إرهاب

الاستخبارات العراقية تلقي القبض على إرهابيين بالموصل

تحرير:أ.ش.أ ١٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:١٩ م
القوات العراقية_أرشيفية
القوات العراقية_أرشيفية
أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الجمعة، اعتقال إرهابيين اثنين في منطقة «القيارة» جنوبي مدينة الموصل، إذ ذكرت المدرية في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية، أن قوات مديرية الاستخبارات العسكرية في الفوج الثاني لواء المشاة 76 والفرقة 16 قيادة عمليات نينوي بالتعاون مع مكتب استخبارات ومكافحة إرهاب نينوي، ألقت القبض على اثنين من الإرهابيين بعد نصب كمين لهما في مدخل القيارة الجنوبي بالموصل، مشيرة إلى إلى أن المتهمين هما من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب.
وأعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، في وقت سابق، إلقاء القبض على إرهابيين ينتميان لتنظيم «داعش» في تكريت والموصل، إذ ذكرت المديرية، في بيان نقلته قناة العراقية الإخبارية، أن إرهابيًا من تنظيم «داعش» كان يحاول الدخول إلى محافظة صلاح الدين من مدخل مدينة تكريت الجنوبي، وهو أحد المطلوبين للقضاء
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مقتل وإصابة 17 في انفجار بتركيا.. وأردوغان يتوعد المنفذين

قتل أربعة أشخاص وأصيب 13 آخرون جراء انفجار عبوة ناسفة على أحد الطرق جنوب شرقي تركيا، ونقلت شبكة "إيه. بي. سي. نيوز" الأمريكية، اليوم الخميس، عن مسؤولين أتراك قولهم، إن عناصر من منظمة "بي كا كا" الكردية التي تصنفها تركية إرهابية، قاموا بزرع عبوة ناسفة على جانب أحد الطرق بالقرب من بلدة كولب جنوبي البلاد، مضيفة أنه أثناء مرور إحدى السيارات التي تقل قرويين عائدين من العمل انفجرت هذه العبوة، حيث تسبب الانفجار في فقدان سائق السيارة السيطرة على مركبته؛ ما أدى إلى انحرافها عن مسارها ووقوع الحادث.
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أمريكا تحاربهم بغارات ومكافآت.. من هم «حراس الدين»؟

بين الحين والآخر، ترصد الولايات المتحدة الأمريكية ملايين الدولارات للإدلاء بمعلومات عن قيادات لها أدوار محددة ومؤثرة في تنظيمات إرهابية، وقامت بالعديد من العمليات حول العالم، إذ خصصت الخارجية الأمريكية، يوم الخميس، مكافأة مالية قدرها خمسة ملايين دولار لكل مَن يُدلي بمعلومات تؤدي إلى تحديد أماكن ثلاثة من كبار القادة في تنظيم "حراس الدين" المرتبط بتنظيم القاعدة.
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بينهم مصري.. مكافأة أمريكية للقبض على قادة «حراس الدين»

خصصت وزارة الخارجية الأمريكية، مكافأة مالية قدرها خمسة ملايين دولار، لكل من يدلي بمعلومات تؤدي إلى تحديد أماكن ثلاثة من كبار القادة في تنظيم "حراس الدين" في سوريا، المرتبط بتنظيم القاعدة الإرهابي، وحددت الوزراة في بيان رسمي، أصدرته اليوم الخميس، أسماء القادة الثلاثة بالتنظيم، وهم: أبو عبد الكريم المصري وفاروق السوري وسامي العريدي، موضحة أنهم ينشطون في تنظيم القاعدة منذ سنوات، ولا يزالون موالين لزعيم التنظيم أيمن الظواهري، بحسب قناة الحرة الأمريكية.
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4 قتلى و3 مصابين في هجوم على قاعدة للجيش الأفغاني

