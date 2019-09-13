«سبناه عايش».. سر الحبر الأزرق في كشف جريمة السلام

١٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٥ م

جثة

رائحة كريهة قادت قاطني العقار إلى خبر غير سار، حيث عثروا على جثة جارهم مسجاة على أرضية الصالة مرتديا ملابسه كاملة، وأبلغوا شرطة النجدة التي أخطرت بدورها قسم شرطة أول السلام بمديرية أمن القاهرة، وانتقل مأمور القسم على رأس قوة أمنية إلى محل البلاغ، وفرضوا كردونا أمنيا دون السماح باقتراب أحد من مسرح الجريمة لدى اكتشاف رجال المعمل الجنائي وجود شبهة جنائية وأن الوفاة ليست طبيعية. الغموض تكشف مع جهود رجال إدارة البحث الجنائي بمباحث العاصمة تحت إشراف اللواء محمد منصور.

ملابسات الواقعة تعود إلى تلقي قسم شرطة أول السلام بلاغا من غرفة عمليات النجدة بالعثور على جثة أحد المواطنين داخل الشقة محل سكنه بدائرة القسم، وبها إصابات عبارة عن كدمات متفرقة وآثار حبر أزرق على أصابع يده اليمنى. وجه اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بتشكيل فريق بحث بالتنسيق مع

ملابسات الواقعة تعود إلى تلقي قسم شرطة أول السلام بلاغا من غرفة عمليات النجدة بالعثور على جثة أحد المواطنين داخل الشقة محل سكنه بدائرة القسم، وبها إصابات عبارة عن كدمات متفرقة وآثار حبر أزرق على أصابع يده اليمنى.



وجه اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بتشكيل فريق بحث بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة وهم ثلاثة أشخاص لأحدهم معلومات جنائية.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة نظرا لوجود خلافات بينهم وبين الضحية، وأنهم توجهوا لشقة المجنى عليه وتعدوا عليه بالضرب فأحدثوا إصابته المشار إليها، وأجبروه على توقيع 10 إيصالات أمانة (على بياض) حتى يتمكنوا من مساومته وإجباره على ترك الشقة، وتركوه على قيد الحياة وهربوا إلا أنه توفى متأثرا بإصابته.



