الإمارات تُعلن مقتل 6 من جنودها في «أرض العمليات»

تحرير:التحرير ١٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٠ م

الإمارات

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية، الجمعة، عن مقتل 6 من جنودها نتيجة حادث تصادم آليات عسكرية أثناء "أدائهم لواجبهم الوطني في أرض العمليات، بحسب "سي إن إن". ولم توضح القيادة العامة للقوات المسلحة، في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، المقصود بـ"أرض العمليات". وجدير بالذكر أن القوات الإماراتية تشارك ضمن التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن.

وأفاد بيان القيادة العامة للقوات المسلحة بأن القتلى هم: النقيب سعيد أحمد راشد المنصوري، والوكيل أول علي عبدالله أحمد الظنحاني، والوكيل أول زايد مسلم سهيل العامري، والوكيل أول صالح حسن صالح بن عمرو، والوكيل أول ناصر محمد حمد الكعبي، والرقيب سيف ضاوي راشد الطنيجي.وأضاف البيان أن "القيادة العامة للقوات