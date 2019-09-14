الاقتصاد يدفع ترامب لسقوط جديد على مستوى الشعبية
بعض الجمهوريين بدأوا يشككون في تعامل ترامب مع الاقتصاد، لذلك فإن تدهور المواقف بشأن ملفات الاقتصاد تحت إشراف الرئيس عليه، يمكن أن يضر بموقفه العام
تحرير:محمود نبيل
١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٠ م
ترامب
وسط انتقادات لما يوصف بعنصرية التغريدات والحروب التجارية وخرائط الأعاصير، انخفض معدل الموافقة على أداء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قليلا منذ منتصف يوليو، متأثرًا بالعديد من الأمور السياسية والاقتصادية التي هزت أداء بلاده في السنوات الأخيرة.
وخلال الفترة الماضية كان لبعض الملفات مثل الحرب التجارية والصراع السياسي والاقتصادي مع الصين وروسيا، دور مؤثر في هز معدلات الموافقة على أداء الرئيس الأمريكي، والذي تأثر بشكل مباشر بتلك الملفات التي كان لها تأثير كبير على أداء ترامب بشكل عام.
وبلغت النسبة 41.0% بعد أن كانت 43.0% في 22 يوليو، وذلك حسب جهاز تتبع الأداء الرئاسي لـ FiveThirtyEight، وبدت نسبة التأييد التي بلغت 41.6% اعتبارا من يوم الخميس، أقل ما يقارب تصنيف موافقة ترامب منذ نهاية الإغلاق الحكومي في يناير الماضي.
ووجد أحدث استطلاع للرأي أجرته إيه بي سي نيوز وواشنطن بوست أن نسبة
وبلغت النسبة 41.0% بعد أن كانت 43.0% في 22 يوليو، وذلك حسب جهاز تتبع الأداء الرئاسي لـ FiveThirtyEight، وبدت نسبة التأييد التي بلغت 41.6% اعتبارا من يوم الخميس، أقل ما يقارب تصنيف موافقة ترامب منذ نهاية الإغلاق الحكومي في يناير الماضي.
ووجد أحدث استطلاع للرأي أجرته إيه بي سي نيوز وواشنطن بوست أن نسبة تأييد ترامب بلغت 38%، أي أقل بمقدار 6 نقاط من معدل موافقة الرئيس في استطلاع أجري في أوائل يوليو، كما أظهر الاستطلاع الجديد أن الموافقة الصافية على معالجة الرئيس للاقتصاد قليلة جدا، حيث وافق 46% و47% رافضون.
وبدا ذلك منطقيا وملحوظا، لأن الجمهور كان أكثر تقبلا لتعامل ترامب مع الاقتصاد مقارنة بالقضايا الأخرى، حيث ربط الرئيس -على الأقل جزئيا- ثروته بإعادة انتخابه بظروف اقتصادية قوية، لكن الأمر الأكثر إثارة للقلق بالنسبة لترامب هو أن استطلاع إيه بي سي نيوز واشنطن بوست وجد أيضًا أن 60% من الأمريكيين يعتقدون أن الركود سيحدث إلى حد ما أو من المرجح أن يحدث في وقت ما خلال العام المقبل.
وحسب ما كتبه ناثانييل راكيتش الأسبوع الماضي، فإن بعض الجمهوريين بدأوا يفسدون تعامل ترامب مع الاقتصاد، لذلك فإن تدهور المواقف بشأن الاقتصاد وإشراف الرئيس عليه يمكن أن يضر بموقفه العام.
ومؤخرًا أظهر استطلاع جديد للرأي أجرته صحيفة "وول ستريت جورنال" بالتعاون مع شبكة "إن بي سي نيوز"، أن الأمريكيين يزدادون قلقًا حيال تعامل ترامب مع الاقتصاد، الذي كان إحدى نقاط قوته الرئيسية.
ترامب يصطدم بخسائر غير مسبوقة للاقتصاد الأمريكي بسبب حربه مع الصين
ويأتي هذا القلق بالتزامن مع زيادة الدعم الشعبي العام للتجارة الحرة، وهو الأمر الذي يمثل انتقادات واضحة وصريحة للتعريفات الجمركية التي أضافتها إدارة ترامب ضد البضائع القادمة من الصين في الأسواق المحلية، وهو الأمر الذي أدى إلى أزمات في الأسواق المالية واهتزاز ثقة رواد الأعمال.
وأظهر استطلاع الرأي أيضًا أن "ترامب" لا يزال يحتفظ بثقة الجمهور في اقتصاده، وإن كان هذا التفوق بدا ضعيفا للغاية في الفترة الماضية، حيث يحظى ترامب بتقدير الجمهور اقتصاديا بفارق ضئيل هو 49% مقابل 46% نسبة الرافضين.
وتشير تلك النسب إلى أن الأمريكيين ما زالوا يوافقون على تعامل ترامب مع الاقتصاد، لكن ذلك انخفض من نسبة 51% مقابل 41% في أوائل شهر مايو، ومن 50% مقابل 34% في يوليو 2018.
وفي الوقت نفسه يرى الأمريكيون الآن أنه لا بديل عن التجارة الحرة، حيث يؤيدها 64% مقابل 27% للرافضين، وهو هامش أعلى من الضعف، وهو ارتفاع جديد عن نسبة 57% مقابل 37% في وقت مبكر من رئاسة ترامب، وعن نسبة 51% مقابل 41% التي كانت مع نهاية ولاية الرئيس السابق باراك أوباما.
وأوضحت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، أن السبب وراء هذا التقييم الأكثر إيجابية هو السياسيون الذين يتبنون الآن مبادئ التجارة الحرة بهامش 77% مقابل 15% بين الديمقراطيين.
ولم يكن زملاء ترامب الجمهوريون في منأى عن هذا التوجه السياسي والاقتصادي الواضح في الولايات المتحدة، حيث تحولوا إلى اتجاه إيجابي نحو التجارة الحرة، من 52% مقابل 39%، ليصبحوا 73% مقابل 20%، وذلك بعد لمس العديد من الآثار الاقتصادية المترتبة على ذلك.