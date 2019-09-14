زهقتي من لفة حجابك؟.. هذه الطرق تساعدك

مهما تعددت المناسبات والخروجات والأوقات فإن لفة الحجاب البسيطة الأسهل وتليق بكل الوجوه، حيث يمكنك اختيار حجاب مستطيل وضعيه على رأسك بحيث يكون هناك جانب طويل وآخر قصير
الحجاب يبرز الملامح والجمال بشكل مختلف تماما، ومثل ما تحتاج الفتيات التي بشعرها إلى التغيير من وقت لآخر، ولهذا تبحثن عن قصات للشعر أو صبغات مميزة، أو حتى البحث عن تسريحات للشعر تغيرهن فيها من وقت لآخر.
في كل مرة تسرعين فيها إلى العمل أو لمقابلة صديقة ففي الغالب ما تلفين الحجاب باللفة البسيطة والمعروفة نظرا لبساطتها وسهولتها فلا تأخذ سوى 5 دقائق، ومن فترة لأخرى تظهر لفات مختلفة من الحجاب، بعضها تليق وأخرى لن تليق وذلك نظرا لاختلاف رسمة الوجه، لذا دعينا نساعدك في اختيار لفة الحجاب حسبما ذكر موقع Stylecraze.
1- لفة الحجاب البسيطة
مهما تعددت المناسبات والخروجات والأوقات فإن لفة الحجاب البسيطة الأسهل وتليق بكل الوجوه، حيث يمكنك اختيار حجاب مستطيل وضعيه على رأسك بحيث يكون هناك جانب طويل وآخر قصير، ثم ثبتي الطرفين معًا تحت ذقنك، واقلبي الطرف الأطول خلف كتفك المقابل، وثبتيه بالدبابيس بعد تغطية منطقة الصدر بشكل
1- لفة الحجاب البسيطة
مهما تعددت المناسبات والخروجات والأوقات فإن لفة الحجاب البسيطة الأسهل وتليق بكل الوجوه، حيث يمكنك اختيار حجاب مستطيل وضعيه على رأسك بحيث يكون هناك جانب طويل وآخر قصير، ثم ثبتي الطرفين معًا تحت ذقنك، واقلبي الطرف الأطول خلف كتفك المقابل، وثبتيه بالدبابيس بعد تغطية منطقة الصدر بشكل معقول.
2- حجاب بدون دبوس
إذا قمتِ بتجاهل المنبه عدة مرات وتأخرتِ عن العمل، فلا يمكنك تثبيت الدبابيس بشكل سريع في حجابك، وتحتاجين إلى ربطه سريعا، لهذا يمكنك أن تلجئي إلى لفه الحجاب بدون دبابيس كما أنها لا تشعرك بالحرارة، لذا لفي الحجاب حول رأسك مرة واحدة وارمي نهايته على كتف واحد وبهذا انتهى أمر حجابك وستذهبين إلى عملك بكامل أناقتك.
3- حجاب يغطي منطقة الصدر
في بعض الأحيان قد تحتاجين إلى تغطية منطقة الصدر، ولا تعرفين الطريقة الصحيحة، فهذه اللفة جديدة ومناسبة عندما يكون الطقس باردا وهناك الكثير من الهواء فيتحرك الحجاب ويكشف عن رقبتك، وبالتالي فإن لفه بتغطية منطقة الصدر يساعدك كثيرا.
4- ربط الطرحة باكسسوارات
أضيفي قليلا من التألق إلى حجابك القديم من خلال وضع إكسسوارات في الطرف الطويل الموجود على ملابسك أو ناحية الجبين، من خلال استخدام حلقات مخصص وضعها في الحجاب.
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5- حجاب بدبوس جانبي
هذه اللفة مشهورة في الدول العربية، وتسمى ايضا بالحجاب المعلق، فهي الأكثر شيوعا بين المحجبات وكانت موضة في وقت من الأوقات ولكن هذا لا يعني أن موضتها قديمة، فكل ما عليك فعله لف حجابك حول رأسك وتثبيته على جانب واحد من رأسك باستخدام دبوس وقد انتهيت، فلن تأخذ من وقتك سوى دقيقتين.
6- حجاب يظهر حلق الأذن
لا يجب عليك التخلي عن الحلقان الطويلة الطويلة لمجرد ارتداء الحجاب، فببساطة يمكنك ربط الحجاب من خلف شحمة الأذن قليلا وإظهار حلق الأذن الطويل لإكمال أناقتك.
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7- لفة حجاب خاصة بالمناسبات
عندما تكونين كالأميرات في فستان خاص بالسهرات، فأنت بحاجة إلى لفة حجاب تناسب مظهرك الملكي، لذا يمكنك ارتداء الحجاب بأسلوب العمامة بنفس اللون الذي ترتديه مع الثوب، ثم ارتديه مع اكسسوار فاخر حول تاج رأسك لإضافة لمسة من التألق واللمعان إلى مظهرك.
8- حجاب يناسب المدرسة والجامعة
عندما ترتدين النظارة في المدرسة والجامعة، فإن لف الحجاب بإحكام حول رأسك يمكن أن يضر حول أذنيك، لذا فإن أفضل خطوة لتغطية شعرك ولف الحجاب لف الحجاب حول هنقك بدون دبوس ولكن بلا ترك مسافة بينه وبين الرقبة.
9- حجاب يليق بالجينز
إذا كنت تكافحين من أجل تصميم حجابك للارتداء مع جينزك، فأفضل ما يمكنك فعله لف الحجاب حول الراس بما يشبه العمامة مع تدلي جزء طويل على الكتفين.
10- لفة حجاب حديثة
المرأة العصرية عادة ما تسير وفق الأسلوب الأكثر وظيفية وتبقي الأشياء بسيطة وفي أضيق الحدود، فالحجاب أحادي اللون وبدون دبابيس الموضة في الوقت الحالي، حيث يمكنك لف كلا الطرفين مرة واحدة حول رقبتك واتركيهما أسفل صدرك لإنشاء هذا النمط العائم للحجاب.