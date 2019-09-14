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الاقتصاد يدفع ترامب لسقوط جديد على مستوى الشعبية

بعض الجمهوريين بدأوا يشككون في تعامل ترامب مع الاقتصاد، لذلك فإن تدهور المواقف بشأن ملفات الاقتصاد تحت إشراف الرئيس عليه، يمكن أن يضر بموقفه العام
تحرير:محمود نبيل ١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٠ م
ترامب
ترامب
وسط انتقادات لما يوصف بعنصرية التغريدات والحروب التجارية وخرائط الأعاصير، انخفض معدل الموافقة على أداء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قليلا منذ منتصف يوليو، متأثرًا بالعديد من الأمور السياسية والاقتصادية التي هزت أداء بلاده في السنوات الأخيرة. وخلال الفترة الماضية كان لبعض الملفات مثل الحرب التجارية والصراع السياسي والاقتصادي مع الصين وروسيا، دور مؤثر في هز معدلات الموافقة على أداء الرئيس الأمريكي، والذي تأثر بشكل مباشر بتلك الملفات التي كان لها تأثير كبير على أداء ترامب بشكل عام.
وبلغت النسبة 41.0% بعد أن كانت 43.0% في 22 يوليو، وذلك حسب جهاز تتبع الأداء الرئاسي لـ FiveThirtyEight، وبدت نسبة التأييد التي بلغت 41.6% اعتبارا من يوم الخميس، أقل ما يقارب تصنيف موافقة ترامب منذ نهاية الإغلاق الحكومي في يناير الماضي. ووجد أحدث استطلاع للرأي أجرته إيه بي سي نيوز وواشنطن بوست أن نسبة
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مبنى-الخزانة-الأمريكية

أمريكا تعاقب كيانات كورية شمالية شنت هجمات إلكترونية

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، فرض عقوبات مالية على كيانات كورية شمالية متورطة في شن هجمات إلكترونية تعرضت لها بنى تحتية رئيسية في العالم، وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، إن العقوبات تستهدف ثلاث مجموعات قرصنة معلوماتية تسيطر عليها حكومة كوريا الشمالي، ومعروفة في أوساط صناعة الأمن المعلوماتي، مشيرة إلى أن المجموعات الثلاث، هي لازاروس جروب وبلونوروف وأندارييل، مشيرة إلى أنها متورطة في زرع فيروسات أو اختلاس أموال.
ترامب (1)

ترامب عن تجسس إسرائيل على البيت الأبيض: مش قادر أصدق

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقارير الإعلامية، التي تحدثت عن إمكانية تجسس إسرائيل على البيت الأبيض، واصفًا إياها بـ"الأمر الذي لا يصدق"، وقال ترامب في تصريحات صحفية أوردتها صحيفة "الجمينار" الأمريكية اليوم الجمعة على موقعها الإلكتروني: "لا أعتقد أن الإسرائيليين يتجسسون علينا. إنني بالفعل يصعب علي تصديق ذلك"، مؤكدًا أنه يتمتع بعلاقات جيدة جدًا مع إسرائيل. مشيرا إلى أن الحكومة الإسرائيلية رحبت بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس وانسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، مُضيفًا "كل شئ ممكن، لكنني لا أصدق هذا الأمر".
ترمب-نتياهو

نتنياهو ينفي تجسس إسرائيل على البيت الأبيض

نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، صحة ما نشر حول زرع إسرائيل أجهزة تجسس حول البيت الأبيض. وقال نتنياهو، في رده على سؤال لـCNN حول مدى صحة ما ورد في تقرير موقع بوليتكو، "أنا وجهت بعدم جمع معلومات استخباراتية في الولايات المتحدة الأمريكية"، ووصف ما نُشر بأنه "فبركة كاملة". كما وصف مكتب نتنياهو ما ورد في هذا التقرير بأنه "كاذب"، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء. وذكر المكتب: "هناك التزام طويل الأمد وتوجيه من الحكومة الإسرائيلية بعدم المشاركة في أي عمليات استخباراتية بالولايات المتحدة، ويتم تنفيذ هذه التعليمات بصرامة دون استثناء".
دونالد ترامب

ترامب: القيادة الإيرانية ترغب في عقد لقاء معنا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن القيادة الإيرانية ترغب في عقد لقاء مع الإدارة الأمريكية. وأكد ترامب، قبيل توجهه إلى مدينة بالتيمور القريبة من واشنطن: "يمكنني القول إن إيران تريد عقد لقاء معنا"، وفقا لما ذكرت وكالة "فرانس برس. وفي سياق متصل، قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إن واشنطن لا تزال ماضية في حملة "الضغوط القصوى" على إيران. وأضاف منوتشين في مقابلة مع شبكة "سي.إن.بي.سي" التلفزيونية أنه لا توجد حتى الآن خطط لعقد لقاء بين ترامب ونظيره الإيراني حسن روحاني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك هذا الشهر.
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