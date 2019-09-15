الشوفان والعدس.. 6 مصادر طبيعية للبروتين

تحتوي بذور الشيا على 23 جراما من الألياف لكل 35 جراما، وإذا كنت ترغب في قيمة غذائية عالية، قم برشها على الشوفان للحصول على جرعة إضافية من المغنيسيوم والكالسيوم
يعتقد العديد من الأشخاص أن المصدر الوحيد للبروتين هو اللحوم، ومن ثم يفرطون في تناولها، ولكن نتج عن ذلك العديد من الأمراض التي يصعب علاجها؛ على سبيل المثال، أمراض القلب وزيادة نسبة الكوليسترول في الدم بشكل كبير، وعلى الجانب الآخر، توجد بعض مصادر البروتين المهمة للجسم، وليس لها أي تأثير سلبي فى الصحة، بما في ذلك البيض والمكسرات والبقوليات، إذ عليك استبدال مثل هذه المصادر الطبيعة باللحوم؛ للحفاظ على صحتك. وذلك نقلا عن الموقع الأمريكي "health 24".
يحاول العديد من الأشخاص فقدان الوزن، وأول ما يفعلونه هو التقليل من استهلاك الأطعمة التي تزيد الوزن بشكل ملحوظ وسريع، وعلى الرغم من أننا نحتاج للحوم من أجل بناء عضلات صحية، فإنها في النهاية تؤدي إلى العديد من الأمراض، وبناءً على ذلك، يعد البروتين مهما بشكل كبير من أجل بناء الخلايا في الجسم، كما يستخدم
يحاول العديد من الأشخاص فقدان الوزن، وأول ما يفعلونه هو التقليل من استهلاك الأطعمة التي تزيد الوزن بشكل ملحوظ وسريع، وعلى الرغم من أننا نحتاج للحوم من أجل بناء عضلات صحية، فإنها في النهاية تؤدي إلى العديد من الأمراض، وبناءً على ذلك، يعد البروتين مهما بشكل كبير من أجل بناء الخلايا في الجسم، كما يستخدم الجسم البروتين من أجل بناء وإصلاح العضلات في الجسم.
إضافة إلى ذلك، يعد البروتين مهما بشكل كبير من أجل العظام والبشرة والأظافر والدم والشعر والغضروف، فهل يوجد بروتين في نظامك الغذائي؟ إذا كنت نباتيا أو تتبع حمية نباتية، فيمكنك الحصول على كميات كافية من البروتين، وللحصول على جميع الأحماض الأمينية الأساسية، تحتاج إلى تناول مجموعة من الأطعمة، بما في ذلك الحبوب (الشعير، القمح الكامل، الذرة، الأرز) والبقوليات (الفاصوليا والبسلة والفول السوداني والحمص والعدس).
في ما يلي بعض المصادر الطبيعية التي يمكنك من خلالها الحصول على بروتين صحي، دون حدوث أي مشكلات صحية:
1- الشوفان
بينما الشوفان لا يحتوي على كميات كاملة من البروتين، فهو يعد من الأطعمة الصحية التي تحتوي على بروتين أكثر من الخبز والأرز، حيث يعطيك نحو 120 مللى من الشوفان الجاف 4 جرامات من الألياف الغذائية و6 جرامات من البروتين، كما أن الشوفان يحتوي أيضًا على كميات جيدة من المغنيسيوم والزنك والفوسفور والفولات.
2- البسلة الخضراء
تمنحك البسلة الخضراء أكثر من 25% من احتياجاتك اليومية من الألياف وفيتامينات A وC وK والثيامين والفولات والمنغنيز، بالإضافة إلى ذلك، تعد البسلة مصدرا جيدًا للحديد والمغنيسيوم والفوسفور والزنك والنحاس والعديد من الفيتامينات الأخرى.
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3- العدس
يعد العدس مصدرًا رائعًا، حيث يوفر كوب غني بـ240 مللى من العدس ما يعادل 18 جرامًا من البروتين، إضافة إلى ذلك، يحتوي العدس أيضًا على كميات جيدة من الكربوهيدرات التي يتم هضمها ببطء، ويوفر كوب واحد 50% من كمية الألياف اليومية الموصى بها، كما يساعد العدس أيضًا في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وزيادة الوزن في الجسم وبعض أنواع السرطان.
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4- فول الصويا
يعد فول الصويا مصدرا جيدا للبروتين، حيث إنه يزود الجسم بجميع الأحماض الأمينية الأساسية التي يحتاج لها.
5- المكسرات
تحتوي على بروتينات، كما أنها غنية بمضادات الأكسدة، إضافة إلى ذلك، تعد المكسرات مليئة بالدهون الجيدة وهي مصدر جيد للألياف والحديد والكالسيوم والمغنيسيوم والسيلينيوم والفوسفور وفيتامين هـ وفيتامينات ب المركبة.
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6- بذور الشيا
تحتوي بذور الشيا على 23 جراما من الألياف لكل 35 جراما، وإذا كنت ترغب في قيمة غذائية عالية، قم برشها على الشوفان للحصول على جرعة إضافية من المغنيسيوم والكالسيوم والسيلينيوم والحديد والأحماض الدهنية أوميجا 3 ومضادات الأكسدة.
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