بـ15 مليون جنيه.. LG تفتتح أول مقر متكامل في مصر
بحضور سفير كوريا ورئيس شركة LG لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، افتتح المقر الذي يضم مكاتب إدارية ومتجرا لعرض منتجات LG ThinQ المعززة بالذكاء الاصطناعي وأكاديمية للتدريب
تحرير:أحمد البرماوي
١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٣٠ م
إل جي تفتتح مقرا لها في مصر
افتتح دون كواك، المدير التنفيذي لشركة إل جي إلكترونيكس في مصر، المقر الجديد للشركة، والذي يضم متجرا جديدا هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط وإفريقيا بما يضمه من منتجات وتقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة والتي تأتي على رأسها تقنية "LG ThinQ" الثورية إلى جانب مكتب لإدارة أعمال الشركة وأكاديمية للتدريب على تقنيات مكيفات الهواء بالتجمع الخامس، وذلك بحضور السيد يون يو شيول إن، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، وجيمس لي، رئيس شركة إل جي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من المسؤولين التنفيذيين للشركة إقليميا ودوليا.
ويعد هذا المقر الوحيد والأول من نوعه للشركة بالشرق الأوسط وإفريقيا، حيث يضم متجرا جديدا يعرض مجموعة هي الأكبر من نوعها من التقنيات الثورية التي أطلقتها إل جي لعملائها في مصر والشرق الأوسط بالإضافة الى آخر الابتكارات التكنولوجية التي توصلت لها الشركة على مستوى العالم خاصة تكنولوجيا الـOLED للتليفزيونات
ويعد هذا المقر الوحيد والأول من نوعه للشركة بالشرق الأوسط وإفريقيا، حيث يضم متجرا جديدا يعرض مجموعة هي الأكبر من نوعها من التقنيات الثورية التي أطلقتها إل جي لعملائها في مصر والشرق الأوسط بالإضافة الى آخر الابتكارات التكنولوجية التي توصلت لها الشركة على مستوى العالم خاصة تكنولوجيا الـOLED للتليفزيونات و"TwinWash" للغسالات و"AC Inverter" للتكييف، إلى جانب أول تليفزيون عربي مدعوم بتقنية الذكاء الاصطناعي، وتعد إل جي إلكترونيكس أول شركة في جميع أنحاء العالم تقدم أول دعم للخدمات الصوتية باللغة العربية في أجهزة التليفزيون.
وقد حرصت الشركة على توفير مساحة إبداعية جديدة تتيح لكل الزائرين تجربة أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي التي أطلقتها وهو ما يمثل فرصة رائعة لعملاء إل جي للاطلاع على ما يشهده العالم من تطور تكنولوجي.
رحب يون يوتشول، سفير جمهورية كوريا في مصر، باختيار القاهرة لافتتاح أول متجر لشركة إل جي مزود بتقنية ThinkQ في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والذى يضم مقرا متكاملا لعرض منتجات الذكاء الاصطناعي.
كما أعرب عن تقديره لقرار إل جي بتوسيع وجودها في مصر، تأكيدا للاستقرار والنمو الذى يشهده الاقتصاد المصري، فضلا عن الميزة الإستراتيجية التى تتمتع بها مصر كمركز يربط إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، خاصة أن مصر لديها شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة.
وفي الوقت نفسه، شدد جيمس لي رئيس شركة إل جي بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا على أن افتتاح أول مقر متكامل للشركة في مصر يضم مبنى للإدارة ومتجرا مزودا بمنطقة مخصصة لعرض منتجات إل جي المزودة بتقنية "LG ThinQ" يعكس التزام الشركة الراسخ بالاستثمار والتوسع في السوق المصرية التي تمثل أهمية خاصة بالنسبة لـ"إل جي"، مشيرا إلى الثقة الكبيرة التي بات يتمتع بها المنتج المصري بشكل عام ومنتجات إل جي المصنعة في مصر بشكل خاص لدى المستهلكين.
كما أعرب دون كواك المدير التنفيذي لـ"إل جي مصر"، خلال كلمته بمناسبة افتتاح المقر عن سعادته البالغة بذلك الحدث قائلا: "تلك الخطوة تأتي لتعزيز التزامنا المستمر تجاه عملائنا في مصر وهو ما يعكس ثقتنا الكاملة في الاقتصاد المصري ويعزز وجودنا في هذه السوق المهمة التي تعد إحدى كبرى الأسواق في الشرق الأوسط، حيث تحرص الشركة طوال فترة وجودها في مصر على توفير مجموعة كبيرة ومتنوعة من المنتجات ذات الأسعار المناسبة، والتي تعد في الوقت نفسه أفضل ما يناسب أسلوب حياتهم".
وتُعد تقنية "LG ThinQ" التي أطلقتها الشركة بمنزلة تعريف لجميع أجهزتها المنزلية والإلكترونية التي يتم فيها استخدام الذكاء الاصطناعي. وستكون منتجات وخدمات "LG ThinQ" المعززة بالذكاء الاصطناعي قادرة على توظيف التعلم العميق والاتصال، وذلك باستخدام مجموعة متنوعة من منصات الذكاء الاصطناعي.
وكشف محمد الجداوي، مدير تسويق إل جي مصر للإلكترونيات، أمس، خلال مؤتمر صحفى، عن استهداف الشركة تحقيق مبيعات بالسوق المحلية خلال العام المقبل بقيمة 300 مليون دولار.
وتصل مدة الضمان على أجهزة الشركة إلى 5 سنوات ضد عيوب الصناعة.