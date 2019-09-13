رياضة

«غياب لابورت وعودة ساني وتوهج سترلينج».. بيب يتحدث

١٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٣٩ م
بيب جوارديولا
بيب جوارديولا
أفصح الإسباني بيب جوارديولا، مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، عن مدة غياب مدافعه الدولي الفرنسي إيمريك لابورت عن صفوف الفريق، وذلك بعد أن تعرض لإصابة الرباط الصليبي بعد تدخل قوي من الخصم في مباراة برايتون، الأمر الذي كلفه الاستبعاد من قائمة منتخب فرنسا. بيب جوارديولا كشف عن مدة غياب الفرنسي قائلا في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة نورويتش سيتي في خامس جولات الدوري الإنجليزي الممتاز: "لن يغيب كثيرا، 5 أو 6 شهور وسيعود العام المقبل في يناير أو فبراير".
كما تطرق مدرب مانشستر سيتي للحديث عن سوق الانتقالات مواصلا: "أفضّل انتهاء سوق الانتقالات قبل بداية الموسم، نحن نفقد الأفضلية للفرق الأخرى التي تمتلك 3 أسابيع لتدعيم صفوفها أكثر". وعن الألماني ليروي ساني وبالإنجليزي رحيم سترلينج، قال بيب: " ساني سوف يعود للتدرب مع الفريق قبل نهاية الموسم، عاد منذ يومين
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صلاح-وماني‎

كلوب عن أزمة ماني وصلاح: «كرة القدم بدون حظ صعبة»

تحدث الألماني يورجن كلوب، مدرب نادي ليفربول الإنجليزي، عن موعد عودة لاعبي الفريق المصابين وكذلك أزمة محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني الأخيرة. كلوب تحدث عن حارسه المصاب أليسون، وعن موعد عودة الغيني نابي كيتا، في المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء نيوكاسل في افتتاح الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، قائلا: "أليسون تناول الغداء معنا وهو يتحسن، لديه إصابة قوية ولا نعرف موعد عودته بشكل محدد، وكيتا يقترب من العودة وقد يتدرب مع رفاقه من جديد عقب العودة من مواجهة نابولي".
ميتشو

ميتشو: نشعر بمسؤولية تجاه تمثيل الزمالك ومصر

أبدى ميتشو، مدرب الزمالك، ثقته في لاعبي فريقه لتعويض غياب شيكابالا ومحمد أوناجم أمام جينيراسيون فوت السنغالي، في ذهاب دور الـ32 من دوري الأبطال. وقال ميتشو في المؤتمر الصحفي: "بدايةً، أود أن أخبركم بسعادتي بالوجود في السنغال، هذا البلد الكبير كرويا في إفريقيا، والذي أخرج لنا ساديو ماني وإسماعيلا سار، وغيرهما من نجوم كرة القدم، وأشكركم أيضا على حسن الاستقبال الذي يليق بالزمالك والسنغال. لا نشعر بأي ضغوط قبل المباراة، وفي حقيقة الأمر، إننا نشعر بمسؤولية فقط تجاه تمثيل الزمالك، وتمثيل مصر بصفة عامة، وهذا ما نقلته للاعبين بالفعل".
مؤمن زكريا

أرقام وألقاب من مسيرة مؤمن زكريا مع الأهلي

بدأ مؤمن زكريا عباس، الشهير بـ«مؤمن زكريا» مسيرته الكروية مع النادي الأهلي من عام 2004 حتى 2008، ثم انضم إلى الإنتاج الحربي موسم 2010- 2009، وخاض معهم 40 مباراة سجل خلالها 4 أهداف وصنع آخر، قبل أن ينتقل للنادي المصري مع بداية فترة الانتقالات الشتوية موسم 2011- 2010 مقابل مليون جنيه للإنتاج الحربي كشرط جزائي، ولعب مؤمن مع الفريق البورسعيدي 22 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع 3 أخرى، ثم انتقل مؤمن زكريا إلى إنبي في فترة الانتقالات الشتوية موسم 2012- 2011 مقابل مليون جنيه ونصف المليون، ولعب مع الفريق البترولي 18 مباراة سجل 7 أهداف وصنع 2 آخرين.
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كومباني يدعم زميله السابق في مانشستر سيتي

أعرب المدافع البلجيكي فينسينت كومباني عن دعمه الكامل لزميله السابق في مانشستر سيتي، المدافع الإنجليزي جون ستونز، مشيرًا إلى حاجته للتمتع بالثبات في المستوى إلى جانب تطوير لياقته البدنية، إن أراد إسكات المنتقدين، وأن يحجز مكانًا في التشكيل الأساسي للسيتي، ويأتي ذلك بعد العديد من الأخطاء التي ارتكبها ستونز منذ انتقاله إلى صفوف السيتي قادمًا من إيفرتون في عام 2016، ليفقد مكانه في التشكيل الأساسي للسيتي لصالح المدافع إيمريك لابورت الذي انتقل للسيتي الموسم الماضي قادمًا من صفوف أتلتيك بلباو.
مباراة-مانشستر سيتى-وليفربول‎ (1)

فيرناندينيو يكشف سبب الرباعية في شباك برايتون

كشف فيرناندينيو لاعب وسط فريق مانشستر سيتي عن سبب اكتساح فريقه لنظيره برايتون إلى عدم إهدار الكثير من الفرص أمام المرمى، حيث قال لاعب الوسط البرازيلي عقب المباراة: "نحن سعداء حقا للفوز برباعية على برايتون، لعبنا اليوم بشكل جيد وسجلنا الكثير من الأهداف". وأضاف في تصريحات نقلها موقع مانشستر سيت: "وعلى مستوى الفرص أمام المرمى لم نهدر الكثير منها مثل المباريات السابقة، لذلك نجحنا في تسجيل 4 أهداف". وواصل البرازيلي تصريحاته: "أعتقد أن هذه هي أفضل طريقة نذهب بها للتوقف الدولي قبل مواجهة نورويتش سيتي".
مانشستر سيتي‎

مانشستر سيتي يكتسح برايتون في البريميرليج

اكتسح فريق مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره برايتون برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي، سجل كيفين دي بروين الهدف الأول في شباك برايتون بالدقيقة الثانية من زمن أحداث الشوط الأول، بينما أضاف سيرجيو أجويرو الهدف الثاني في الدقيقة 42 من زمن الشوط لينتهي الشوط الأول بتقدم فريق السيتي بهدفين دون رد. في الشوط الثاني تمكن السيتي من مضاعفة النتيجة بعدما سجل أجويرو الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 55 قبل أن يختمها برناردو سيلفا بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 79.
هاري- كين‎

«موقعة أرسنال وصراع السيتي وليفربول».. كين يتحدث

اعترف هاري كين، نجم توتنهام هوتسبير، بأنه لا يتوقع أن يهدأ مانشستر سيتي وليفربول في السباق على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وادعى أن توتنهام يجب أن يخوض سباقاً مذهلاً للبقاء على مسافة قريبة. وتوج فريق بيب جوارديولا باللقب في الموسم الماضي برصيد 98 نقطة، في حين خسر فريق يورجن كلوب رغم تحقيقه 97 نقطة، لكنه توج بدوري الأبطال بفوزه على سبيرز في المباراة النهائية في مدريد. ويواجه ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام، أزمة استقرار في تشكيلته، حيث لا يزال مستقبل كريستيان إريكسن ويان فيرتونجن غير مؤكد، بعد السقوط المفاجئ أمام نيوكاسل بنتيجة 1-0.
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