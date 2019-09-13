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المصيلحي: تحسين البنية التحتية للتجارة ستخفض الأسعار

تحرير:التحرير ١٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٠ م
وزير التموين
وزير التموين
أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، على تغيير مفهوم التجارة الداخلية في مصر، وأنه حتى يتم ضبط الأسعار وتحسين الجودة ووجود سعر عادل؛ يجب أن تكون البنية الأساسية سليمة، مؤكدًا أنه لا توجد بنية أساسية للتجارة في السلع وعمليات النقل والفاقد، مما يؤدي إلى زيادة السعر على المستهلك النهائي، مشيرًا إلى أن البنية الأساسية للتجارة الداخلية ستوفر كل ما سبق مما يعمل على تقليل الهادر من السلع وإيصال السلعة بسعر عادل للمستهلك، جاء ذلك خلال مؤتمر حضره الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.
ولفت المصيلحي خلال المؤتمر الصحفي لوضع حجر أساس مول 99 بالمنطقة التجارية الجديدة بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، إن بعض المواطنين يتركون بطاقاتهم لدى أصحاب المخابز، مقابل مبلغ نقدي شهريا يعادل 30 أو 40 جنيها، وأضاف أن هذه السلوكيات تحول دون التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي بسبب عدم وعي بعض المواطنين
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نيسان-صني

8 % تراجعا في المبيعات.. سوق السيارات تواصل النزيف

تشهد السوق المحلية حالة من الركود الشديد الأمر الذي أدى لتراجع مبيعات السوق الكلية، سواء كانت للملاكي، أو الاتوبيسات، منذ بداية العام الحالي، لأسباب مختلفة منها حملات المقاطعة في أعقاب تطبيق الشريحة الأخيرة من التخفيضات الجمركية على السيارات الأوروبية، حيث كشفت بيانات مجلس معلومات سوق السيارات المصرية «أميك» تراجع مبيعات شهر يوليو الماضي 2019، تقريره الجديد عن مبيعات السوق الكلية من السيارات خلال الفترة من شهر يوليو 2019، والتى شهدت انخفاضا مقارنةً بمبيعات نفس الفترة من العام الماضي 2018 بنسبة 6.51%.
عاصم الجزار وزير الإسكان

الإسكان تضع خطة لاستيعاب مليارات شهادات قناة السويس

شهد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توقيع مذكرة تفاهم بخصوص مشروع تحويل النفايات إلى وقود مصانع الأسمنت، بغرب القاهرة، بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان، واتحاد شركتى بيسيكس وأوراسكوم للإنشاءات. وأوضح الدكتور عاصم الجزار أن توقيع مذكرة التفاهم لتنفيذ مشروع تحويل النفايات إلى وقود مصانع الأسمنت يعد أحد أوجه الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص فى مشروعات التنمية المختلفة بالمدن الجديدة، وهو ما يحقق التخلص الآمن من النفايات، والاستفادة من الطاقة المنتجة كوقود لتشغيل مصانع الأسمنت.
وضع حجر اساس مبني البريد بالعاصمة الادارية الجديدة

«البريد» تضع حجر أساس مبنى الهيئة بالعاصمة الجديدة

في إطار التطوير الشامل الذي تشهده الهيئة القومية للبريد، قام عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، بوضع حجر الأساس لإنشاء المقر الجديد لمبنى البريد المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور جميع القيادات الإدارية والتنفيذية بالبريد المصري. قال عصام الصغير، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن المقر الجديد للهيئة سيكون إضافة قوية للأصول الثابتة للبريد المصري ودعما كبيرا لمنظومة العمل في البريد، حيث إنه تم اختيار تصميم المبنى بعناية ليجمع بين التصميم الذكي والأداء المميز بالاعتماد على أحدث نظم العمارة المستدامة.
LG تفتتح أولى مقارها المتكاملة في مصر

