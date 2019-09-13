رياضة

كلوب عن أزمة ماني وصلاح: «كرة القدم بدون حظ صعبة»

١٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٤٨ م
محمد صلاح - ساديو ماني
محمد صلاح - ساديو ماني
تحدث الألماني يورجن كلوب، مدرب نادي ليفربول الإنجليزي، عن موعد عودة لاعبي الفريق المصابين وكذلك أزمة محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني الأخيرة. كلوب تحدث عن حارسه المصاب أليسون، وعن موعد عودة الغيني نابي كيتا، في المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء نيوكاسل في افتتاح الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، قائلا: "أليسون تناول الغداء معنا وهو يتحسن، لديه إصابة قوية ولا نعرف موعد عودته بشكل محدد، وكيتا يقترب من العودة وقد يتدرب مع رفاقه من جديد عقب العودة من مواجهة نابولي".
وواصل: "الفوز بدوري الأبطال لم يغير الكثير من الأشياء، نحن نتحدث عن الفوز، اللاعبون ما زالوا كما هم، ولدينا مجموعة جيدة من اللاعبين وسوف نُظهر غدا ذلك، نيوكاسل سوف يقاتل بكل قوة". وعن مشكلة ماني وصلاح، قال: "يشعران بالانتعاش بعد الحصول على راحة، الحياة بدون حظ صعبة وكرة القدم بدون ذلك تصبح معركة صعبة،
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بيب جوارديولا

«غياب لابورت وعودة ساني وتوهج سترلينج».. بيب يتحدث

أفصح الإسباني بيب جوارديولا، مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، عن مدة غياب مدافعه الدولي الفرنسي إيمريك لابورت عن صفوف الفريق، وذلك بعد أن تعرض لإصابة الرباط الصليبي بعد تدخل قوي من الخصم في مباراة برايتون، الأمر الذي كلفه الاستبعاد من قائمة منتخب فرنسا. بيب جوارديولا كشف عن مدة غياب الفرنسي قائلا في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة نورويتش سيتي في خامس جولات الدوري الإنجليزي الممتاز: "لن يغيب كثيرا، 5 أو 6 شهور وسيعود العام المقبل في يناير أو فبراير".
ميتشو

ميتشو: نشعر بمسؤولية تجاه تمثيل الزمالك ومصر

أبدى ميتشو، مدرب الزمالك، ثقته في لاعبي فريقه لتعويض غياب شيكابالا ومحمد أوناجم أمام جينيراسيون فوت السنغالي، في ذهاب دور الـ32 من دوري الأبطال. وقال ميتشو في المؤتمر الصحفي: "بدايةً، أود أن أخبركم بسعادتي بالوجود في السنغال، هذا البلد الكبير كرويا في إفريقيا، والذي أخرج لنا ساديو ماني وإسماعيلا سار، وغيرهما من نجوم كرة القدم، وأشكركم أيضا على حسن الاستقبال الذي يليق بالزمالك والسنغال. لا نشعر بأي ضغوط قبل المباراة، وفي حقيقة الأمر، إننا نشعر بمسؤولية فقط تجاه تمثيل الزمالك، وتمثيل مصر بصفة عامة، وهذا ما نقلته للاعبين بالفعل".
مؤمن زكريا

أرقام وألقاب من مسيرة مؤمن زكريا مع الأهلي

بدأ مؤمن زكريا عباس، الشهير بـ«مؤمن زكريا» مسيرته الكروية مع النادي الأهلي من عام 2004 حتى 2008، ثم انضم إلى الإنتاج الحربي موسم 2010- 2009، وخاض معهم 40 مباراة سجل خلالها 4 أهداف وصنع آخر، قبل أن ينتقل للنادي المصري مع بداية فترة الانتقالات الشتوية موسم 2011- 2010 مقابل مليون جنيه للإنتاج الحربي كشرط جزائي، ولعب مؤمن مع الفريق البورسعيدي 22 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع 3 أخرى، ثم انتقل مؤمن زكريا إلى إنبي في فترة الانتقالات الشتوية موسم 2012- 2011 مقابل مليون جنيه ونصف المليون، ولعب مع الفريق البترولي 18 مباراة سجل 7 أهداف وصنع 2 آخرين.
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محمد صلاح

صلاح يكشف أسباب صعوبة مواجهة نيوكاسل وهدف ليفربول

أكد الدولي المصري، محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، أن فريقه تنتظره مواجهة صعبة عندما يلاقي نظيره نيوكاسل بعد غد السبت في إطار منافسات الجولة الخامسة من البريميرليج، جاء ذلك في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، عقب تتويجه بجائزة الأفضل في شهر أغسطس، قائلا: "أنا سعيد للفوز بالجائزة، لكن الأهم هو الفوز بالمباريات، لقد فزنا في جميع مبارياتنا الشهر الماضي بالدوري وحققنا نتائج جيدة.. لقد أمضينا شهرًا جيدًا، فزنا بكأس السوبر الأوروبي، لقد كان أمرًا لا يصدق بالنسبة لنا كفريق، الجميع أظهر إمكانياته وقدراته والطريقة التي يمكن أن نلعب بها".
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كلوب ينهي أزمة صلاح وماني: هذا قرار اللاعبين

أكد المدرب الألماني يورجن كلوب، أنه لن يخبر نجم المنتخب الوطني محمد صلاح بضرورة تمرير الكرة بصورة أكبر، وذلك بعد الغضب الذي أظهره ساديو ماني في فوز ليفربول على بيرنلي بثلاثية نظيفة، عندما رفض صلاح التمرير إليه عندما كان في وضع مثالي للانفراد بالمرمى، مفضلا المراوغة والتسديد، وقال كلوب في هذا الشأن: "يمكنني وصف 5 أو 6 مواقف ظن فيها البعض أنه من الأفضل للاعب التمرير، ومن ثم نجح هو في تسجيل الهدف بالفعل، ومن ثم فهذه حرية أمنحها للاعب، على كل لاعب اتخاذ القرار بشأن تمرير الكرة من عدمه".
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مجدي عبدالغني: ساديو ماني يتميز بأخلاقه العالية

أكد مجدي عبدالغني، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن ما حدث من ساديو ماني خلال مواجهة ليفربول ونظيره بيرنلي، التي أقيمت مساء أمس السبت، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وحسمها الريدز لصالحه، بثلاثية نظيفة، ليتربع على صدارة جدول البريميرليج، ما هي إلا عملية تنافسية داخل الملعب، جاء ذلك عبر صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: "وجهة نظري، ومن خلال معرفتي الشخصية بصلاح وساديو، أن ما حدث ما هو إلا عملية تنافسية.. صلاح وماني قريبان من بعضهما، ساديو لاعب يتميز بالأخلاق العالية، وصلاح احتوى الموقف".
ساديو ماني‎

هل غضب ماني بسبب محمد صلاح؟.. كلوب يُجيب

تحدث يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن واقعة غضب ساديو مانى بعد استبداله في مباراة بيرنلي، التي أقيمت مساء اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وحسمها الريدز لصالحه، بثلاثية نظيفة، ليتربع على صدارة جدول البريميرليج، قائلا: "لا أعرف ما السبب وراء انفعال مانى على مقاعد البدلاء عقب خروجه من أرض الملعب، كل إنسان لديه مشاعر متداخلة، وأمور معقدة أحيانًا لا يمكن لنا أن نفسرها.. ماني يُعد رجلا حساسًا وعاطفيًّا، وغضبه لم يكن بسبب خروجه من الملعب".
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