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«البريد» تضع حجر أساس مبنى الهيئة بالعاصمة الجديدة

تحرير:أحمد البرماوي ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م
مقر هيئة البريد في العاصمة الإدارية
مقر هيئة البريد في العاصمة الإدارية
في إطار التطوير الشامل الذي تشهده الهيئة القومية للبريد، قام عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، بوضع حجر الأساس لإنشاء المقر الجديد لمبنى البريد المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور جميع القيادات الإدارية والتنفيذية بالبريد المصري. قال عصام الصغير، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن المقر الجديد للهيئة سيكون إضافة قوية للأصول الثابتة للبريد المصري ودعما كبيرا لمنظومة العمل في البريد، حيث إنه تم اختيار تصميم المبنى بعناية ليجمع بين التصميم الذكي والأداء المميز بالاعتماد على أحدث نظم العمارة المستدامة.
وأضاف الصغير أنه تم اختيار أنظمة البناء والخدمات بشكل يعتمد على أعلى سبل الراحة من حيث التدفئة والتهوية والإضاءة الموفرة للطاقة والشبكات وأنظمة التحكم والبيانات والاتصالات، بالإضافة إلى أنظمة توليد ذكية تعتمد على استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وذلك بالاعتماد على أحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة ليحمل
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نيسان-صني

8 % تراجعا في المبيعات.. سوق السيارات تواصل النزيف

تشهد السوق المحلية حالة من الركود الشديد الأمر الذي أدى لتراجع مبيعات السوق الكلية، سواء كانت للملاكي، أو الاتوبيسات، منذ بداية العام الحالي، لأسباب مختلفة منها حملات المقاطعة في أعقاب تطبيق الشريحة الأخيرة من التخفيضات الجمركية على السيارات الأوروبية، حيث كشفت بيانات مجلس معلومات سوق السيارات المصرية «أميك» تراجع مبيعات شهر يوليو الماضي 2019، تقريره الجديد عن مبيعات السوق الكلية من السيارات خلال الفترة من شهر يوليو 2019، والتى شهدت انخفاضا مقارنةً بمبيعات نفس الفترة من العام الماضي 2018 بنسبة 6.51%.
عاصم الجزار وزير الإسكان

الإسكان تضع خطة لاستيعاب مليارات شهادات قناة السويس

شهد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توقيع مذكرة تفاهم بخصوص مشروع تحويل النفايات إلى وقود مصانع الأسمنت، بغرب القاهرة، بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان، واتحاد شركتى بيسيكس وأوراسكوم للإنشاءات. وأوضح الدكتور عاصم الجزار أن توقيع مذكرة التفاهم لتنفيذ مشروع تحويل النفايات إلى وقود مصانع الأسمنت يعد أحد أوجه الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص فى مشروعات التنمية المختلفة بالمدن الجديدة، وهو ما يحقق التخلص الآمن من النفايات، والاستفادة من الطاقة المنتجة كوقود لتشغيل مصانع الأسمنت.
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المصيلحي: تحسين البنية التحتية للتجارة ستخفض الأسعار

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، على تغيير مفهوم التجارة الداخلية في مصر، وأنه حتى يتم ضبط الأسعار وتحسين الجودة ووجود سعر عادل؛ يجب أن تكون البنية الأساسية سليمة، مؤكدًا أنه لا توجد بنية أساسية للتجارة في السلع وعمليات النقل والفاقد، مما يؤدي إلى زيادة السعر على المستهلك النهائي، مشيرًا إلى أن البنية الأساسية للتجارة الداخلية ستوفر كل ما سبق مما يعمل على تقليل الهادر من السلع وإيصال السلعة بسعر عادل للمستهلك، جاء ذلك خلال مؤتمر حضره الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.
LG تفتتح أولى مقارها المتكاملة في مصر

بـ15 مليون جنيه.. LG تفتتح أول مقر متكامل في مصر

افتتح دون كواك، المدير التنفيذي لشركة إل جي إلكترونيكس في مصر، المقر الجديد للشركة، والذي يضم متجرا جديدا هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط وإفريقيا بما يضمه من منتجات وتقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة والتي تأتي على رأسها تقنية "LG ThinQ" الثورية إلى جانب مكتب لإدارة أعمال الشركة وأكاديمية للتدريب على تقنيات مكيفات الهواء بالتجمع الخامس، وذلك بحضور السيد يون يو شيول إن، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، وجيمس لي، رئيس شركة إل جي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من المسؤولين التنفيذيين للشركة إقليميا ودوليا.
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الرئيس-السيسى

«المواطن يسأل والرئيس يجيب» في المؤتمر الوطني للشباب

نشرت الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي عبر "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، فيديو، تعلن من خلاله بدء تلقي أسئلة المواطنين، من خلال مبادرة "اسأل الرئيس"، وظهر على الصفحة منشور أعلى الفيديو يقول: حرصا من الرئيس عبد الفتاح السيسي على استمرار التواصل والحوار مع جميع أطياف الشعب المصري، يمكنكم الآن أن تشاركوا السيد الرئيس تساؤلاتكم من خلال مبادرة اسأل الرئيس، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب سجل الآن، عبر الموقع الإلكتروني: www.askthepresident.net".
عبد الفتاح السيسى (1)

استعدادا للتنفيذ.. السيسي يشدد على ضمان الأمان النووي بالضبعة

أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمواصلة العمل لاستكمال كافة الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة، تمهيداً لدخول مشروع محطة الضبعة حيز التنفيذ الفعلي، مشددا على ضمان أعلى معايير السلامة والأمان النووي في جميع مراحل إنشاء المحطة، مؤكدا أهمية الطاقة النووية كمجال مستقبلي للمساهمة في توليد الكهرباء في مصر على نحو يدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة والاحتياجات الحالية والمستقبلية للمواطنين ويفي بمتطلبات الصناعة، فضلاً عن تنويع مزيج الطاقة الذي تعتمد عليه مصر لإنتاج الكهرباء.
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وزيري: إنشاء متحف بالعاصمة الإدارية يضم ألف قطعة أثرية (فيديو)

كشف الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عن إنشاء أول متحف في العاصمة الإدارية الجديدة، يضم أكثر من ألف قطعة أثرية. قال وزيري، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، إن متحف العاصمة الإدارية سيعرض آثار العواصم المصرية القديمة، وسيكون متحفا عالميا. واستنكر وزيري ما تردد بشأن لون قصر البارون، قائلا: "إحنا مش هنزهق، القافلة تسير وأي كلام تاني مش مهم". وأضاف أن اللون الطوبي الحالي الناجم عن عملية رفع الاتساخات، هو اللون الأصلي لقصر البارون وفقًا للوثيقة الفرنسية.
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الآثار تعلن موعد افتتاح متحفي «طنطا والغردقة»

صرح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بأنه سيتم افتتاح متحف طنطا، المغلق منذ 18 عاما، يوم السبت المقبل، عقب الانتهاء من أعمال ترميمه وتطويره، كما سيتم افتتاح متحف الغردقة في أكتوبر القادم، إذ أنه الأول من نوعه الذي تتعاون فيه وزارة الآثار مع مستثمر من القطاع الخاص ويضم ألف قطعة أثرية، وسيتم بموجب التعاقد توزيع عائد التذاكر بالنصف بين الجانبين، مضيفا أنه من المقرر افتتاح مصنع المستنسخات الأثرية نهاية العام الجاري، وفي حالة عدم الانتهاء من تجهيزه سيتم بدء إنتاج المستنسخات باسم المصنع.
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