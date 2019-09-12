«البريد» تضع حجر أساس مبنى الهيئة بالعاصمة الجديدة

تحرير:أحمد البرماوي ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م

مقر هيئة البريد في العاصمة الإدارية

في إطار التطوير الشامل الذي تشهده الهيئة القومية للبريد، قام عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، بوضع حجر الأساس لإنشاء المقر الجديد لمبنى البريد المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور جميع القيادات الإدارية والتنفيذية بالبريد المصري. قال عصام الصغير، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن المقر الجديد للهيئة سيكون إضافة قوية للأصول الثابتة للبريد المصري ودعما كبيرا لمنظومة العمل في البريد، حيث إنه تم اختيار تصميم المبنى بعناية ليجمع بين التصميم الذكي والأداء المميز بالاعتماد على أحدث نظم العمارة المستدامة.

وأضاف الصغير أنه تم اختيار أنظمة البناء والخدمات بشكل يعتمد على أعلى سبل الراحة من حيث التدفئة والتهوية والإضاءة الموفرة للطاقة والشبكات وأنظمة التحكم والبيانات والاتصالات، بالإضافة إلى أنظمة توليد ذكية تعتمد على استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وذلك بالاعتماد على أحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة ليحمل

وأضاف الصغير أنه تم اختيار أنظمة البناء والخدمات بشكل يعتمد على أعلى سبل الراحة من حيث التدفئة والتهوية والإضاءة الموفرة للطاقة والشبكات وأنظمة التحكم والبيانات والاتصالات، بالإضافة إلى أنظمة توليد ذكية تعتمد على استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وذلك بالاعتماد على أحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة ليحمل المقر الجديد للبريد المصري شعار العراقة والتطور.



وأوضح عصام الصغير أن البريد المصري يشهد طفرة قوية وغير مسبوقة في كل القطاعات، سواء على مستوى حجم الاستثمارات والتعاملات المالية أو منظومة الخدمات الضخمة المطروحة للمواطنين، حيث بلغت إيداعات حسابات التوفير 220 مليار جنيه، ويبلغ عدد عملاء دفتر التوفير 24 مليون عميل، مشيرا إلى أن إجمالي الإيداعات التي تم الوصول إليها يعكس ثقة المواطنين في التعامل مع الهيئة القومية للبريد.



