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الموز مفيد.. جربيه في حلويات شهية لعائلتك

الموز يحتوي على نسبة عالية من الحديد، لذلك يعالج فقر الدم، ويساعد في التخلص من التعب، ويمد الجسم بالطاقة اللازمة لممارسة الأنشطة اليومية، كما ينظم مستويات السكر في الدم
تحرير:آية أشرف ١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص
الموز
الموز
الموز من الفاكهة اللذيذة والمفيدة، التي يحبها الكثيرون منا، فله فوائد عديدة لا يعرفها البعض، إضافة إلى طعمه اللذيذ، فهو يحتوي على الفيتامينات والمعادن المهمة لجسم الإنسان، كما يساعد في خفض الوزن الزائد لأن سعراته الحرارية منخفضة، كما أنه غني بالبوتاسيوم الذي يعد أحد المعادن الأساسية للجسم. يمكنك تناول الموز بالشكل التقليدي، أو وضعه داخل بعض الوصفات الشهية من الحلويات، وفي السطور التالية نتناول العديد من الوصفات الشهية التي يدخل الموز في مكوناتها.
تشيز كيك بالموز المكونات بسكويت سادة زبدة سكر لبن موز كريمة خفق شيكولاتة كاكاو طريقة التحضير: - اطحني البسكويت جيدًا، ثم اخلطيه مع الزبدة. - افردي العجينة في صينية الفرن، وضعيها في الفرن. - أخرجي الصينية من الفرن، وفي وعاء صبي اللبن وأضيفي الزبدة والسكر. - قلبي المكونات حتى يتحول لونها للذهبي. -
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بقسماط

استعدي للمدارس واعملي البقسماط بنكهات مختلفة

مع دخول المدارس تفكر كل ربة منزل في الأكلات التي يمكن تقديمها لأطفالها لتناولها خلال اليوم الدراسي، فتبدأ في تجهيز قائمة بالسندوتشات التي يمكن تجهيزها للأطفال، ويجب التنويع في هذه القائمة حتى لا يشعر الأطفال بالملل والروتين، كما يجب الحرص على تجهيز أنواع مختلفة من السناك للطفل تساعده على استكمال يومه الدراسي وتمده بالطاقة؛ على سبيل المثال، الفاكهة أو الخضراوات الطازجة يمكن أن تكون في "لانش بوكس" طفلك لتناولها كسناك، والبقسماط أيضًا بنكهاته المختلفة. وفي السطور التالية نساعدك في التعرف على طرق عمل البقسماط في المنزل بنكهات مختلفة.
اللحوم-الحمراء

احذري من هذه الأخطاء عند تحضير الـ«ستيك»

تحتارين كل يوم في الأكلة التي يمكنك طهيها، وعند سؤال زوجك عن رأيه يقول لكِ "أي حاجة"، ما يزيد حيرتك أكثر، وإذا كنتِ من النساء اللاتي يفضلن تناول الأطعمة غير التقليدية، وتحبين مشاهدة برامج الطهي عبر التليفزيون، فدعي اللحم المقلي والمسلوق جانبا، وعليك اختيار طهي الـ"ستيك"، وإذا لم تكن هذه المرة الأولى التي تقدمين فيها هذا الطبق، فيجب القول إن هناك بعض الأخطاء التي تقومين بها عند طهيه وليس لديك علم؛ لذا من المهم مراجعة أخطائك لعدم تكرارها، تعرفي عليها وفقًا لما ذكره موقع Reader's Digest.
كرات التمر بالمكسرات

البلح لذيذ.. جربيه في 5 أكلات مفيدة لصحة عائلتك

البلح من الفاكهة اللذيذة، ويتميز بطعمه المميز، إضافة إلى العديد من الفوائد الصحية، فهو يحتوي على الفيتامينات التي تمد الجسم بالطاقة، لذلك البلح معروف أنه من الأكلات التي تمد الجسم بالحيوية والنشاط، كما يساعد البلح في التخلص من تسوس الإنسان لأنه غني بمادة الفلور المهمة لحماية الأسنان، ويعالج أيضًا الضعف الجنسي ويزيد من عدد الحيوانات المنوية، كما يقوي العظام لأنه غني بالمغنيسيوم ولذلك ينصح به لمرضى وكبار السن والحوامل أيًضًا خاصة أنه يقي الأم والجنين من الأنيميا، في السطور التالية نساعدك التعرف على بعض الأصناف التي يمكنك إعدادها من خلال البلح..
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عاشورة-بالبسبوسة-

