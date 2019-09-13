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مزايا جديدة تقدمها «فيسبوك» للشخصيات العامة

تتيح منصة فيسبوك لمستخدميها فرصة التفاعل مع الشخصيات العامة المفضلة لديهم – بدءًا من المبدعين والمؤلفين والرياضيين والفرق الرياضيةوالصحفيين والمشاهير.
تحرير:أحمد البرماوي ١٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:١٨ م
فيس بوك
فيس بوك
قالت ماريا سميث – نائب مدير إدارة المنتجات، وسيبيل غولدمان – نائب مدير شراكات الترفيه العالمية، إن فيسبوك، تسعى لتقديم الدعم للشخصيات العامة، وفي إطار ذلك تقوم باستحداث ميزات جديدة وتطوير الأدوات الحالية لمساعدتهم على تحقيق ما يصبون إليه من أهداف على منصة فيسبوك، ومن أجل مساعدة الشخصيات العامة على اجتذاب متابعين جدد، أجرينا تجربة نحدد فيها قدرة مجموعة متعددة من الشخصيات العامة على المساهمة في قصة فيسبوك واحدة، أثناء حدث ما، بالإضافة إلى استحداث ميزة جديدة في آخر الأخبار (News Feed) لمساعدة مستخدمي فيسبوك على اكتشاف الشخصيات العامة ومتابعتهم".
وأضافت في مقال لها:"نقوم بإضافة أدوات جديدة للتيسير على الشخصيات العامة حتى يتفاعلون مباشرة مع جمهورهم، وتشمل: استحداث ملصق رد المعجبين الجديد (Fan Reply Sticker) على القصص التي تشاركها الشخصيات العامة مع الجمهور على فيسبوك". كما نعمل على استحداث طرق جديدة تساعد الشخصيات العامة على تحقيق الأرباح
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