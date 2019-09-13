مزايا جديدة تقدمها «فيسبوك» للشخصيات العامة

تتيح منصة فيسبوك لمستخدميها فرصة التفاعل مع الشخصيات العامة المفضلة لديهم – بدءًا من المبدعين والمؤلفين والرياضيين والفرق الرياضيةوالصحفيين والمشاهير.

تحرير:أحمد البرماوي ١٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:١٨ م

قالت ماريا سميث – نائب مدير إدارة المنتجات، وسيبيل غولدمان – نائب مدير شراكات الترفيه العالمية، إن فيسبوك، تسعى لتقديم الدعم للشخصيات العامة، وفي إطار ذلك تقوم باستحداث ميزات جديدة وتطوير الأدوات الحالية لمساعدتهم على تحقيق ما يصبون إليه من أهداف على منصة فيسبوك، ومن أجل مساعدة الشخصيات العامة على اجتذاب متابعين جدد، أجرينا تجربة نحدد فيها قدرة مجموعة متعددة من الشخصيات العامة على المساهمة في قصة فيسبوك واحدة، أثناء حدث ما، بالإضافة إلى استحداث ميزة جديدة في آخر الأخبار (News Feed) لمساعدة مستخدمي فيسبوك على اكتشاف الشخصيات العامة ومتابعتهم".

وأضافت في مقال لها:"نقوم بإضافة أدوات جديدة للتيسير على الشخصيات العامة حتى يتفاعلون مباشرة مع جمهورهم، وتشمل: استحداث ملصق رد المعجبين الجديد (Fan Reply Sticker) على القصص التي تشاركها الشخصيات العامة مع الجمهور على فيسبوك". كما نعمل على استحداث طرق جديدة تساعد الشخصيات العامة على تحقيق الأرباح

وأضافت في مقال لها:"نقوم بإضافة أدوات جديدة للتيسير على الشخصيات العامة حتى يتفاعلون مباشرة مع جمهورهم، وتشمل: استحداث ملصق رد المعجبين الجديد (Fan Reply Sticker) على القصص التي تشاركها الشخصيات العامة مع الجمهور على فيسبوك".



كما نعمل على استحداث طرق جديدة تساعد الشخصيات العامة على تحقيق الأرباح وتنمية أعمالهم على فيسبوك، بما يتضمن المزيد من وسائل البيع المباشر للمعجبين وتوسيع نطاق استخدام نجوم فيسبوك (Facebook Stars).



ومن منطلق التزامنا بحماية الشخصيات العامة من التعرض لإساءة على منصاتنا، لذلك نتيح لهم وسائل جديدة تساهم في ضمان أمان وموثوقية التفاعلات مع الجمهور.



اجتذاب جمهور جديد



يمكن حاليًا للشخصيات العامة توسيع انتشارها من خلال نشر قصص على فيسبوك وإنستغرام أو مقاطع الفيديو عبر فيسبوك واتش وIGTV.





القصص المشتركة للشخصيات العامة



من أجل خلق المزيد من الفرص أمام الشخصيات العامة لتوسيع قاعدة جمهورها، نقوم حاليًا بإجراء تجربة لقياس مدى قدرة مجموعة من الشخصيات العامة على الاشتراك في نفس القصة، وبالتالي منح المعجبين فرصة للاطلاع على مجموعة متنوعة من وجهات النظر حول حدث أو موضوع محدد.



وقد قمنا بإجراء التجربة على مهرجان تومورولاند - وهو واحد من أكبر المهرجانات الموسيقية في العالم – واشترك في قصة تومورولاند على فيسبوك أكثر من 20 فنان و37 مليون متابع إجمالاً. وتمكن المعجبون عبر هذه القصة من مشاهدة مجموعة من وجهات النظر حول المهرجان والتعرف على فنانين آخرين.

ونتيجةً لذلك، لاحظ الفنانون المشتركون ارتفاع نسبة المشاهدة لمحتوى قصتهم من جمهور جديد ارتفاعًا ملحوظًا. فقد استنتجنا مثلاً من التجارب التي أجريناها أن فرقة ذا شينزموكرز (التي يتابعها أكثر من 8 مليون شخص على فيسبوك) شهدت ارتفاعًا بنسبة 92% في عدد المشاهدات من أشخاص لم يكونوا متابعين لهم بعد. كما ظهرت نتائج مشابهة لدى الفنان مارتن سولفيج (والذي يتابعه أكثر من مليون شخص) وجاكس جونز (الذي يصل عدد متابعيه إلى ما يزيد عن 150 ألف شخص)؛ حيث ارتفعت نسبة المشاهدة لديهما من غير المتابعين بمقدار 97% و99% على التوالي.



ونحن بصدد استكشاف وسائل جديدة تساعد المزيد من الشخصيات العامة على استخدام ميزة القصص المشتركة في الأشهر المقبلة.

استكشاف شخصيات عامة جديدة ومتابعتها

كي يتسنى لنا مساعدة الشخصيات العامة على الظهور لدى جمهور جديد، نختبر حاليًا ميزة جديدة في "آخر الأخبار"، بحيث تعرض شخصيات عامة لشخص قد يكون مهتمًا استنادًا إلى أشياء مثل: الأشخاص الذين يتابعهم هذا المستخدم بالفعل والمحتوى الذي يتفاعل معه على فيسبوك. وتعتبر هذه التجربة محدودة حتى الآن، ولكننا في صدد استكشاف طرق أخرى لتعريف المستخدمين بكلٍ من الوجوه المألوفة والمواهب الناشئة.





