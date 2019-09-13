ميتشو: نشعر بمسؤولية تجاه تمثيل الزمالك ومصر

١٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٣٠ م

ميتشو

أبدى ميتشو، مدرب الزمالك، ثقته في لاعبي فريقه لتعويض غياب شيكابالا ومحمد أوناجم أمام جينيراسيون فوت السنغالي، في ذهاب دور الـ32 من دوري الأبطال. وقال ميتشو في المؤتمر الصحفي: "بدايةً، أود أن أخبركم بسعادتي بالوجود في السنغال، هذا البلد الكبير كرويا في إفريقيا، والذي أخرج لنا ساديو ماني وإسماعيلا سار، وغيرهما من نجوم كرة القدم، وأشكركم أيضا على حسن الاستقبال الذي يليق بالزمالك والسنغال. لا نشعر بأي ضغوط قبل المباراة، وفي حقيقة الأمر، إننا نشعر بمسؤولية فقط تجاه تمثيل الزمالك، وتمثيل مصر بصفة عامة، وهذا ما نقلته للاعبين بالفعل".

وأردف ميتشو: "درست جينيراسيون فوت جيدا، وبت أعرف عنهم كل شيء، وسألعب على نقاط ضعفهم في محاولة لاستغلالها في صالحنا، وفي المقابل سأحتفظ بنقاط قوتنا لنفسي بالتأكيد". وعن الغيابات، قال: "نعاني من غياب شيكابالا وأوناجم اللاعبين المهمين جدا للفريق، وهذا سيكون مؤثرا بكل تأكيد، وسيعطي دافعا معنويا للخصم،

وأردف ميتشو: "درست جينيراسيون فوت جيدا، وبت أعرف عنهم كل شيء، وسألعب على نقاط ضعفهم في محاولة لاستغلالها في صالحنا، وفي المقابل سأحتفظ بنقاط قوتنا لنفسي بالتأكيد".



وعن الغيابات، قال: "نعاني من غياب شيكابالا وأوناجم اللاعبين المهمين جدا للفريق، وهذا سيكون مؤثرا بكل تأكيد، وسيعطي دافعا معنويا للخصم، وفي المقابل، أنا أثق تماما في قائمة لاعبينا القادرة على تعويض غياب الثنائي، ولا نشغل بالنا بأي شيء، بخلاف تحقيق الانتصارات".



واستكمل: "أعرف أن وصول السنغال لنهائي كأس الأمم يدل على قوة الكرة السنغالية، وأعلم الأجواء الإفريقية جيدا، من مناخ وأرضية الملعب، وصولا إلى الأجواء الجماهيرية".



وأتم: "درست المنافس جيدا وعرفت نقاط القوة والضعف به، وأعلم أنه سبق وأقصى مصر للمقاصة من سنتين، ونركز دائما على سياسة أن أفضل وسيلة للدفاع هي الهجوم".

