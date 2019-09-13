المصيلحي: تحسين البنية التحتية للتجارة ستخفض الأسعار

تحرير:التحرير ١٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٠ م

وزير التموين

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، على تغيير مفهوم التجارة الداخلية في مصر، وأنه حتى يتم ضبط الأسعار وتحسين الجودة ووجود سعر عادل؛ يجب أن تكون البنية الأساسية سليمة، مؤكدًا أنه لا توجد بنية أساسية للتجارة في السلع وعمليات النقل والفاقد، مما يؤدي إلى زيادة السعر على المستهلك النهائي، مشيرًا إلى أن البنية الأساسية للتجارة الداخلية ستوفر كل ما سبق مما يعمل على تقليل الهادر من السلع وإيصال السلعة بسعر عادل للمستهلك، جاء ذلك خلال مؤتمر حضره الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.

ولفت المصيلحي خلال المؤتمر الصحفي لوضع حجر أساس مول 99 بالمنطقة التجارية الجديدة بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، إن بعض المواطنين يتركون بطاقاتهم لدى أصحاب المخابز، مقابل مبلغ نقدي شهريا يعادل 30 أو 40 جنيها، وأضاف أن هذه السلوكيات تحول دون التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي بسبب عدم وعي بعض المواطنين

ولفت المصيلحي خلال المؤتمر الصحفي لوضع حجر أساس مول 99 بالمنطقة التجارية الجديدة بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، إن بعض المواطنين يتركون بطاقاتهم لدى أصحاب المخابز، مقابل مبلغ نقدي شهريا يعادل 30 أو 40 جنيها، وأضاف أن هذه السلوكيات تحول دون التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي بسبب عدم وعي بعض المواطنين بحقوقهم، وغياب الرقابة من المواطن ذاته.



وأشار إلى أن وزارة التموين تدرس التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، ولفت إلى أن الوزارة تهدف إلى قيام المواطن بشراء احتياجاته فقط من الخبز وفقا لعدد الأفراد في البطاقة التموينية، ثم يتم خصم ذلك من الكارت، بنفس طريقة صرف السلع التموينية، وفي حالة توفير المواطنين من المبلغ المخصص للخبز، يمكن أن يضاف إلى بطاقة التموين بحيث يصرف به سلعا تموينية.







