يلجأ العديد من الأشخاص إلى علاجات منزلية، تعمل على التخلص من هذه الحالة المرضية، من بينها الزيوت الحيوية التي تعد بديلا رائعا للعقاقير الطبية، وفي ما يلي بعض الزيوت الحيوية الفعالة للمساعدة في التخلص من الإمساك:

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1- زيت الزنجبيل

يستخدم عند الشعور بالقلق والاكتئاب والإرهاق، إضافة إلى التخفيف من اضطرابات البطن، حيث أثبتت العديد من الدراسات فاعليته في التخلص من الإمساك المزمن، كما يستخدم عند طهي الطعام لإضافة نكهة رائعة تجعل مذاق الطعام مميزا، ويعد أيضًا جزءا من العقاقير الطبية المستخدمة في الهند والصين، لعلاج المشكلات الصحية المتعلقة بالبطن، ويساعد زيت الزنجبيل في التهدئة من آلام المعدة، والتعزيز من عملية الهضم بشكل صحي، ومن المعروف أيضًا أنه يعمل على التخلص من الغازات ويعزز من حركة الأمعاء، ولتطبيقه بشكل صحيح، عليك وضع قطرتين من زيت الزنجبيل على قطنة واستنشاقها خلال مدة لا تزيد على 5 دقائق.

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2- زيت النعناع

يحتوي زيت النعناع على المنثول، حيث يعد مكونا أساسيا للتخفيف من الألم، وللتخفيف من آلام المعدة والإمساك، عليك وضع القليل من زيت النعناع على 3 ملاعق من المياه الدافئة، وبعد ذلك قم بتدليك المعدة، ونظرًا لأنه يتميز بخصائص مضادة للالتهابات، فإنه يعمل على المساعدة في الحفاظ على صحة القولون، كما أنه يهدئ من الآلام المرتبطة بالإمساك.

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3- زيت الكركم

يعد الكركم من التوابل المستخدمة في كثير من الأطباق الهندية، كما أنه يحتوي على العديد من مضادات الأكسدة المهمة لصحة الجسم، ويساعد في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، حتى كمية صغيرة من هذا الزيت المضاد للالتهابات يمكنها إعادة التوازن للبكتيريا المعدية المعوية وتحسين الهضم، كما أن أفضل طريقة لإدراج هذا الزيت في نظامك الغذائي هى وضع بضع قطرات منه في وجبتك.

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4- زيت اللافندر

استخدمت خصائص اللافندر المهدئة لعدة قرون للمساعدة في تعزيز الاسترخاء والهدوء، ويكون مفيدا بشكل كبير لعلاج مشكلات الجهاز الهضمي؛ على سبيل المثال، ألم المعدة والغازات والإمساك، ولتطبيقه عليك وضع قطرات من زيت اللافندر على البطن وتدليكه برفق، كل هذه الأشياء تساعدك في التخلص من الإمساك بشكل صحي وسريع، ولكن تذكر دائمًا أن الحل الأسهل للوقاية هو اتباع نظام غذائي صحي.

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