قتل 4 جنود أفغان، وأصيب 3 آخرون، اليوم الخميس، إثر هجوم انتحاري على قاعدة للقوات الخاصة بالجيش الأفغاني، وذلك حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، دون الإشارة إلى مزيد من التفاصيل. وأعلن الجيش الأفغاني، في بيان له، صباح اليوم، مقتل اثنين من كبار قادة حركة طالبان في إقليم فرياب بشمال أفغانستان على أثر غارة جوية، قائلا: "قوات الأمن نفذت الغارة الجوية في مقاطعة ألمار بإقليم فرياب، أسفرت عن مقتل الملا دامالا ساروار رئيس حكومة الظل لطالبان في مقاطعة ألمار، بالإضافة إلى مقتل الملا قطب الدين قائد الوحدة الحمراء لطالبان في الإقليم نفسه".
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داعش

المقابر الجماعية.. إرث داعش الأسود في الرقة

منذ أيام قليلة أبلغ سكان أحد المباني في مدينة الرقة، بانبعاث رائحة كريهة من المنزل المجاور للمنزل الذي كان يستخدمه "داعش" كمدرسة لتدريب "أشبال الخلافة"، لم يطأه أحد منذ أن تم طرد المسلحين من المدينة السورية قبل عامين. وقبل أن تطأ أقدام رجال الإنقاذ الأرض اللينة للفناء، كانوا يعلمون ما كان تحته، حيث تم اكتشاف آخر مقبرة جماعية في الرقة، العاصمة السابقة لخلافة "داعش" المزعومة. في اليوم الأول من الحفر أخرجوا جثتين في غضون بضعة أيام، كان هناك ما يصل إلى 20 شخصا تقريبا، بمن فيهم نساء وأطفال، كانوا مكدسين في حفرة بحديقة الفناء.
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تفكيك خلية إرهابية موالية لـ«داعش» في المغرب

تمكنت قوات الأمن المغربية، اليوم الخميس، من تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش الإرهابي، تتكون من 5 متطرفين، ينشطون بين مدينتي بركان والناظور. وأكدت وزارة الداخلية، أن هذه العملية التي تمت في إطار التصدي للتهديدات الإرهابية، أسفرت عن حجز أجهزة إلكترونية وأسلحة بيضاء. ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن مصدر أمني قوله: إن "أفراد هذه الخلية خططوا للالتحاق بمعسكرات إحدى فروع داعش بمنطقة الساحل جنوب الصحراء، قبل أن يقرروا الانخراط في تنفيذ عمليات إرهابية تستهدف مواقع حساسة بالمملكة".
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الإفتاء: داعش أكثر التنظيمات نشاطا الأسبوع الماضي

قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، في تقرير له، صادر اليوم الخميس، إن نشاط الجماعات الإرهابية فى النصف الثاني من عام 2019، ما زال مستمرا ومتزايدا بالرغم من الجهود التنسيقية، التي تقوم بها أجهزة الأمن في مختلف البلدان، موضحا أن مؤشر الإرهاب الأسبوعي الصادر عنه، رصد أن الجماعات الإرهابية نفذت 18 هجوما إرهابيا في 9 دول مختلفة، أدت إلى سقوط ما يقارب 148 ما بين قتيل وجريح، إذ أودت بحياة 90 شخصا وإصابة 58 شخصا.
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باقية وتتمدد.. لماذا لم ينته خطر «داعش» بالكامل؟

على الرغم من انهيار خلافة تنظيم "داعش" الإرهابي المزعومة بعد حملات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق وسوريا، فإن الجماعة ما زالت حية وتعيد تجميع صفوفها في العراق وسوريا وأفغانستان، وتُظهر تحالفاتها مع الجماعات المتطرفة حول العالم أن هذه المجموعة قادرة على التكيف ولن تندثر قريبا. الفراغ الأمني الذي تسبب فيه رحيل القوات الأمريكية في سوريا والعراق، سمح لمقاتلي داعش بإعادة التجمع، وهم يشكلون خطرا متجددا على استقرار المنطقة، لكن الأمر تخطى العراق وسوريا، حيث ينشط داعش في جميع أنحاء العالم.
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