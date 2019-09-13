الاستخبارات العراقية تلقي القبض على إرهابيين بالموصل

تحرير:أ.ش.أ ١٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:١٩ م

القوات العراقية_أرشيفية

أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الجمعة، اعتقال إرهابيين اثنين في منطقة «القيارة» جنوبي مدينة الموصل، إذ ذكرت المدرية في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية، أن قوات مديرية الاستخبارات العسكرية في الفوج الثاني لواء المشاة 76 والفرقة 16 قيادة عمليات نينوي بالتعاون مع مكتب استخبارات ومكافحة إرهاب نينوي، ألقت القبض على اثنين من الإرهابيين بعد نصب كمين لهما في مدخل القيارة الجنوبي بالموصل، مشيرة إلى إلى أن المتهمين هما من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب.

وأعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، في وقت سابق، إلقاء القبض على إرهابيين ينتميان لتنظيم «داعش» في تكريت والموصل، إذ ذكرت المديرية، في بيان نقلته قناة العراقية الإخبارية، أن إرهابيًا من تنظيم «داعش» كان يحاول الدخول إلى محافظة صلاح الدين من مدخل مدينة تكريت الجنوبي، وهو أحد المطلوبين للقضاء