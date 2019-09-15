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الشوفان والعدس.. 6 مصادر طبيعية للبروتين

تحتوي بذور الشيا على 23 جراما من الألياف لكل 35 جراما، وإذا كنت ترغب في قيمة غذائية عالية، قم برشها على الشوفان للحصول على جرعة إضافية من المغنيسيوم والكالسيوم
تحرير:إسراء سليمان ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٠ ص
بروتين صحي
بروتين صحي
يعتقد العديد من الأشخاص أن المصدر الوحيد للبروتين هو اللحوم، ومن ثم يفرطون في تناولها، ولكن نتج عن ذلك العديد من الأمراض التي يصعب علاجها؛ على سبيل المثال، أمراض القلب وزيادة نسبة الكوليسترول في الدم بشكل كبير، وعلى الجانب الآخر، توجد بعض مصادر البروتين المهمة للجسم، وليس لها أي تأثير سلبي فى الصحة، بما في ذلك البيض والمكسرات والبقوليات، إذ عليك استبدال مثل هذه المصادر الطبيعة باللحوم؛ للحفاظ على صحتك. وذلك نقلا عن الموقع الأمريكي "health 24".
يحاول العديد من الأشخاص فقدان الوزن، وأول ما يفعلونه هو التقليل من استهلاك الأطعمة التي تزيد الوزن بشكل ملحوظ وسريع، وعلى الرغم من أننا نحتاج للحوم من أجل بناء عضلات صحية، فإنها في النهاية تؤدي إلى العديد من الأمراض، وبناءً على ذلك، يعد البروتين مهما بشكل كبير من أجل بناء الخلايا في الجسم، كما يستخدم
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فواكهة-للكيتو

تناول هذه الفاكهة الحارقة للدهون.. الكمثرى تشبعك

عندما يتعلق الأمر بخسارة الوزن، فإن ما تأكله مهم للغاية مثل ما تتوقف عن تناوله، وعلى الرغم من أن الفاكهة تحتوي على الكثير من السكريات، فهناك أنواع مختلفة منها تساعد في الحرق كما تمنعك من الإفراط في تناول الحلويات. وجدت الأبحاث الأكاديمية أن تناول الفاكهة يرتبط إيجابيا بفقدان الوزن، حيث تحتوي على عدد قليل من السعرات الحرارية وفي نفس الوقت مليئة بالمغذيات التي تساعد على الشبع لأطول فترة ممكنة، ولأن هناك فاكهة معينة لديها القدرة على حرق الدهون بكل كفاءة، فعليك معرفتها وفقا لما ذكره موقع Food World Blog.
نكهات-مختلفة-من الشاى (2)

دراسة: شرب الشاي يوقف تدهور الدماغ المرتبط بالعمر

قد يكون شرب الشاي بالنسبة إليك إدمانا، إذ تتناول أكثر من 4 أكواب يوميا، ولكن بعض الأشخاص لا يحبون مذاقه، ويتجهون إلى تناول القهوة أو النسكافيه بكميات كبيرة كبديل يساعدهم في نشاط الدماغ في الصباح الباكر. من المعروف أن الشاي يحمل فوائد عديدة، وقد أوضحت أبحاث جديدة أن شرب الشاي يمكن أن يكون مفيدًا لعقلك، حيث يوقف التدهور المرتبط بالعمر، إذ يقول العلماء الآن إن استهلاكه بانتظام يمكن أن يكون اختيارًا بسيطًا في نمط الحياة ويساعد في الوظائف المعرفية للدماغ، خاصة مع التقدم في العمر.
أطعمة للحفاظ على صحة الرئة

للحفاظ على صحة الرئة.. تناول الثوم والتفاح

نحاول دائمًا تناول أطعمة صحية، للوقاية من الأمراض، والحفاظ على الصحة بشكل عام، فستجد خبراء التغذية يوصون بتناول أطعمة محددة للحفاظ على عضو محدد في جسم الإنسان؛ فعلى سبيل المثال الخضراوات الورقية مثل الخس والسبانخ، وكذلك الشوفان وزيت الزيتون، تساعد على التخسيس، وبالنسبة للعين يوصى بتناول الأطعمة التي تحتوي على البيتا كاروتين، مثل سمك السلمون والمكسرات. إضافة إلى ذلك، توجد بعض الأطعمة التي تغذي الرئة؛ مثل الثوم والسبانخ والتفاح والأسماك الدهنية، نقلا عن موقع "style craze".
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نظام-غذائي-نباتي

كيف تفقد وزنك عند اتباعك للحمية النباتية؟

من بين الأنظمة الغذائية التي ذاع صيتها في الآونة الأخيرة، مازال النظام الغذائي النباتي له شعبية وفاعلية كبيرة، يرتبط بشكل كبير بتقليل خطورة الإصابة بالأمراض المزمنة، ويساعد أيضًا في فقدان الوزن بشكل كبير، ومع ذلك، ستجد صعوبة بالغة في فقدان الوزن عند اتباعك هذا النظام، وخاصة إذا كنت تتناول كميات كبيرة من الكربوهيدرات المحسنة، لا تشعر بالحيرة، توجد بعض الطرق الفعالة التي يمكنك من خلاها فقدان الوزن بشكل صحي عند اتباعك لهذا النظام الغذائي، وذلك نقلًا عن موقع "healthline".
السلطات-الباردة (4)

دراسة: نظم سكرك في الدم بتناول «صلصة السلطة»

نحاول من وقت لآخر البحث عن طرق صحية للتعايش مع مرض السكري من النوع الثاني، بداية من اختيار العقاقير الطبية اللازمة إلى تغيير أسلوب الحياة في ما يتعلق بالنظام الغذائي. من قبل كان يوصى دائمًا بتناول أنواع محددة من الطعام؛ على سبيل المثال، الأسماك والخضراوات الورقية، إضافة إلى القرفة وبذور الشيا والبروكلي، وغيرها، وآخر ما توصلت إليه الدراسات أن صلصة السلطة أو ما يعرف باسم "salad dressing"، تعمل على إدارة معدلات السكر في الدم. وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "express".
الفاصوليا الحمراء

للحصول على اللكتين النباتي.. تناول الفول السوداني

توجد كثير من العناصر الغذائية المهمة التي لا نعلم عنها الكثير؛ على سبيل المثال، اللكتين، فهو من أهم ما يمكن أن تتناوله للحفاظ على الصحة بشكل عام. يعد اللكتين نوعا محددا من البروتين، ويوجد بأشكال مختلفة، بما في ذلك الأطعمة التي نتناولها، والمنتجات الحيوانية، كما أنه يلعب دورا مهما في عمليات كثيرة في الجسم، بما في ذلك وظائف الجهاز المناعي ونمو الخلايا، ويُنصح دائمًا بتناول الفاصوليا الحمراء، وفول الصويا، والقمح. وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "health line.com".
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