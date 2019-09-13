6 مليارات دولار واردات مصر من الصين خلال 6 أشهر

تحرير:أحمد البرماوي ١٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:١٦ م

واردات

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع فاتورة استيراد مصر من الصين إلى حدود 6 مليارات دولار خلال النصف الأول من عام 2019 مقابل 4.9 مليار دولار خلال النصف المناظر من العام السابق عليه، بزيادة بلغت نسبتها 23%. ولفت تقرير الإحصاء إلى أن أهم واردات مصر من الصين تمثلت في آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 1.6 مليار دولار خلال الستة أشهر الأولي من عام 2019 مقابل 1.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2018، كما ارتفعت الواردات من مراجل وأجهزة آلية إلي 884.8 مليون دولار مقابل 662.5 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.

بينما تراجع الواردات من شعيرات تركيبية أو اصطناعية إلي 365 مليون دولار خلال الفترة بين شهري يناير ويونيو 2019 مقابل 403 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2018، وارتفعت الواردات من لدائن مصنوعاتها إلي 262.9 مليون دولار مقابل 250.4 مليون دولار.ياتي ذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه القيمة الإجمالية للصادرات