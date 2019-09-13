الوزراء: لا صحة لإلغاء إجازة يوم السبت بالمدارس

تحرير:أ.ش.أ ١٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٣٥ م

وزير التربية والتعليم

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد بشأن إصدار وزارة التربية والتعليم قراراً بإلغاء إجازة يوم السبت في المدارس مع بداية العام الدراسي الحالي 2019-2020. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم أنه قام بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء ، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء إجازة يوم السبت بالمدارس مع بداية العام الدراسي الحالي 2019- 2020، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، مُشيرةً إلى أن إجازة السبت سارية كما هو مُتَّبع في الأعوام السابقة، ولم يتم إلغاؤها، كما لا يوجد أي تغيير في عدد أيام الدراسة الأسبوعية.

وأشارت الوزارة إلى الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2019- 2020, بعد أن وافق عليها المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي ، حيث بدأت مرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي من يوم 11 سبتمبر الجاري وتستمر إلى يوم 28 مايو 2020 ، أما الصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثالث الثانوي فتبدأ من يوم 21