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للحفاظ على صحة الرئة.. تناول الثوم والتفاح

عليك تناول تفاحة يوميا فى وجبة الإفطار بوصفها «سناك» طبيعيا وصحيا لأجل الحفاظ على صحة الرئة، إضافة إلى أن التفاح خيار رائع لفقدان الوزن والحفاظ على القلب
تحرير:إسراء سليمان ١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
الحفاظ على صحة الرئة
الحفاظ على صحة الرئة
نحاول دائمًا تناول أطعمة صحية، للوقاية من الأمراض، والحفاظ على الصحة بشكل عام، فستجد خبراء التغذية يوصون بتناول أطعمة محددة للحفاظ على عضو محدد في جسم الإنسان؛ فعلى سبيل المثال الخضراوات الورقية مثل الخس والسبانخ، وكذلك الشوفان وزيت الزيتون، تساعد على التخسيس، وبالنسبة للعين يوصى بتناول الأطعمة التي تحتوي على البيتا كاروتين، مثل سمك السلمون والمكسرات. إضافة إلى ذلك، توجد بعض الأطعمة التي تغذي الرئة؛ مثل الثوم والسبانخ والتفاح والأسماك الدهنية، نقلا عن موقع "style craze".
وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن اضطرابات الجهاز التنفسي تصيب ما يقرب من 3 ملايين شخص كل عام، ولكن هل تعرف الأسباب التي تؤدي إلى ذلك؟ الهواء السام واتباع أسلوب حياة غير صحي يؤثران بشكل كبير فى الرئتين، وذلك يؤدي إلى صعوبة التنفس وأمراض متعددة متعلقة بالجهاز التنفسي؛ لذا يجب أن تكون على يقظة كاملة وفي
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الكشف-الدوري لسرطان-الثدي

للحفاظ على حياة بلا سرطان ثدي.. تناول المكسرات

توجد العديد من أنواع السرطان الخطيرة؛ على سبيل المثال، سرطان الرئة والمثانة والبروستاتا والمخ والقولون، ولكن أكثرها ألمًا هو سرطان الثدي؛ لأنه ينتزع جزءا من أنوثة المرأة، فلا يكتفي فقط بتحطيم الخلايا الصحية في جسم الإنسان، ولكنه يعمل على تشويه جزء منه؛ لذا يحاول العلماء البحث عن عقاقير طبية فعالة، من أجل التغلب عليه. وعلى الجانب الآخر، توجد بعض العلاجات الطبيعية المتمثلة في استهلاك أطعمة صحية؛ مثل فول الصويا والألياف الغذائية. وذلك حسبما ذكر "times of india".
فطار صحي

تناول الألياف في الصباح يساعد على فقدان الوزن

ينصح دائما بتناول ثلاث وجبات أساسية في مواعيد محددة كل يوم، مع سناك صحي في منتصف اليوم، ولكن وجبة الإفطار تعد من الوجبات الرئيسية، التي يجب أن تحرص على تناولها، لأنها تمنح الجسم معدلات عالية من الطاقة، بجانب فقدان الوزن، ويجب أن تشتمل وجبة الإفطار على بعض العناصر الغذائية المهمة، بما في ذلك مصدر صحي للبروتين مثل البيض المسلوق، والخضراوات الورقية، حتى تزيد من معدلات الشبع، كما توجد خطوات لتحضير وجبة صحية، عليك اتباعها، نقلا عن "medical news today".
نظام-غذائي-نباتي

كيف تفقد وزنك عند اتباعك للحمية النباتية؟

من بين الأنظمة الغذائية التي ذاع صيتها في الآونة الأخيرة، مازال النظام الغذائي النباتي له شعبية وفاعلية كبيرة، يرتبط بشكل كبير بتقليل خطورة الإصابة بالأمراض المزمنة، ويساعد أيضًا في فقدان الوزن بشكل كبير، ومع ذلك، ستجد صعوبة بالغة في فقدان الوزن عند اتباعك هذا النظام، وخاصة إذا كنت تتناول كميات كبيرة من الكربوهيدرات المحسنة، لا تشعر بالحيرة، توجد بعض الطرق الفعالة التي يمكنك من خلاها فقدان الوزن بشكل صحي عند اتباعك لهذا النظام الغذائي، وذلك نقلًا عن موقع "healthline".
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أطعمة-تحتوي-على-الاستروجين

لتعويض نقص الاستروجين في الدم..تناول الخوخ والثوم

عندما يقل معدن أو فيتامين في جسم الإنسان، ينصح باتباع الخيار الأمثل لتعويض نقص معدلاته، متمثلًا في تناول أطعمة غذائية أو مكملات غذائية، فعند حدوث عجز في فيتامين D، ينصح بتناول البيض المسلوق وسمك السالمون والمشروم والكبدة، وعندما تقل معدلات الحديد، تجد توصيات خبراء التغذية تدور حول تناول الحبوب الكاملة والمكسرات والبذور والكبدة والبقوليات، وللتعزيز من معدلات هرمون الاستروجين، ينصح بتناول الفواكه المجففة وفول الصويا، وذلك حسبما ذكر موقع "timesofindia".
تدخين السجائر الإلكترونية

احذر| نكهات السجائر الإلكترونية تؤدي إلى أمراض الرئة

من وقت لآخر، تحذّر الدولة من الأضرار التي تلحق بنا عند استخدام السجائر الإلكترونية، تحاول بمختلف الطرق نشر الوعي، لما تسببه من أمراض بالغة الخطورة قد تصل إلى سرطان الرئتين، وليس ذلك فقط، إنما تزايد عدد الوفيات في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ، وما زال العديد لا يرغبون في الإقلاع عن هذه العادة السيئة. وعلى الجانب الآخر، حاولت العديد من الشركات وضع نكهات متعددة من أجل جلب مزيد من المبيعات والتنافس في السوق. وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "theverge.com".
اطعمة-يجب-تناولها-بعد-الولادة

اللوز والثوم.. أطعمة يجب تناولها بعد الولادة

تحدثنا من قبل عن مختلف الأنظمة الغذائية من أجل حياة صحية، وجسم مثالي خال من الأمراض، على سبيل المثال نظام الكيتو من أهم ما يمكن الاعتماد عليه في فقدان الوزن، يتضمن تناول كميات منخفضة من الكربوهيدرات، كما يوجد نظام الباليو القائم على الأطعمة التي تتضمن الأسماك والفواكه والخضراوات والبذور. ومن أهم الأنظمة الغذائية التي يجب أن تضعها أيضًا في اعتبارك "دايث مثالي بعد الولادة"، تفقد الأم أثناء الولادة العديد من العناصر الغذائية المهمة، وبالتالي تحتاج إلى تناول أطعمة محددة؛ لتعويض ما ينقصها، نقلًا عن "timesofindia".
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