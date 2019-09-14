للحفاظ على صحة الرئة.. تناول الثوم والتفاح

عليك تناول تفاحة يوميا فى وجبة الإفطار بوصفها «سناك» طبيعيا وصحيا لأجل الحفاظ على صحة الرئة، إضافة إلى أن التفاح خيار رائع لفقدان الوزن والحفاظ على القلب

تحرير:إسراء سليمان ١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

الحفاظ على صحة الرئة

نحاول دائمًا تناول أطعمة صحية، للوقاية من الأمراض، والحفاظ على الصحة بشكل عام، فستجد خبراء التغذية يوصون بتناول أطعمة محددة للحفاظ على عضو محدد في جسم الإنسان؛ فعلى سبيل المثال الخضراوات الورقية مثل الخس والسبانخ، وكذلك الشوفان وزيت الزيتون، تساعد على التخسيس، وبالنسبة للعين يوصى بتناول الأطعمة التي تحتوي على البيتا كاروتين، مثل سمك السلمون والمكسرات. إضافة إلى ذلك، توجد بعض الأطعمة التي تغذي الرئة؛ مثل الثوم والسبانخ والتفاح والأسماك الدهنية، نقلا عن موقع "style craze".

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن اضطرابات الجهاز التنفسي تصيب ما يقرب من 3 ملايين شخص كل عام، ولكن هل تعرف الأسباب التي تؤدي إلى ذلك؟ الهواء السام واتباع أسلوب حياة غير صحي يؤثران بشكل كبير فى الرئتين، وذلك يؤدي إلى صعوبة التنفس وأمراض متعددة متعلقة بالجهاز التنفسي؛ لذا يجب أن تكون على يقظة كاملة وفي