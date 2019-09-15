الشوفان والعدس.. 6 مصادر طبيعية للبروتين

تحتوي بذور الشيا على 23 جراما من الألياف لكل 35 جراما، وإذا كنت ترغب في قيمة غذائية عالية، قم برشها على الشوفان للحصول على جرعة إضافية من المغنيسيوم والكالسيوم

تحرير:إسراء سليمان ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٠ ص

بروتين صحي

يعتقد العديد من الأشخاص أن المصدر الوحيد للبروتين هو اللحوم، ومن ثم يفرطون في تناولها، ولكن نتج عن ذلك العديد من الأمراض التي يصعب علاجها؛ على سبيل المثال، أمراض القلب وزيادة نسبة الكوليسترول في الدم بشكل كبير، وعلى الجانب الآخر، توجد بعض مصادر البروتين المهمة للجسم، وليس لها أي تأثير سلبي فى الصحة، بما في ذلك البيض والمكسرات والبقوليات، إذ عليك استبدال مثل هذه المصادر الطبيعة باللحوم؛ للحفاظ على صحتك. وذلك نقلا عن الموقع الأمريكي "health 24".

يحاول العديد من الأشخاص فقدان الوزن، وأول ما يفعلونه هو التقليل من استهلاك الأطعمة التي تزيد الوزن بشكل ملحوظ وسريع، وعلى الرغم من أننا نحتاج للحوم من أجل بناء عضلات صحية، فإنها في النهاية تؤدي إلى العديد من الأمراض، وبناءً على ذلك، يعد البروتين مهما بشكل كبير من أجل بناء الخلايا في الجسم، كما يستخدم