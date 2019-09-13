سقوط 3 تجار مُخدرات بخرطوش وبانجو في «السحر والجمال»

تحرير:إسلام عبدالخالق ١٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٣٨ م

حشيش - أرشيفية

?ألقى رجال مباحث قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان، التابع لمديرية أمن الشرقية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، اليوم الجمعة، القبض على ثلاث عناصر إجرامية من التجار المُترددين على منطقة «السحر والجمال»، المعروفة بكونها بؤرة لترويج المواد المُخدرة بالكيلو 18 بالطريق الواصل بين طريقي السويس و«مصر – الإسماعيلية» الصحراوي؛ على خلفية اتهامهم بحيازة كمية من نبات «البانجو» المُخدر، بالإضافة إلى سلاح ناري وذخيرة، وجرى التحفظ عليهم وعلى المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمر رؤوف، مدير مباحث الشرقية، يفيد بقيام مأمورية مكبرة من رجال مباحث قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان، برئاسة الرائد محمد عبدالغفار، ومعاونه النقيب محمد أشرف، وإشراف العقيد مصطفى عرفة، رئيس فرع البحث الجنائي بالمدينة، من ضبط كلًا من: «محمود.س.س»