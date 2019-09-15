صحة

علاج

طبخ

تغذية

تخسيس

للتخلص من الإمساك استخدم زيت الزنجبيل والكركم

استخدمت خصائص اللافندر المهدئة لعدة قرون للمساعدة في تعزيز الاسترخاء والهدوء، ويكون مفيدا بشكل كبير لعلاج مشكلات الجهاز الهضمي؛ على سبيل المثال، ألم المعدة والإمساك
تحرير:إسراء سليمان ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م
زيوت حيوية
زيوت حيوية
الإمساك يعد إحدى المشكلات الصحية التي تصيب الجهاز الهضمي، ويحاول العديد من الأشخاص اتباع بعض العادات الصحية للوقاية من التشنجات المزعجة؛ على سبيل المثال، اتباع نظام غذائي صحي يحتوي على العناصر الغذائية التي يحتاج إليها الجسم كالألياف الغذائية، تضمن لك عملية هضم صحية دون التعرض للانتفاخ أو الإسهال، وآخر ما جاءت به الدراسات المتعلقة بمشكلات الجهاز الهضمي أنه توجد بعض الزيوت الحيوية التي تساعد في التخفيف من حدة الإمساك؛ على سبيل المثال، زيت الزنجبيل، نقلا عن موقع "times of india".
يعد الإمساك إحدى المشكلات الصحية الشائعة التي تؤثر فى مجموعة من الأشخاص، في جميع الفئات العمرية، وهو ليس مشكلة كبيرة تشعر بالحيرة تجاهها، ولكنها تحتاج إلى إدارة صحية، وستجد نفسك تشعر بالراحة، إضافة إلى ذلك، كثير من المشكلات الصحية المتعلقة بالمعدة والتي تؤدي بعد ذلك إلى إمساك على المدى البعيد، تُعالَج
اقرأ المزيد
فقدان-الوزن-بدون-دايت

لمرضى السكري.. هذا الدواء يساعد على فقدان الوزن

وجدت دراسة استمرت لمدة 15 عاما على آلاف الأشخاص، أن عقار الميتفورمين الذي يتناوله المصابون بمرض السكري من أجل استجابة الأنسولين، ومنع مستويات الجلوكوز في الدم من الارتفاع، لديه القدرة أيضا على إفقاد الوزن. وكشفت الدراسة عن أن تناول هذا العقار أفضل من اتباع نظام غذائي صارم وخطة لممارسة التمرينات الرياضية؛ ولهذا يقترح الباحثون أن الميتفورمين يمكن وصفه للأشخاص الذين يحاولون لفترة طويلة فقدان أوزانهم من أجل رفع معنوياتهم. وذلك حسبما ذكر موقع «ميرور» البريطاني. قارنت الدراسة بين آثار الميتفورمين واتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية.
النوم-بطريقة-صحية-في-رمضان

النوم في الإضاءة يؤدي إلى الاكتئاب والسمنة

وقت النوم يعد من الأوقات المقدسة في حياة كل شخص، فبعد يوم عمل طويل وكثير من المهام، لا نحتاج سوى إلى ساعات قليلة تمنحنا مزيدا من الطاقة، ولكن توجد بعض الأشياء التي تعوق نومنا، أو تجعلنا لا نحصل على القدر الكافي من النوم، فهل جربت ذات يوم أن تغفو في الضوء؟ إذا رجعت إلى الوقت الماضي، ستجد أن والدتك كانت تخبرك دائمًا بأن إغلاق النور يعني أنه جاء وقت النوم، وبناءً على ذلك، أثبتت العديد من الأبحاث أن الإضاءة تؤثر بشكل واضح فى صحتك. وذلك حسبما ذكر موقع "health line".
الاكتئاب

دراسة: تناول حبوب منع الحمل في سن صغيرة يسبب اكتئابا

بعض الأسر تتفق على عدم إنجاب أطفال في بداية حياتهم، إذ تضطر الأم لأخذ بعض الاحتياطات اللازمة؛ على سبيل المثال، تناول حبوب منع الحمل يعد إحدى الوسائل، لكنه يؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية، على سبيل المثال، الشعور بغثيان دائم، مع عدم توازن في الهرمونات وتغير الحالة المزاجية، وزيادة الوزن، إضافة إلى زيادة الإفرازات المهبلية، وآخر ما جاءت به الدراسات أن تناول حبوب منع الحمل في سن صغيرة يجعل المرأة أكثر عرضة للاكتئاب، بالنسبة للفتيات اللاتي يتزوجن في سن المراهقة، وذلك حسبما ذكر الموقع البريطاني "daily mail".
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org