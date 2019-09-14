لمرضى السكري.. هذا الدواء يساعد على فقدان الوزن

تحرير:فيروز ياسر ١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

فقدان الوزن

وجدت دراسة استمرت لمدة 15 عاما على آلاف الأشخاص، أن عقار الميتفورمين الذي يتناوله المصابون بمرض السكري من أجل استجابة الأنسولين، ومنع مستويات الجلوكوز في الدم من الارتفاع، لديه القدرة أيضا على إفقاد الوزن. وكشفت الدراسة عن أن تناول هذا العقار أفضل من اتباع نظام غذائي صارم وخطة لممارسة التمرينات الرياضية؛ ولهذا يقترح الباحثون أن الميتفورمين يمكن وصفه للأشخاص الذين يحاولون لفترة طويلة فقدان أوزانهم من أجل رفع معنوياتهم. وذلك حسبما ذكر موقع «ميرور» البريطاني. قارنت الدراسة بين آثار الميتفورمين واتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية.

كان الأشخاص يعانون من زيادة الوزن وارتفاع مستويات الجلوكوز عندما تم إعطاؤهم دواءً وهميا بشكل عشوائي، وجعلهم يتبعون نظاما غذائيا أو 850 مجم من الميتفورمين مرتين في اليوم. بعد عام، فقد نحو 30% في مجموعة الميتفورمين، وأكثر من 60% في مجموعة نمط الحياة و13% في مجموعة العلاج الوهمي، 5% على الأقل من أوزانهم.