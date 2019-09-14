للحفاظ على صحة الرئة.. تناول الثوم والتفاح

عليك تناول تفاحة يوميا فى وجبة الإفطار بوصفها «سناك» طبيعيا وصحيا لأجل الحفاظ على صحة الرئة، إضافة إلى أن التفاح خيار رائع لفقدان الوزن والحفاظ على القلب
نحاول دائمًا تناول أطعمة صحية، للوقاية من الأمراض، والحفاظ على الصحة بشكل عام، فستجد خبراء التغذية يوصون بتناول أطعمة محددة للحفاظ على عضو محدد في جسم الإنسان؛ فعلى سبيل المثال الخضراوات الورقية مثل الخس والسبانخ، وكذلك الشوفان وزيت الزيتون، تساعد على التخسيس، وبالنسبة للعين يوصى بتناول الأطعمة التي تحتوي على البيتا كاروتين، مثل سمك السلمون والمكسرات. إضافة إلى ذلك، توجد بعض الأطعمة التي تغذي الرئة؛ مثل الثوم والسبانخ والتفاح والأسماك الدهنية، نقلا عن موقع "style craze".
وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن اضطرابات الجهاز التنفسي تصيب ما يقرب من 3 ملايين شخص كل عام، ولكن هل تعرف الأسباب التي تؤدي إلى ذلك؟ الهواء السام واتباع أسلوب حياة غير صحي يؤثران بشكل كبير فى الرئتين، وذلك يؤدي إلى صعوبة التنفس وأمراض متعددة متعلقة بالجهاز التنفسي؛ لذا يجب أن تكون على يقظة كاملة وفي
وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن اضطرابات الجهاز التنفسي تصيب ما يقرب من 3 ملايين شخص كل عام، ولكن هل تعرف الأسباب التي تؤدي إلى ذلك؟ الهواء السام واتباع أسلوب حياة غير صحي يؤثران بشكل كبير فى الرئتين، وذلك يؤدي إلى صعوبة التنفس وأمراض متعددة متعلقة بالجهاز التنفسي؛ لذا يجب أن تكون على يقظة كاملة وفي حالة انتباه لرئتيك من خلال استهلاك أطعمة صحية واتباع نظام غذائي صحي، ما ينتج عنه التقليل في تكلفة العقاقير الطبية والجراحة. وفي ما يلي بعض الأطعمة المهمة التي يمكنك تناولها للحفاظ على صحة رئتيك على المدى البعيد:
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1- الثوم
يعد الأليسين هو المركب المسؤول عن الرائحة المميزة للثوم، كما أنه يمدك بالعديد من الفوائد الصحية والعلاجية، إضافة إلى ذلك يتميز بخصائص مضادة للميكروبات، ومضادة للسرطان، إضافة إلى خصائص أخرى تعمل على التقليل من معدلات ضغط الدم المرتفع، كما وجد العلماء الصينيون أن استهلاك الثوم له تأثير إيجابي في التخلص من متلازمة اضطرابات الجهاز التنفسي وسرطان الرئة، إذ عليك استهلاكه يوميا من خلال وضعه في السلطة؛ لحماية رئتيك من العدوى والالتهابات.
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2- السبانخ
السبانخ والخضراوات الورقية مثل الكرنب، جميعها تحتوي على مجموعة كبيرة من المعادن والفيتامينات المهمة، حيث كشف العلماء عن أن السبانخ تحتوي على المواد الكيميائية النباتية، التي تساعد في الوقاية من الإجهاد التأكسدي، والتقليل من الالتهابات ومحاربة السرطان، فحاول قدر الإمكان استهلاك على الأقل كوب من السبانخ كل يوم؛ للمساعدة في التعزيز من المناعة، إضافة إلى الحفاظ على الرئة في صحة جيدة.
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3- التفاح
توجد مقولة يرددها جميع الأطباء، وهى أن تفاحة واحدة تساوي حياة، وذلك لأنه غني بالعديد من العناصر الغذائية التي يحتاج إليها الجسم؛ مثل مضادات الأكسدة والمواد الكيميائية النباتية، التى تساعد في التقليل من خطورة الإصابة بالربو والسرطان والالتهابات وأمراض القلب والأوعية الدموية، فعليك تناول تفاحة يوميا فى وجبة الإفطار كسناك طبيعي وصحي، من أجل الحفاظ على صحة الرئة.
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4- الأسماك الدهنية
تتمثل الأسماك الدهنية في السلمون والماكريل، وجميعها تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية، إضافة إلى وجود الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة، التي تتميز بخصائص مضادة للالتهابات، ومضادة أيضًا للسرطان، وتساعد فى الوقاية من الإجهاد التأكسدي، فضلا عن خصائص أخرى متعلقة بحماية القلب. إذن، يمكن أن يساعد استهلاك السمك الدهني أو تناول مكملات زيت السمك في الحفاظ على صحتك بشكل عام. وإضافة إلى ذلك، يجب عليك التحدث إلى طبيبك لمعرفة الجرعة المحددة من مكملات زيت السمك بالنسبة لك، فالسمك بشكل عام يحافظ على الصحة، إذ عليك استهلاكه ثلاث مرات في الأسبوع على الأقل.
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