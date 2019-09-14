زهقتي من لفة حجابك؟.. هذه الطرق تساعدك

مهما تعددت المناسبات والخروجات والأوقات فإن لفة الحجاب البسيطة الأسهل وتليق بكل الوجوه، حيث يمكنك اختيار حجاب مستطيل وضعيه على رأسك بحيث يكون هناك جانب طويل وآخر قصير

تحرير:فيروز ياسر ١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م

طرق لف الحجاب

الحجاب يبرز الملامح والجمال بشكل مختلف تماما، ومثل ما تحتاج الفتيات التي بشعرها إلى التغيير من وقت لآخر، ولهذا تبحثن عن قصات للشعر أو صبغات مميزة، أو حتى البحث عن تسريحات للشعر تغيرهن فيها من وقت لآخر. في كل مرة تسرعين فيها إلى العمل أو لمقابلة صديقة ففي الغالب ما تلفين الحجاب باللفة البسيطة والمعروفة نظرا لبساطتها وسهولتها فلا تأخذ سوى 5 دقائق، ومن فترة لأخرى تظهر لفات مختلفة من الحجاب، بعضها تليق وأخرى لن تليق وذلك نظرا لاختلاف رسمة الوجه، لذا دعينا نساعدك في اختيار لفة الحجاب حسبما ذكر موقع Stylecraze.

1- لفة الحجاب البسيطة مهما تعددت المناسبات والخروجات والأوقات فإن لفة الحجاب البسيطة الأسهل وتليق بكل الوجوه، حيث يمكنك اختيار حجاب مستطيل وضعيه على رأسك بحيث يكون هناك جانب طويل وآخر قصير، ثم ثبتي الطرفين معًا تحت ذقنك، واقلبي الطرف الأطول خلف كتفك المقابل، وثبتيه بالدبابيس بعد تغطية منطقة الصدر بشكل