أدوات للتفاعل مع الجمهور



يمكن للشخصيات العامة حاليًا استخدام عدد من الأدوات للتفاعل مع جمهورهم على نحو أفضل. على سبيل المثال، تعد "مجموعات فيسبوك" ملتقى للتحدث مع المعجبين، و"البث المباشر بفيسبوك" وسيلة أخرى للتواصل في نفس اللحظة مع المعجبين من خلف الشاشات، أما "القصص" فهي الطريقة السهلة والسريعة لمشاركة آخر التطورات لحظة حدوثها. ونعمل على جعل "القصص" تجربة شخصية وأكثر تفاعلية وذلك بإضافة ميزات جديدة مثل إضافة "ملصق س/ج" والذي يساعد على استلام أسئلة المعجبين والرد عليها، بالإضافة إلى "ملصقات موسيقية" أخرى تتيح تضمين موسيقى تصويرية خاصة للحظات المشاركة بالصور ومقاطع الفيديو.





ملصق رد المعجبين (Fan Reply)



نعمل حاليًا على إطلاق "ملصق رد المعجبين" لقصص فيسبوك، والذي يساعد مستخدمي الصفحات على الدعوة إلى التفاعل مع قصة ما، ودفع المتابعين على الرد بصورة أو مقطع فيديو. ويمكن إعادة مشاركة هذه الردود حتى يشاهدها جميع المعجبين.



وخلال التجربة، استخدمت فرقة AC/DC وSony Legacy ملصق رد المعجبين لجذب الجمهور للتفاعل مع الذكرى الأربعين لإصدار ألبوم "Highway to Hell".

وطلبت الفرقة من معجبيها "أداء رقصة Duckwalk" تكريمًا للأداء المتميز لأنجوس يونج على المسرح مما أفسح مجالاً للمرح والترفيه بمشاركة المعجبين في الاحتفال. وحصلت الفرقة بالفعل على عدد مذهل من ردود المعجبين وشاهدت تفاعلاً كبيرًا على منشوراتها الأصلية وكذلك إعادة نشرها لدى المعجبين.



زيادة خيارات التسوق



نريد أن يتمكن المعجبين من اكتشاف المنتجات وشرائها مباشرةً من الشخصيات العامة المفضلة لديهم – سواء كانت عبارة عن قميص جديد لأحد المبدعين أو أحدث كتاب لمؤلف أو تذاكر حفلة لموسيقار.



لذلك قمنا بإضافة روابط "تمرير سريع" لقصص فيسبوك؛ حتى يتسنى للشخصيات العامة ربطها بمنتجات أو توصيات أخرى يرغبون في مشاركتها مع متابعهيم.



بالإضافة إلى ذلك، فقد استحدثنا وسائل أخرى تتيح للشخصيات العامة البيع للمعجبين مباشرةً، مثل القدرة على الإشارة "tag" إلى المنتجات في المنشورات المتضمنة صور ومقاطع فيديو على فيسبوك، والتي نعمل على زيادة انتشارها لتشمل قصص فيسبوك أيضًا. كما نعمل أيضًا على تسهيل تجربة الخروج من المنشورات التسوقية؛ حيث جعلنا بإمكان المعجبين النقر بسهولة على أحد المنتجات المُشار إليها لمعرفة المزيد عن المنتج ثم شراؤه بشكل مباشر من على منصة فيسبوك.





نجوم فيسبوك لصناع الفيديو



يسعدنا أيضًا أن نمكن صناع الفيديو من استخدام نجوم الفيسبوك بطريقة مرحة ومبتكرة لمكافأة معجبيهم، حيث تتيح هذه الميزة – التي صُممت في البداية لصناع الألعاب - للمعجبين إرسال النجوم لصناع الفيديو أثناء مشاهدة البث المباشر للفيديو على فيسبوك. وقد شرعنا مؤخرًا في اختبار خاصية النجوم لدى عدد أكبر من صناع الفيديو حول العالم. واستخدم هؤلاء الصناع بالفعل النجوم بعدة طرق مسلية، فعلى سبيل المثال، قدمت خبيرة التجميل "برانكسو" مكافأة وهي دروس فردية للمكياج لأفضل مرسلي النجوم أسبوعيًا وشهريًا.

التفاعلات الآمنة والموثوق بها



نلتزم بحماية الشخصيات العامة من التعرض لإساءة على فيسبوك ونلتزم بالتأكد من أن لديهم تفاعلات حقيقية وذات جودة عالية مع مجتمعاتهم.

ونستعرض فيما يلي بعض الأمثلة على جهودنا الأخيرة:



قمنا بتوسيع نطاق سياساتنا لحماية الشخصيات العامة على نحو أفضل من التعرض للتحرش وسنواصل تعاوننا مع الخبراء الأمنيين والمجتمع لتحسين مواجهتنا لهذا النوع من الإساءة.



وقمنا كذلك بوضع أدوات تساعد المستخدمين على التمييز بين حساب أحد المعجبين والتواجد الرسمي على صفحات فيسبوك وإنستجرام، واستخدمنا أيضًا تقنية استباقية للعثور على حسابات قد يعتبرها المستخدمون غير واضحة وأضفنا إلى تلك الحسابات قيود مؤقتة لا يمكن إزالتها إلا إذا أوضح صاحب الحساب أنه أحد المعجبين.