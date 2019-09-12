بـ15 مليون جنيه.. LG تفتتح أول مقر متكامل في مصر

بحضور سفير كوريا ورئيس شركة LG لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، افتتح المقر الذي يضم مكاتب إدارية ومتجرا لعرض منتجات LG ThinQ المعززة بالذكاء الاصطناعي وأكاديمية للتدريب

تحرير:أحمد البرماوي ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٣٠ م

إل جي تفتتح مقرا لها في مصر

افتتح دون كواك، المدير التنفيذي لشركة إل جي إلكترونيكس في مصر، المقر الجديد للشركة، والذي يضم متجرا جديدا هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط وإفريقيا بما يضمه من منتجات وتقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة والتي تأتي على رأسها تقنية "LG ThinQ" الثورية إلى جانب مكتب لإدارة أعمال الشركة وأكاديمية للتدريب على تقنيات مكيفات الهواء بالتجمع الخامس، وذلك بحضور السيد يون يو شيول إن، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، وجيمس لي، رئيس شركة إل جي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من المسؤولين التنفيذيين للشركة إقليميا ودوليا.

ويعد هذا المقر الوحيد والأول من نوعه للشركة بالشرق الأوسط وإفريقيا، حيث يضم متجرا جديدا يعرض مجموعة هي الأكبر من نوعها من التقنيات الثورية التي أطلقتها إل جي لعملائها في مصر والشرق الأوسط بالإضافة الى آخر الابتكارات التكنولوجية التي توصلت لها الشركة على مستوى العالم خاصة تكنولوجيا الـOLED للتليفزيونات