بـ15 مليون جنيه.. LG تفتتح أول مقر متكامل في مصر

افتتح دون كواك، المدير التنفيذي لشركة إل جي إلكترونيكس في مصر، المقر الجديد للشركة، والذي يضم متجرا جديدا هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط وإفريقيا بما يضمه من منتجات وتقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة والتي تأتي على رأسها تقنية "LG ThinQ" الثورية إلى جانب مكتب لإدارة أعمال الشركة وأكاديمية للتدريب على تقنيات مكيفات الهواء بالتجمع الخامس، وذلك بحضور السيد يون يو شيول إن، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، وجيمس لي، رئيس شركة إل جي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من المسؤولين التنفيذيين للشركة إقليميا ودوليا.
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قمح (2)

وزير التموين: احتياطي القمح يكفي 4.8 شهر

قال وزير التموين علي المصيلحي، اليوم الأحد، إن احتياطي مصر الاستراتيجي من القمح يكفي استهلاك 4.8 شهر، مضيفا أن مخزون الزيوت النباتية يغطي 3.7 شهر والسكر 7.8 شهر، وذلك بحسب تصريحات له لوكالة "رويترز". يذكر أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أوضح في إنفوجراف نشره، في أغسطس الماضي، على صفحته الرسمية عبر موقع "فيسبوك"، أن حجم إنفاق الدولة على دعم السلع التموينية ارتفع ليصل إلى 89 مليار جنيه في موازنة 2019 - 2020 مقارنة بـ86.2 مليار جنيه في موازنة 2018 - 2019.
بطاقات-تموينية

إجراءات التموين النهائية لحذف المواطنين من البطاقات

بعد انتهاء الموعد المعلن للانتهاء من تقديم التظلمات الخاصة بحذف المواطنين من بطاقات التموين قبل 10 أيام مضت، عكفت وزارة التموين والتجارة على دراسة التظلمات التى قدمها المواطنون منذ الإعلان عن مواد المرحلة الرابعة لحذف غير المستحقين من بطاقات التموين لتصدر قرارا نهائيا بشأن المواطنين الذين تقرر حذفهم اليوم ولكن هذه المرة لن يكون هناك مجال للتظلم مجددا على أن تبدأ إجراءات الحذف السلعى اليوم. وأعلنت الوزارة أنه لا مساس حتى الآن بالدعم المقدم على الخبز لجميع المواطنين وأن التنقية تشمل فقط الدعم السلعى.
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غدا.. آخر موعد لتلقى تظلمات المستبعدين من التموين

يواصل الموقع الإلكتروني "دعم مصر" https://www.tamwin.com.eg، تلقى تظلمات أصحاب البطاقات التموينية غير المستحقين من دعم البطاقات، حتى غد الأربعاء، وفقا لمعايير العدالة الاجتماعية، وذلك للمستبعدين من المرحلة الرابعة، ومن يثبت استحقاقه للدعم يجرى إعادة إدراجه ضمن منظومة السلع التموينية، ويأتي ذلك في الوقت الذي تستمر فيه وزارة التموين في استخراج بطاقات التموين بدل التالف والفاقد والفصل الاجتماعي، وكذلك بطاقات التموين الجديدة وفقا للقواعد لمن ليس له بطاقات.
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إنشاء 4 سلاسل تجارية باستثمارات 500 مليون دولار

أعلن الدكتور ابراهيم عشماوى مساعد أول الوزير للاستثمار ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه سيتم توقيع عقود مع مجموعة إماراتية بإجمالى 500 مليون دولار لإنشاء 4 سلاسل تجارية، في 6 أكتوبر والعبور والتجمع الخامس وأن هذه المنافذ ستوفر من 3 آلاف إلى 4 آلاف فرصة عمل، مضيفا أن هناك مفاوضات مع المجموعة الإماراتية بإنشاء 20 هايبر وسوبر ماركت خلال عامين في العديد من المحافظات، باستثمارات قد تصل إلى 2 مليار دولار، ما سيعمل على إتاحة السلع وضبط الأسعار.
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