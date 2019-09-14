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لمرضى السكري.. هذا الدواء يساعد على فقدان الوزن

تحرير:فيروز ياسر ١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م
فقدان الوزن
فقدان الوزن
وجدت دراسة استمرت لمدة 15 عاما على آلاف الأشخاص، أن عقار الميتفورمين الذي يتناوله المصابون بمرض السكري من أجل استجابة الأنسولين، ومنع مستويات الجلوكوز في الدم من الارتفاع، لديه القدرة أيضا على إفقاد الوزن. وكشفت الدراسة عن أن تناول هذا العقار أفضل من اتباع نظام غذائي صارم وخطة لممارسة التمرينات الرياضية؛ ولهذا يقترح الباحثون أن الميتفورمين يمكن وصفه للأشخاص الذين يحاولون لفترة طويلة فقدان أوزانهم من أجل رفع معنوياتهم. وذلك حسبما ذكر موقع «ميرور» البريطاني. قارنت الدراسة بين آثار الميتفورمين واتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية.
كان الأشخاص يعانون من زيادة الوزن وارتفاع مستويات الجلوكوز عندما تم إعطاؤهم دواءً وهميا بشكل عشوائي، وجعلهم يتبعون نظاما غذائيا أو 850 مجم من الميتفورمين مرتين في اليوم. بعد عام، فقد نحو 30% في مجموعة الميتفورمين، وأكثر من 60% في مجموعة نمط الحياة و13% في مجموعة العلاج الوهمي، 5% على الأقل من أوزانهم.
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النوم في الإضاءة يؤدي إلى الاكتئاب والسمنة

وقت النوم يعد من الأوقات المقدسة في حياة كل شخص، فبعد يوم عمل طويل وكثير من المهام، لا نحتاج سوى إلى ساعات قليلة تمنحنا مزيدا من الطاقة، ولكن توجد بعض الأشياء التي تعوق نومنا، أو تجعلنا لا نحصل على القدر الكافي من النوم، فهل جربت ذات يوم أن تغفو في الضوء؟ إذا رجعت إلى الوقت الماضي، ستجد أن والدتك كانت تخبرك دائمًا بأن إغلاق النور يعني أنه جاء وقت النوم، وبناءً على ذلك، أثبتت العديد من الأبحاث أن الإضاءة تؤثر بشكل واضح فى صحتك. وذلك حسبما ذكر موقع "health line".
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دراسة: تناول حبوب منع الحمل في سن صغيرة يسبب اكتئابا

بعض الأسر تتفق على عدم إنجاب أطفال في بداية حياتهم، إذ تضطر الأم لأخذ بعض الاحتياطات اللازمة؛ على سبيل المثال، تناول حبوب منع الحمل يعد إحدى الوسائل، لكنه يؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية، على سبيل المثال، الشعور بغثيان دائم، مع عدم توازن في الهرمونات وتغير الحالة المزاجية، وزيادة الوزن، إضافة إلى زيادة الإفرازات المهبلية، وآخر ما جاءت به الدراسات أن تناول حبوب منع الحمل في سن صغيرة يجعل المرأة أكثر عرضة للاكتئاب، بالنسبة للفتيات اللاتي يتزوجن في سن المراهقة، وذلك حسبما ذكر الموقع البريطاني "daily mail".
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تجنب هذه الأطعمة لإدارة مرض السكري 2

ما زالت الأمراض المزمنة تهاجم العديد من الأشخاص؛ على سبيل المثال، ضغط الدم المرتفع ومرض السكري من النوعين الأول والثاني، من أكثر الأمراض المنتشرة بين العديد من الأفراد، إذ يجب التعايش معها بشكل صحي؛ من أجل الحفاظ على الصحة العامة، حتى لا تتعرض لمزيد من المضاعفات، وإضافة إلى ذلك يجب الاهتمام بالنظام الغذائي، فإذا كنت من مرضى السكري من النوع الثاني، فعليك تجنب تناول الدهون المتحولة والخبز الأبيض وعصير الفواكه. وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "express.co".
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