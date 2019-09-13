جريمة

«سبناه عايش».. سر الحبر الأزرق في كشف جريمة السلام

١٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٥ م
جثة
جثة
رائحة كريهة قادت قاطني العقار إلى خبر غير سار، حيث عثروا على جثة جارهم مسجاة على أرضية الصالة مرتديا ملابسه كاملة، وأبلغوا شرطة النجدة التي أخطرت بدورها قسم شرطة أول السلام بمديرية أمن القاهرة، وانتقل مأمور القسم على رأس قوة أمنية إلى محل البلاغ، وفرضوا كردونا أمنيا دون السماح باقتراب أحد من مسرح الجريمة لدى اكتشاف رجال المعمل الجنائي وجود شبهة جنائية وأن الوفاة ليست طبيعية. الغموض تكشف مع جهود رجال إدارة البحث الجنائي بمباحث العاصمة تحت إشراف اللواء محمد منصور.
ملابسات الواقعة تعود إلى تلقي قسم شرطة أول السلام بلاغا من غرفة عمليات النجدة بالعثور على جثة أحد المواطنين داخل الشقة محل سكنه بدائرة القسم، وبها إصابات عبارة عن كدمات متفرقة وآثار حبر أزرق على أصابع يده اليمنى. وجه اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بتشكيل فريق بحث بالتنسيق مع
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قوات-الشرطة (3)

بالأرقام.. رحلة الشرطة لفرض سيطرتها في 9 محافظات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية من خلال شن حملاتها الأمنية والانضباطية المكبرة؛ لتحقيق الانضباط فى الشارع المصري، والعمل على مكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمني الفعال، والقضاء على كل الظواهر السلبية. وأسفرت الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط 10 قطع سلاح ناري و25 قضية اتجار في المخدرات، و40 قضية تموينية و668 مخالفة مرافق، و1635 مخالفة مرورية وتنفيذ 8003 أحكام قضائية متنوعة بنطاق مديرية أمن القليوبية.
مخدر-الحشيش

سقوط 3 تجار مُخدرات بخرطوش وبانجو في «السحر والجمال»

?ألقى رجال مباحث قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان، التابع لمديرية أمن الشرقية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، اليوم الجمعة، القبض على ثلاث عناصر إجرامية من التجار المُترددين على منطقة «السحر والجمال»، المعروفة بكونها بؤرة لترويج المواد المُخدرة بالكيلو 18 بالطريق الواصل بين طريقي السويس و«مصر – الإسماعيلية» الصحراوي؛ على خلفية اتهامهم بحيازة كمية من نبات «البانجو» المُخدر، بالإضافة إلى سلاح ناري وذخيرة، وجرى التحفظ عليهم وعلى المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.
جثة

«حقنتان وبرفان وجثة ودم»| كواليس مقتل عريس العمرانية

لم يكن الطريق ممهدا ومفروشا بالورود أمام "سواق" التاكسي، إذ لاحقته "المطبات" في حياته، توفى والداه وتركاه في منتصف الطريق ليتكفل بشقيقاته البنات، ثم سحبت منه الأيام "رخصة" الرفاهية وسقط في "كمين" الشقاء والتعب، عاندته الدنيا وأرغمته على الوقوف (صفا ثانيا) حتى تخطى الثلاثين من عمره، ولا يعرف سوى "سكة" لقمة العيش، حتى وقع في "رادار" الحب، ربما كان قلبه أوسع من "الشوارع" التي يجوبها، لكن حظه ألقى به مع شيطانة أنهت "مشوار" عمره، وسلبت روحه بعد أن منحها شيطانها "الإشارة الخضراء" لتنفيذ جريمتها التي انتهت بها خلف القضبان.
انتشار-قوات-الشرطة-فى-حملة-امنية (2)

من أكتوبر لأوسيم| الشرطة تلاحق عناصر إجرامية بالجيزة

لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الجهد لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم حيازة الأسلحة النارية والمواد المخدرة والاتجار فيها، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وفي إطار خطة قطاع أمن الجيزة الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، والذي أعد حملة أمنية مكبرة استهدفت مروجي الكيف وحائزي الأسلحة والذخائر دون ترخيص، لفرض السيطرة الأمنية الكاملة على الشارع الجيزاوي، والتصدي بحزم للخارجين عن القانون، تحقيقا للوجود الشرطي الفعال.
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جثة

الخال قاتل.. الأم استنجدت بشقيقها فقتل فلذة كبدها

جدد قاضي المعارضات بمحكمة الخصوص الجزئية، اليوم الأحد، حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل ابن شقيقته إثر مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة لدى محاولته تأديبيه جراء اعتداءه على والدته بالضرب، إذ تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد أحمد عبد السلام مأمور قسم شرطة الخصوص بوصول إشارة من مستشفى اليوم الواحد بالمرج بوصول "محمد. ع. ط" 23 سنة، عامل، مصاب بجرح قطعي وتوفى عقب وصوله، والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.
طعن-بالسكين

«خفت تفضحني» قاتل «مسنة الحدائق» يعترف بجريمته

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح حدائق القبة، اليوم الخميس، حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بشأن اتهامه بقتل مسنة لسرقتها بحدائق القبة، وقال المتهم خلال التحقيقات: «قتلتها غصب عنى عشان خفت تفضحنى بعد ما سرقتها»، فيما تنتظر نيابة الحوادث تقرير الصفة التشريحية الخاصة بالمجني عليها، لبيان وتحديد أسباب الوفاة على وجه الدقة، كما استعجلت النيابة تحريات إدارة البحث الجنائي عن ملابسات وظروف الحادث، واستكمال سماع شهود القضية وصولا للأسباب التي دفعت المتهم لارتكاب جريمته.
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من عروس الصعيد إلى الجيزة.. رحلة هارب من الإعدام

لم يترك الرجل الأربعيني بلدته بمركز دير مواس بالمنيا طواعية لكن هربا من حكم بالإعدام في قضية اتهم فيها بقتل ابن شقيقه، ليستقر به الحال في محافظة الجيزة يتخفى وسط ملايين من البشر ويحتمي بالشوارع المزدحمة؛ أملا في أن يفلت من العقاب وتنطوى صفحات سجله الجنائي في طي النسيان ويسقط الحكم بالتقاضي، ثلاث سنوات قضاها الرجل في الهروب، تكاد دقات قلبه تتوقف كلما سمع صوت سرينة الشرطة حتى أثناء مرورها بجواره في الشارع، ربما لم يعرف النوم طريقا لعينيه ليلة واحدة طوال تلك المدة، بقدر ما كان يجيد التخفي ويحسب خطواته إلا أن أعين رجال الشرطة كانت له بالمرصاد.
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جثتان وضرب نار.. حمدي وصاحبه ضحايا «خفاش الليل»

شابان جمعتهما صداقة وعمل، رغم صغر سنهما إلا أنهما كانا كبارا في نظر أهلهما، أحدهما ضحى بتعليمه من أجل لقمة العيش، والآخر لم يفرح بخطبته التي تمت منذ شهرين، بعدما سلب منهما "خفافيش الليل" حياتهما وماتا معًا في ليلة واحدة بعد أن أطلق عليهما شاب النار، لم يعرفاه من قبل ولم يجمعهما به أي لقاء، ولكن شاء قدرهما المرور في طريقه أثناء توصيل "زبون" بطريق المعدية بالرشاح في منطقة جبلية بالخانكة تفصل بين «الخانكة والسلام» لم يترك الشابان لأهلهما سوى الحسرة والدموع وقلة الحيلة ومرار الفراق.
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