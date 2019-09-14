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زهقتي من لفة حجابك؟.. هذه الطرق تساعدك

مهما تعددت المناسبات والخروجات والأوقات فإن لفة الحجاب البسيطة الأسهل وتليق بكل الوجوه، حيث يمكنك اختيار حجاب مستطيل وضعيه على رأسك بحيث يكون هناك جانب طويل وآخر قصير
تحرير:فيروز ياسر ١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م
طرق لف الحجاب
طرق لف الحجاب
الحجاب يبرز الملامح والجمال بشكل مختلف تماما، ومثل ما تحتاج الفتيات التي بشعرها إلى التغيير من وقت لآخر، ولهذا تبحثن عن قصات للشعر أو صبغات مميزة، أو حتى البحث عن تسريحات للشعر تغيرهن فيها من وقت لآخر. في كل مرة تسرعين فيها إلى العمل أو لمقابلة صديقة ففي الغالب ما تلفين الحجاب باللفة البسيطة والمعروفة نظرا لبساطتها وسهولتها فلا تأخذ سوى 5 دقائق، ومن فترة لأخرى تظهر لفات مختلفة من الحجاب، بعضها تليق وأخرى لن تليق وذلك نظرا لاختلاف رسمة الوجه، لذا دعينا نساعدك في اختيار لفة الحجاب حسبما ذكر موقع Stylecraze.
1- لفة الحجاب البسيطة مهما تعددت المناسبات والخروجات والأوقات فإن لفة الحجاب البسيطة الأسهل وتليق بكل الوجوه، حيث يمكنك اختيار حجاب مستطيل وضعيه على رأسك بحيث يكون هناك جانب طويل وآخر قصير، ثم ثبتي الطرفين معًا تحت ذقنك، واقلبي الطرف الأطول خلف كتفك المقابل، وثبتيه بالدبابيس بعد تغطية منطقة الصدر بشكل
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ما فوائد التونر؟ يضيف توهجا للبشرة ويرطبها

في كل يوم تظهر منتجات جديدة للعناية بالبشرة، بما في ذلك مستحضرات تجميل للتخلص من البثور السوداء، والحصول على بشرة نقية خالية من العيوب تمامًا، إضافة إلى أن "التونر" أصبح أحد المنتجات العالمية للعناية بالبشرة، وهو عبارة عن سائل يعمل على قبض المسام الواسعة، إضافة إلى أنه يقدم عناية عميقة للبشرة، كما يعطي ملمسا مذهلا لها، كبشرة الأطفال، فعليك اختيار النوع المناسب لبشرتك، بمعنى أنه تختلف البشرة الدهنية عن الجافة، وكل منهما تحتاج إلى عناية خاصة، نقلًا عن "bold sky".
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اعتني بشعرك خلال التقلبات الجوية.. الخل حل سحري

بعد فصل الصيف الطويل الحار، تصل الرياح الموسمية التي تجعلك تشعرين بالحياة، وتخفف من الطقس الحار، وخلال هذا التغير الموسمي والتقلبات الجوية يحتاج جسمك إلى مزيد من العناية، وربما تهتمين جيدا ببشرتك وجسمك، ولكن يحتاج شعرك إلى عناية خاصة خلال التقلبات الجوية. التقلبات القوية تسبب تلف في الشعر، ففي بعض الأوقات تزيد الرطوبة ويبدأ القشر الظهور في الشعر، كما قد تواجهين تساقطا نتيجة ضعف الشعر، ولهذا يحتاج إلى عناية كبيرة، وفي تلك الحالة من المهم اتباع النصائح التي تحافظ لك على شعرك من المشكلات التي قد تواجهينها وذلك حسبما ذكر موقع PharmEasy.
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كيف تقشرين بشرتك بالطرق الصحيحة حسب نوعها؟

