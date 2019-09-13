كلوب عن أزمة ماني وصلاح: «كرة القدم بدون حظ صعبة»

١٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٤٨ م

محمد صلاح - ساديو ماني

تحدث الألماني يورجن كلوب، مدرب نادي ليفربول الإنجليزي، عن موعد عودة لاعبي الفريق المصابين وكذلك أزمة محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني الأخيرة. كلوب تحدث عن حارسه المصاب أليسون، وعن موعد عودة الغيني نابي كيتا، في المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء نيوكاسل في افتتاح الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، قائلا: "أليسون تناول الغداء معنا وهو يتحسن، لديه إصابة قوية ولا نعرف موعد عودته بشكل محدد، وكيتا يقترب من العودة وقد يتدرب مع رفاقه من جديد عقب العودة من مواجهة نابولي".

وواصل: "الفوز بدوري الأبطال لم يغير الكثير من الأشياء، نحن نتحدث عن الفوز، اللاعبون ما زالوا كما هم، ولدينا مجموعة جيدة من اللاعبين وسوف نُظهر غدا ذلك، نيوكاسل سوف يقاتل بكل قوة". وعن مشكلة ماني وصلاح، قال: "يشعران بالانتعاش بعد الحصول على راحة، الحياة بدون حظ صعبة وكرة القدم بدون ذلك تصبح معركة صعبة،

وواصل: "الفوز بدوري الأبطال لم يغير الكثير من الأشياء، نحن نتحدث عن الفوز، اللاعبون ما زالوا كما هم، ولدينا مجموعة جيدة من اللاعبين وسوف نُظهر غدا ذلك، نيوكاسل سوف يقاتل بكل قوة".



وعن مشكلة ماني وصلاح، قال: "يشعران بالانتعاش بعد الحصول على راحة، الحياة بدون حظ صعبة وكرة القدم بدون ذلك تصبح معركة صعبة، وهذا طبيعي ونحن نقبل ذلك منذ زمن بعيد".



ولم يخسر الريدز منذ أبريل 2017 على ملعب أنفيلد ليتحدث عن الأرقام القياسية قائلا: "الأرقام خلقت لتحطم كما نعرف، كل فريق يستطيع القيام بذلك لكننا أفضل ونستحق هذا".



واختتم المؤتمر عن التوقف الدولي، قائلا: "فترة صعبة، دائما لا أعتقد أنني أشعر بالفارق في تلك الفترة، ونتمنى أن يقف الحظ بجانبنا وأن يكون الجميع في أفضل حالاتهم. لقد اعتدنا على هذا، الفرق الكبيرة لديها لاعبون دوليون كثر في تلك الفترة".