نوعي في الحلويات.. واعملي عاشوارء في المنزل

الأعياد والمناسبات مرتبطة عند الشعب المصري بأكلات معينة، على سبيل المثال في عيد الأضحى نتناول اللحوم بأنواعها وبطرق مختلفة، وفي عيد الفطر يكون الكحك والبسكويت والغريبة على كل سفرة في منزلنا، وفي رمضان نجد أشهى أصناف الأكلات على السفرة، والرنجة والفسيخ من الأكلات المميزة في شم النسيم، وطبق عاشورة من الأطباق التي ارتبطت لدى المصريين باليوم العاشر من شهر محرم، ونجدها في أغلب البيوت المصرية وهي عبارة عن قمح ولبن وسكر، في السطور التالية نتعرف على طريقة عمل عاشوراء بسهولة في المنزل...
المقلوبة

جربي المقلوبة بأنواعها لعائلتك لكسر روتين المطبخ

تحاول كل سيدة التفكير في أصناف جديدة لعائلتها للتخلص من الملل والروتين الذي يحدث نتيجة تناول نفس الأكلات وخاصة وجبة الغداء التي تحتاج للتنويع في الأصناف، احرصي على متابعة برامج الطهي التي تقدم على شاشات التليفزيون، وموقع اليوتيوب، وتحدثي مع زملائك أو والدتك حول الأصناف الجديدة التي يمكنك تقديمها لعائلتك، الأمر بسيط ويمكنك عمل أكلات جديدة تسعدي بها زوجك وأطفالك، على سبيل المثال المقلوبة من الأكلات الجديدة والمفيدة خاصة أنها تحتوي على أكثر من نوع مثل الأرز والباذنجان واللحمة، وهذه الأكلات مفيدة لصحة عائلتك..
لانشون

سادة أو فراخ.. اعملي اللانشون لأولادك في البيت أضمن

الأطفال يحبون تناول الأكلات الجاهزة والأصناف التي تحتوي على مواد حافظة، ومنها اللحوم المصنعة كالبرجر واللانشون، وهذه من المشكلات التي تواجه كل أم، خاصة مع اقتراب دخول المدارس، فهي تحاول تقديم أصناف صحية لأطفالها للحفاظ على صحتهم وحمايتهم من الأمراض، لكنهم يحبون مثل هذه الأصناف. يمكنك الحفاظ على صحة أطفالك ومحاولة تحقيق طلباتهم؛ على سبيل المثال، جربي تجهيز الأصناف الجاهزة التي يحبونها في المنزل بجودة مضمونة، في السطور التالية نساعدك في التعرف على طريقة عمل اللانشون بأنواعه في المنزل دون الحاجة لشرائه جاهزًا بمبالغ كبيرة وجودة غير مضمونة.
زيت-التامانو

لو بتحتاري.. اعرفي الفرق بين زيت الذرة وعباد الشمس

العديد من أنواع الزيوت يمكنك استخدامها في الطهي، ولكل نوع فائدة وطعم مختلف؛ فعلى سبيل المثال، زيت عباد الشمس يعد من الزيوت المهمة، وهو مصدر جيد لفيتامين e، ويساعد في تقليل ضغط الدم ويحمي من خطر الإصابة بأمراض القلب، كما يحسن مستويات الكولسترول في الدم، وأيضا زيت الذرة الذي تستخدمه الكثيرات من النساء في قلي الأطعمة، وزيت الزيتون الذي يعد الأفضل لصحة القلب، ولكن لا ينصح باستخدامه في قلي الطعام، ويُفضل تناوله على السلطات أو وضعه بشكل مباشر على أصناف مختلفة من الأطباق. في التقرير التالي، نحاول التعرف على أنواع الزيوت وفوائد كل زيت وعيوبه.
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