مع التقدم في العمر، يتباطأ معدل دوران الخلايا وتجددها، ويمكن للجلد الميت أن يبقى لفترات طويلة، مما يجعل البشرة غير جذابة، وولهذا فإن التقشير مهم في تلك المرحلة، حيث يمكنه أن ينعش بشرتك، ويخفي اللون الباهت كما يعيد إلى بشرتك الإشراق. إذا كنت مستعدة لإطلاق الوهج الداخلي ليظهر على بشرتك، فإليك كل ما تحتاجين إلى معرفته حول التقشير للحصول على بشرة خالية من العيوب بعد إهمالك لها لفترة طويلة من الوقت، مما زاد الأمر سوءا ولكت لا تقلقين، وذلك حسبما ذكر موقع The Trend Spotter.
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في أول يوم دراسي.. ساعد طفلك على النوم مبكرا

يعلم الآباء والأمهات أن عادات النوم الجيدة مهمة للأطفال، لكن مواعيد عمل الوالدين المزدحمة وأنشطة ما بعد المدرسة، والواجبات المنزلية يمكن أن تقصر وقت الأسرة في الليالي المدرسية ويمكن أن يكون لها تأثير كبير على مقدار نوم الطفل. بالنظر إلى حقيقة أن الوقت المتاح لكثير من الأسر يبدأ في نحو الساعة 6 أو 7 أو حتى وقت متأخر من المساء في ليلة مدرسية، فقد يكون من الصعب تحديد وقت نوم مبكر. وبما أن الخبراء يقولون إن الأطفال في سن المدرسة يحتاجون إلى نحو 9 إلى 11 ساعة من النوم، مما يعني أنهم بحاجة إلى الذهاب إلى السرير فى نحو الساعة 8 أو 9.
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كم عدد ساعات النوم التي يحتاجها طفلك في الدراسة؟

خلال العودة إلى المدرسة تحضرين لطفلك ملابسه الجديدة وأدواته المدرسية اللازمة، ولكن ما هو أكثر أهمية في بداية العام الدراسي الجديد عودته إلى مواعيد النوم المعروفة وبدء روتين جديد، وبالنسبة إلى عمر طفلك يتحدد جدول النوم. وقالت ماريا ميليندريس، إخصائية أمراض الرئة لدى الأطفال وخبيرة النوم في مركز جونز هوبكنز للأطفال، إن متطلبات نوم الأشخاص تتغير مع تقدمهم في السن، بالإضافة إلى نمط مراحل النوم التي تحدث أثناء الليل، وذلك حسبما ذكر موقع live science.
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مكياج خريف 2019.. اختاري الوردي والبنفسجي

وضع المكياج في الصيف أمر صعب بالنسبة للكثير من الفتيات، فالرطوبة والطقس الحار قادران على جعل مظهرك سيئا للغاية، خاصة خلال النهار، ولهذا فمن الأفضل وضعه ليلا واستبدال المكياج الصناعي بالطبيعي الأفضل لبشرتك. ولأن الصيف على وشك الانتهاء وحان وقت الخريف، إذن ستقولين قريبا وداعا للشمس والحرارة المرتفعة للترحيب بالموسم الجديد الذي تستطيعين خلاله وضع المكياج الذي يناسبك، ولكي تظهرى رائعة خلال الموسم الجديد، عليك معرفة الاتجاهات خلال موسم الخريف وفقا لما ذكره موقع Good Housekeeping.
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لو بتحبي الشعر الأحمر.. أفكار تساعدك في الصبغة

الأحمر هو لون الحب والخطر، وعندما تحبين هذا اللون ففي الغالب ما تعتقدين أن له درجة واحدة وهي الأحمر الناري، ولكن هذه الصبغة مثلها مثل الصبغات الأخرى، لها درجات مختلفة، وكل واحدة منها تناسب الشخصيات المختلفة للنساء. الصبغة الحمراء موضة لا تنتهي، بل تظهر لها درجات جديدة، وكل واحدة تليق بصاحبات البشرة البيضاء والسمراء والبرونزية، وما تتفق عليه النساء أن هذا اللون يعكس التمرد الموجود داخلهن، وإذا كنتِ في حاجة إلى تجربة هذا اللون لكن لا تعرفين الدرجات المناسبة، إذن يمكن مساعدتك وفقا لما ذكره موقع Stylecraze.
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