الموز مفيد.. جربيه في حلويات شهية لعائلتك

الموز يحتوي على نسبة عالية من الحديد، لذلك يعالج فقر الدم، ويساعد في التخلص من التعب، ويمد الجسم بالطاقة اللازمة لممارسة الأنشطة اليومية، كما ينظم مستويات السكر في الدم
الموز من الفاكهة اللذيذة والمفيدة، التي يحبها الكثيرون منا، فله فوائد عديدة لا يعرفها البعض، إضافة إلى طعمه اللذيذ، فهو يحتوي على الفيتامينات والمعادن المهمة لجسم الإنسان، كما يساعد في خفض الوزن الزائد لأن سعراته الحرارية منخفضة، كما أنه غني بالبوتاسيوم الذي يعد أحد المعادن الأساسية للجسم. يمكنك تناول الموز بالشكل التقليدي، أو وضعه داخل بعض الوصفات الشهية من الحلويات، وفي السطور التالية نتناول العديد من الوصفات الشهية التي يدخل الموز في مكوناتها.
تشيز كيك بالموز
المكونات
بسكويت سادة
زبدة
سكر
لبن
موز
كريمة خفق
شيكولاتة
كاكاو
طريقة التحضير:
- اطحني البسكويت جيدًا، ثم اخلطيه مع الزبدة.
- افردي العجينة في صينية الفرن، وضعيها في الفرن.
- أخرجي الصينية من الفرن، وفي وعاء صبي اللبن وأضيفي الزبدة والسكر.
- قلبي المكونات حتى يتحول لونها للذهبي.
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تشيز كيك بالموز
المكونات
بسكويت سادة
زبدة
سكر
لبن
موز
كريمة خفق
شيكولاتة
كاكاو
طريقة التحضير:
- اطحني البسكويت جيدًا، ثم اخلطيه مع الزبدة.
- افردي العجينة في صينية الفرن، وضعيها في الفرن.
- أخرجي الصينية من الفرن، وفي وعاء صبي اللبن وأضيفي الزبدة والسكر.
- قلبي المكونات حتى يتحول لونها للذهبي.
- أضيفي اللبن والزبدة والسكر فوق صينية الفرن ثم ضعيها في الثلاجة لمدة 3 ساعات على الأقل.
-زيني صينية البسكويت بشرائح الموز، وضعي الكاكاو على الكريمة واخلطيهما جيدًا، ثم وزعي الخليط على صينية البسكويت.
جيلي الموز
المكونات
2 علبة جيلي
موز
طريقة التحضير:
- في وعاء ضعي الماء واتركيه حتى الغليان، ثم أضيفي الجيلي وقلبي كل المكونات جيدًا.
- أضيفي 2 كوب ماء للخليط واستمري في تقليب كل المكونات.
- في كؤوس التقديم قطعي الموز قطعا صغيرة وأضيفي الجيلي، واتركيه في الثلاجة 3 ساعات حتى يتجمد، ثم قدميه بعد تزيينه بأي مكونات موجودة لديكِ.
حلو الموز المقلي
المكونات
كوب دقيق
موز
سكر
بيكنج صودا
فانيليا
ملح
سكر
زيت
طريقة التحضير:
- قشري الموز وضعيه في وعاء واهرسيه جيدًا.
- أضيفي السكر والبيكنج صودا والدقيق والملح، وقلبي كل المكونات جيدًا.
- ضعي الدقيق على خليط الموز والفانيليا وقلبي كل المكونات جيدًا.
- زودي الزيت على خليط الموز.
- في طاسة تيفال ضعي الزيت، ثم اقلي الموز.
- بعد قلي الموز في الزيت، رشي سكر البودرة.
كيك الموز
المكونات
زبادي
موز
بيض
فانيليا
سكر
دقيق
بيكنج صودا
قرفة
ملح
زبدة
طريقة التحضير:
- ضعي الزبادي والموز واللبن والفانيليا والبيض في الخلاط واضربيهم على سرعة متوسطة.
- أضيفي السكر والدقيق والبيكنج صودا والقرفة والملح، واستمري في ضرب المكونات في الخلاط.
- أضيفي الموز للخليط السابق واضربيه حتى تتجانس كل المكونات.
- ضعي الزبدة واضربي المكونات في الخلاط حتى تحصلي على خليط متجانس.
- في قالب الكيك ضعي الخليط، ثم ضعيه في الفرن.
جلاش الموز
المكونات
لفة جلاش
موز
عصير ليمون
سكر
زيت
زبدة
قرفة مطحونة
طريقة التحضير:
- في طاسة ضعي السكر والماء، حتى تحصلي على سكر مكرمل.
- أضيفي اللوز وقلبي المكونات جيدًا.
- في صينية افردي خليط اللوز والسكر، واتركيه حتى يجف.
- قطعي الموز شرائح وأضيفي عصير الليمون.
- ضعي الزبدة والزيت معا.
- في صينية افردي عجينة الجلاش، وادهنيها بخليط الزبدة والزيت، ووزعي شرائح الموز، وضعي خليط السكر المكرمل باللوز على الوجه.
آيس كريم الموز
المكونات
موز
نشا
كاكاو
سكر
فانيليا
طريقة التحضير:
- في وعاء ضعي الماء على النار وذوبي الكاكاو فيه، حتى التأكد من خلطه جيدًا.
- في كوب به ماء ذوبي النشا، وأضيفيها إلى الكاكاو ثم زودي السكر.
- قطعي الموز شرائح طويلة، وضعيها في صوص الكاكاو، ويمكنك وضعها في عصا آيس كريم أو عصير لا تحتاجين إليها.
- ضعي عصا الآيس كريم في الثلاجة لمدة ساعتين.
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