بالأرقام.. رحلة الشرطة لفرض سيطرتها في 9 محافظات

١٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٤٥ م

قوات الشرطة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية من خلال شن حملاتها الأمنية والانضباطية المكبرة؛ لتحقيق الانضباط فى الشارع المصري، والعمل على مكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمني الفعال، والقضاء على كل الظواهر السلبية. وأسفرت الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط 10 قطع سلاح ناري و25 قضية اتجار في المخدرات، و40 قضية تموينية و668 مخالفة مرافق، و1635 مخالفة مرورية وتنفيذ 8003 أحكام قضائية متنوعة بنطاق مديرية أمن القليوبية.

في أسوان تم ضبط (6 قطع سلاح ناري، 8 قضايا اتجار في المخدرات، 4 قطع سلاح أبيض) وتنفيذ 837 حكما قضائيا، وفي الإسكندرية ضبطت القوات (5 قطع سلاح ناري، 36 قضية اتجار في المخدرات، 67 قطعة سلاح أبيض، 32 قضية تموينية، 2308 مخالفات مرورية، 217 مخالفة مرافق) وتنفيذ 5059 حكما قضائيا. وتم ضبط (3 قطع سلاح نارى،