سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

بـ15 مليون جنيه.. LG تفتتح أول مقر متكامل في مصر

بحضور سفير كوريا ورئيس شركة LG لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، افتتح المقر الذي يضم مكاتب إدارية ومتجرا لعرض منتجات LG ThinQ المعززة بالذكاء الاصطناعي وأكاديمية للتدريب
تحرير:أحمد البرماوي ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٣٠ م
إل جي تفتتح مقرا لها في مصر
إل جي تفتتح مقرا لها في مصر
افتتح دون كواك، المدير التنفيذي لشركة إل جي إلكترونيكس في مصر، المقر الجديد للشركة، والذي يضم متجرا جديدا هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط وإفريقيا بما يضمه من منتجات وتقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة والتي تأتي على رأسها تقنية "LG ThinQ" الثورية إلى جانب مكتب لإدارة أعمال الشركة وأكاديمية للتدريب على تقنيات مكيفات الهواء بالتجمع الخامس، وذلك بحضور السيد يون يو شيول إن، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، وجيمس لي، رئيس شركة إل جي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من المسؤولين التنفيذيين للشركة إقليميا ودوليا.
ويعد هذا المقر الوحيد والأول من نوعه للشركة بالشرق الأوسط وإفريقيا، حيث يضم متجرا جديدا يعرض مجموعة هي الأكبر من نوعها من التقنيات الثورية التي أطلقتها إل جي لعملائها في مصر والشرق الأوسط بالإضافة الى آخر الابتكارات التكنولوجية التي توصلت لها الشركة على مستوى العالم خاصة تكنولوجيا الـOLED للتليفزيونات
اقرأ المزيد
نيسان-صني

8 % تراجعا في المبيعات.. سوق السيارات تواصل النزيف

تشهد السوق المحلية حالة من الركود الشديد الأمر الذي أدى لتراجع مبيعات السوق الكلية، سواء كانت للملاكي، أو الاتوبيسات، منذ بداية العام الحالي، لأسباب مختلفة منها حملات المقاطعة في أعقاب تطبيق الشريحة الأخيرة من التخفيضات الجمركية على السيارات الأوروبية، حيث كشفت بيانات مجلس معلومات سوق السيارات المصرية «أميك» تراجع مبيعات شهر يوليو الماضي 2019، تقريره الجديد عن مبيعات السوق الكلية من السيارات خلال الفترة من شهر يوليو 2019، والتى شهدت انخفاضا مقارنةً بمبيعات نفس الفترة من العام الماضي 2018 بنسبة 6.51%.
عاصم الجزار وزير الإسكان

الإسكان تضع خطة لاستيعاب مليارات شهادات قناة السويس

شهد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توقيع مذكرة تفاهم بخصوص مشروع تحويل النفايات إلى وقود مصانع الأسمنت، بغرب القاهرة، بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان، واتحاد شركتى بيسيكس وأوراسكوم للإنشاءات. وأوضح الدكتور عاصم الجزار أن توقيع مذكرة التفاهم لتنفيذ مشروع تحويل النفايات إلى وقود مصانع الأسمنت يعد أحد أوجه الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص فى مشروعات التنمية المختلفة بالمدن الجديدة، وهو ما يحقق التخلص الآمن من النفايات، والاستفادة من الطاقة المنتجة كوقود لتشغيل مصانع الأسمنت.
وزير-التموين (3)

المصيلحي: تحسين البنية التحتية للتجارة ستخفض الأسعار

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، على تغيير مفهوم التجارة الداخلية في مصر، وأنه حتى يتم ضبط الأسعار وتحسين الجودة ووجود سعر عادل؛ يجب أن تكون البنية الأساسية سليمة، مؤكدًا أنه لا توجد بنية أساسية للتجارة في السلع وعمليات النقل والفاقد، مما يؤدي إلى زيادة السعر على المستهلك النهائي، مشيرًا إلى أن البنية الأساسية للتجارة الداخلية ستوفر كل ما سبق مما يعمل على تقليل الهادر من السلع وإيصال السلعة بسعر عادل للمستهلك، جاء ذلك خلال مؤتمر حضره الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.
وضع حجر اساس مبني البريد بالعاصمة الادارية الجديدة

«البريد» تضع حجر أساس مبنى الهيئة بالعاصمة الجديدة

في إطار التطوير الشامل الذي تشهده الهيئة القومية للبريد، قام عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، بوضع حجر الأساس لإنشاء المقر الجديد لمبنى البريد المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور جميع القيادات الإدارية والتنفيذية بالبريد المصري. قال عصام الصغير، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن المقر الجديد للهيئة سيكون إضافة قوية للأصول الثابتة للبريد المصري ودعما كبيرا لمنظومة العمل في البريد، حيث إنه تم اختيار تصميم المبنى بعناية ليجمع بين التصميم الذكي والأداء المميز بالاعتماد على أحدث نظم العمارة المستدامة.
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org