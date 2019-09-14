الموز مفيد.. جربيه في حلويات شهية لعائلتك

الموز يحتوي على نسبة عالية من الحديد، لذلك يعالج فقر الدم، ويساعد في التخلص من التعب، ويمد الجسم بالطاقة اللازمة لممارسة الأنشطة اليومية، كما ينظم مستويات السكر في الدم

تحرير:آية أشرف ١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص

الموز

الموز من الفاكهة اللذيذة والمفيدة، التي يحبها الكثيرون منا، فله فوائد عديدة لا يعرفها البعض، إضافة إلى طعمه اللذيذ، فهو يحتوي على الفيتامينات والمعادن المهمة لجسم الإنسان، كما يساعد في خفض الوزن الزائد لأن سعراته الحرارية منخفضة، كما أنه غني بالبوتاسيوم الذي يعد أحد المعادن الأساسية للجسم. يمكنك تناول الموز بالشكل التقليدي، أو وضعه داخل بعض الوصفات الشهية من الحلويات، وفي السطور التالية نتناول العديد من الوصفات الشهية التي يدخل الموز في مكوناتها.

تشيز كيك بالموز المكونات بسكويت سادة زبدة سكر لبن موز كريمة خفق شيكولاتة كاكاو طريقة التحضير: - اطحني البسكويت جيدًا، ثم اخلطيه مع الزبدة. - افردي العجينة في صينية الفرن، وضعيها في الفرن. - أخرجي الصينية من الفرن، وفي وعاء صبي اللبن وأضيفي الزبدة والسكر. - قلبي المكونات حتى يتحول لونها للذهبي. -