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احتجاجات في الجزائر تدعو إلى رحيل قائد الجيش

تحرير:وكالات ١٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٦ م
احتجاجات الجزائر
احتجاجات الجزائر
يواصل آلاف الجزائريين مسيراتهم الاحتجاجية في العاصمة ومدن أخرى للأسبوع الـ 30 على التوالي، في الوقت الذي يؤيد فيه الجيش ولجنة الحوار إجراء انتخابات رئاسية في أقرب وقت، إذ ردد عدد من المحتجين في شوارع العاصمة، اليوم الجمعة، هتافات تدعو إلى رحيل قائد الجيش، أحمد قايد صالح، كما طالبوا بإطلاق سراح الناشط السياسي، كريم طابو، الذي اعتقل أول أمس.. وتأتي احتجاجات اليوم بعد تقديم هيئة الوساطة والحوار توصياتها للرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، قبل أيام، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.
وأعلن حزب التحالف الوطني الجمهوري الجزائري، السبت الماضي، في بيان له، عقب اجتماع مكتبه الوطني، تعليق مشاركته في الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها في 4 يوليو المقبل، لحين توفر الشروط المناسبة لنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي المصيري.وقال الحزب: «إن القرار مبرر باعتبارات شعبية ودستورية وقانونية وسياسية،
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انتخابات-تونس (1)

تونس: فتح 80 % من مكاتب الاقتراع للانتخابات بالخارج

قالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، إن نسبة 80 بالمائة من مكاتب الاقتراع للانتخابات الرئاسية في الخارج قد فتحت بعد منتصف يوم الجمعة، إذ أوضح نبيل بفون رئيس الهيئة، أن 43 مركز اقتراع قد أصبحت مفتوحة أمام الناخبين التونسيين بالخارج، في أول أيام الاقتراع التي ستجرى على مدى 3 أيام. وانطلق تصويت التونسيين بالخارج، اليوم، من مركز التصويت الوحيد في أستراليا، وفق فيديو نشرته منذ قليل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وفقًا لما ذكرته سكاي نيوز.
عبدالفتاح-البرهان

مصادر: السودان يُسلم مصر إرهابيًا مطلوبًا قريبًا

أفادت مصادر متطابقة بأن السودان سوف يرحل أحد القيادات المطلوبة للأمن المصري في القريب العاجل، بحسب "روسيا اليوم". وأكدت المصادر أن المقصود هو القيادي في أنصار الشريعة مدين إبراهيم محمد حسانين الهارب إلى السودان قبل سنوات بعد إدانته في قضية بمحافظه الشرقية تتعلق باغتيال أمناء شرطة والحكم عليه بخمسة عشر عاما.
الامارات

الإمارات تُعلن مقتل 6 من جنودها في «أرض العمليات»

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية، الجمعة، عن مقتل 6 من جنودها نتيجة حادث تصادم آليات عسكرية أثناء "أدائهم لواجبهم الوطني في أرض العمليات، بحسب "سي إن إن". ولم توضح القيادة العامة للقوات المسلحة، في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، المقصود بـ"أرض العمليات". وجدير بالذكر أن القوات الإماراتية تشارك ضمن التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن.
انفجار-عبوة ناسفة (1)

قتلى وجرحى في انفجار ضخم بمدينة عفرين شمال سوريا

هز انفجار ضخم اليوم الجمعة، الطريق في بلدة راجو بمركز مدينة عفرين الواقعة شمال غرب سوريا. وأفادت مصادر ميدانية حسبما أفادت "روسيا اليوم" الإخبارية، بأن الانفجار أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى وحدوث أضرار مادية كبيرة في مكان الحادث، دون أن تشير إلى حجم هذه الخسائر. ولم تعلن أي جهة أو جماعة مسئوليتها عن الانفجار حتى الآن.
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سيول-الاردن (4)

السيول تحاصر الطرق وتغرق المترو في الجزائر (فيديو)

أعلنت السلطات الجزائرية، مساء أمس الخميس، حالة استنفار قصوى بالجزائر العاصمة بسبب تساقط كميات كبيرة من الأمطار تجاوزت "40 ملم" تسببت فى سيول جارفة أغرقت جميع أحياء ولاية الجزائر في المياه والأوحال. ووفق تقارير محلية شهدت الجزائر العاصمة، هطول أمطار غزيرة لساعات طويلة نتجت عنها سيول جارفة تسببت في عرقلة حركة السير في عدة مناطق وغلق العديد من الطرقات الرئيسية، بالإضافة إلى تحويل جميع الرحلات الجوية نحو مطارات شرقى البلاد، وذلك بحسب سكاى نيوز عربية.
صحف-الإمارات

صحف الإمارات: غزة تشتعل ونتنياهو يتعهد بتهويد الضفة

تصدّر الشأن الفلسطيني وتطورات الأوضاع في غزة عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، وتناولت تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضم أجزاء من الضفة الغربية، كما استعرضت تطورات الصراع في الشرق الأوسط بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى. ذكرت صحيفة "الاتحاد" أن طائرات حربية تابعة للاحتلال الإسرائيلي شنت سلسلة غارات على عدة أهداف في قطاع غزة، دون أن يبلغ بوقوع إصابات. وأفادت صحيفة "البيان" أن الطائرات الإسرائيلية شنت 4 غارات على "مواقع في غزة ومنزل مهجور جنوب منطقة الحكر" في مدينة دير البلح وسط القطاع.
الجزائريون

هل يختار الجزائريون رئيسهم قبل نهاية العام؟

سادت حالة من الانقسام بين الشعب الجزائري بعد دعوة قائد الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية للانعقاد قبل 15 سبتمبر الجاري، وبموجب القانون الذي ينص على دعوة الهيئة الناخبة بموجب مرسوم رئاسي قبل 90 يومًا من موعد الاقتراع، فإنه من المفترض أن تجرى الانتخابات منتصف ديسمبر، حسب ما تنص عليه المادة 25 من قانون الانتخابات. وقال قايد صالح إنه من الأجدر استدعاء الهيئة الناخبة بتاريخ 15 سبتمبر الجاري، على أن يجرى الاستحقاق الرئاسي في الآجال المحددة قانونا، وهي آجال معقولة ومقبولة وتعكس مطلبا شعبيا ملحا.
محكمة-ارشفية

وزير العدل الجزائري أمام القضاء بتهم فساد

أعلنت السلطات الجزائرية، اليوم الخميس، مثول وزير العدل الأسبق الطيب لوح أمام المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، للتحقيق معه في قضايا فساد. ووفقا لـ"رويترز"، فقد فتح ديوان مكافحة الفساد في وقت سابق تحقيقا ضد الطيب لوح، تنفيذا لأمر أصدره وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، للاشتباه بتورطه في قضايا فساد، وقد أعلن حينها منع الوزير من السفر. وتجري عمليات توقيف وتحقيقات في الجزائر لمحاسبة مسؤولين حاليين وسابقين كبار، إلى جانب مليارديرات من العيار الثقيل، في إطار عملية موسعة لمكافحة الفساد.
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