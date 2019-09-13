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تعويض عائلة موظف مات وهو يمارس الجنس أثناء رحلة عمل

تحرير:التحرير ١٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٩ م
الشرطة الفرنسية
الشرطة الفرنسية
أمرت محكمة فرنسية شركة بدفع تعويضات لعائلة أحد موظفيها مات بسكتة قلبية وهو يمارس الجنس أثناء رحلة عمل، بحسب "بي بي سي". وقررت المحكمة أن الوفاة وقعت في حادث عمل تتحمل الشركة مسؤوليته، وعليها بالتالي أن تدفع تعويضا لعائلة الموظف. ودافعت الشركة عن موقفها بأن الموظف لم يكن يؤدي أي مهمة كلفته بها الشركة عندما ذهب مع امرأة أجنبية إلى غرفة في الفندق. ولكن القاضي قال إن القانون الفرنسي يحمل الشركة مسؤولية أي حادث يتعرض له موظفوها أثناء رحلات العمل.
وكان الموظف وهو مهندس يعمل في شركة خدمات السكة الحديد مقرها قرب باريس.ومات في رحلة عمل إلى وسط فرنسا في عام 2013، وتوفي أثناء ما وصفته الشركة بأنه "علاقة جنسية خارج إطار الزواج، مع امرأة غريبة عنه".وطعنت الشركة في قرار هيئة التأمينات الصحية الحكومية اعتبار وفاة الموظف حادث عمل.ودافعت الهيئة عن موقفها
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الخارجية الأمريكية: نملك أدلة على بيع نقط الناقلة الإيرانية لسوريا

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عبد الفتاح السيسى يستقبل رؤساء الدول الافريقية فى غداء عمل استضافه باعتبار سيادته رئيس الاتحاد الأفريقي (2)

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