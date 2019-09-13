«غياب لابورت وعودة ساني وتوهج سترلينج».. بيب يتحدث

١٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٣٩ م

بيب جوارديولا

أفصح الإسباني بيب جوارديولا، مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، عن مدة غياب مدافعه الدولي الفرنسي إيمريك لابورت عن صفوف الفريق، وذلك بعد أن تعرض لإصابة الرباط الصليبي بعد تدخل قوي من الخصم في مباراة برايتون، الأمر الذي كلفه الاستبعاد من قائمة منتخب فرنسا. بيب جوارديولا كشف عن مدة غياب الفرنسي قائلا في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة نورويتش سيتي في خامس جولات الدوري الإنجليزي الممتاز: "لن يغيب كثيرا، 5 أو 6 شهور وسيعود العام المقبل في يناير أو فبراير".

كما تطرق مدرب مانشستر سيتي للحديث عن سوق الانتقالات مواصلا: "أفضّل انتهاء سوق الانتقالات قبل بداية الموسم، نحن نفقد الأفضلية للفرق الأخرى التي تمتلك 3 أسابيع لتدعيم صفوفها أكثر". وعن الألماني ليروي ساني وبالإنجليزي رحيم سترلينج، قال بيب: " ساني سوف يعود للتدرب مع الفريق قبل نهاية الموسم، عاد منذ يومين

كما تطرق مدرب مانشستر سيتي للحديث عن سوق الانتقالات مواصلا: "أفضّل انتهاء سوق الانتقالات قبل بداية الموسم، نحن نفقد الأفضلية للفرق الأخرى التي تمتلك 3 أسابيع لتدعيم صفوفها أكثر".



وعن الألماني ليروي ساني وبالإنجليزي رحيم سترلينج، قال بيب: " ساني سوف يعود للتدرب مع الفريق قبل نهاية الموسم، عاد منذ يومين ونأمل في عودته سريعا، وسعيد لسترلينج وبالطريقة التي يلعب بها مع الفريق ومنتخب بلاده، لكن لا يوجد لاعب يمكن مقارنته بليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو".



وتابع عن الغيابات المتوقعة والإصابات: "إلكاي جوندوجان تعرض لمشكلات في المعدة وتدرب معنا بشكل جيد، نفس الأمر لجابريل جيسوس، وبنيامين ميندي ركبته تحسنت بشكل كبير ونأمل في المباريات المقبلة وجوده، علينا الحذر والتأكد من قدرته على اللعب".