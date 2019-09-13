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نصيحة تامر حسني لأحد معجبيه: أنا كمان اشتغلت في فندق

تحرير:التحرير ١٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٢١ م
تامر حسني
تامر حسني
وجه المطرب تامر حسني، رسالة إلى أحد معجبيه التقط معه صورة قبل أحيائه حفلا غنائيا بأحد الفنادق الشهيرة. ونشر "تامر" صورة له مع الشا عبر "فيسبوك"، معلّقا: "الشاب الجميل ده شافني داخل أغني في فرح وقفني وقالي أنا بشتغل ويتر هنا في الفندق وحبيبتي سابتني النهارده وأنا زعلان أوي بس أول ما شفتك فرحت عشان بحبك جدا، وطلب مني نتصور بموبايلي وأنا اللي أنزل صورته عندي عشان يفرح، وقالي أنا اسمي محمود، كان نفسي اتكلم معاه بس كنت داخل أغني، المهم يا محمود يا جميل بما إني معرفش الأسباب اللي بعدتكوا عن بعض، وبما إني مش ناسي الحزن اللي كان في عينيك هكلمك هنا".
أضاف تامر حسني: "أكيد الدنيا مش هتقف بيك، أهم حاجة تفضل تشتغل زي ما أنت كده، راجل وسيد الرجالة، وربنا إن شاء الله يصلحلك الحال وممكن ترجعوا، أو هيكرمك بإنسانة مناسبة ليك أكتر، وخلي الخير بينكم حتى في الانفصال، جايز قربكم مش خير لبعض، ربنا يكتبلك الصالح ويكتبلها الصالح".تابع: "أهم حاجة هوصيك بيها، اشتغل
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عاصي-الحلاني (1)

مدير أعمال عاصي الحلاني يكشف تفاصيل حالته الصحية

حادث تعرض له الفنان عاصي الحلاني، حيث سقط من على حصانه منذ أيام، وتعرض لإصابات، وقال شريف ضياء، مدير أعمال الفنان، فى تصريحات لـ«التحرير»، إنه تعرض لكسر فى إصبع يده اليسرى، وتم إجراء عملية جراحية له، وطالبه الطبيب بالراحة لمدة أسبوع، وأكد أنه أصبح بخير وخرج من المستشفى، وسيعود قريبا لجمهوره. عاصي الحلاني حل ضيفا مع الإعلامية التونسية عائشة عثمان، في برنامجها "عايشة شو" فى مايو الماضي، وقال إنه نوّع كثيرًا في تقديم الأغاني، وكان خائفًا من عدم تقبل الجمهور لاختلافه المستمر، موضحًا أنه يرى أن إصدار ألبوم أحيانا يظلم بعض الأغاني.
حميد الشاعرى

اعرف ما حققه «شد الفيشة» لحميد الشاعري وهاني عادل

طرح الفنان حميد الشاعري دويتو جديدًا باسم "شد الفيشة"، مع المطرب الشاب هانى عادل، وهو من كلمات تامر حسين وألحان محمد يحيى وتوزيع حميد الشاعري، ولكن لم تحقق الأغنية المشاهدات المطلوبة منها فلم تتجاوز الـ10 آلاف مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، على الرغم من مرور 24 ساعة على طرحها، وتقديم الفيديو كليب بطريقة الرسوم المتحركة وهى طريقة جديدة يتبعها المطربون للفت انتباه جمهورهم. أشاد من استمع للأغنية بالكلمات والألحان المقدمة بالعمل، وقالوا إنها أعادتهم لأغاني التسعينيات.
رياض-السنباطي

رياض السنباطي وأم كلثوم.. «صبي المنجد» في حضرة الست

تجربة سيدة الغناء العربي أم كلثوم الغنائية لها قوامها وشكلها، كُتاب بعينهم وملحنون اعتمدت عليهم الست، فمن المؤلفين نجد أسماء كُثر على رأسهم أحمد رامي، بيرم التونسي، كامل الخلعي، مأمون الشناوي، وعبد الوهاب محمد، أما الملحنون فيتصدرهم محمد القصبجي والشيخ زكريا أحمد، ومن خلفهم يأتي رياض السنباطي، ورغم إسهامات سابقيه وغيرهم، يبقى هو أهم من صاغ قوام التجربة الكلثومية في شكلها الأكثر تبلورًا ونضجًا، لا من حيث الكم فقط، حيث يحوز نصيب الأسد في عدد الألحان التي غنّتها، لكن أيضًا من حيث الكيف والإبداع الذي لا يزال قائمًا.
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تامر-حسنى (6)

إعلان موعد طرح فيلم «الفلوس» لتامر حسني

قررت الجهة المنتجة لفيلم "الفلوس" للنجم تامر حسنى طرحه رسميا في دور العرض السينمائي يوم 2 أكتوبر المقبل، وذلك بعد أن تم تأجيل عرضه من موسم عيد الأضحى المبارك. وأرجعت الشركة المنتجة سبب تأجيل طرح الفيلم إلى عدم الانتهاء من عملية المونتاج، فيما تحدث البعض عن محاولة تجنب "المنافسة القوية" خلال موسم العيد. يذكر أن الفيلم تأليف محمد عبدالمعطى، إخراج سعيد الماروق، وبطولة تامر حسنى وزينة وخالد الصاوي وعائشة بن أحمد، ويشارك كضيوف شرف مجموعة من الفنانين منهم أحمد السقا ومي عزالدين وويزو وعلي ربيع.
تامر حسنى

«مش أنا».. تامر حسني يكشف عن أحدث أفلامه

كشف الفنان تامر حسني عن تحضيره لفيلم سينمائي جديد يحمل اسم "مش أنا"، ونشر "تامر" عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" صورة له ظهر خلالها بـ"لوك" جديد عن الذي تعود عليه جمهوره خلال الفترة الحالية، إذ قام بقص شعره تماما، وعلق "حسني" على الصورة قائلا: "تحضيرات دخول تصوير فيلمي الجديد بعنوان (مش أنا) وتسجيل أغانيه، قصة وسيناريو وحوار تامر حسني"، كما كشف عن أنه يحضر لتصوير كليب ألبومه الغنائي المقبل، مضيفا: "اتكلمنا جد شوية نهزر بقى.. مين هيحلق كدا ويشترك معايا في (حملة نعيمًا).. نهاركم عسل".
محمد-رمضان (6)

هل يصبح محمد رمضان المغني الأكثر جماهيرية بإفريقيا؟

أعلن الفنان محمد رمضان ترشيحه لجائزة الموسيقى الإفريقية "Afrima"، للتنافس على لقب المغني الأكثر جماهيرية في إفريقيا. ونشر محمد رمضان عبر حسابه على موقع "تويتر"، صورة لقائمة المرشحين للجائزة، وعلّق عليها كاتبًا: "الاسم المصري الوحيد المرشح لجائزة المُغني الأكثر جماهيرية في إفريقيا". من ناحية أخرى، يدخل الميجا ستار تامر حسني منافسة شرسة على مستوى القارة السمراء للحصول على لقب أفضل فنان إفريقي للعام الجاري 2019، وذلك ضمن جوائز الموسيقى الإفريقية "أفريما".
تامر حسنى

تامر حسني: شكرا لكل من ساعدني في 15 عاما

وجه الفنان تامر حسني الشكر لجمهور حفله في مدينة العلمين الجديدة، مساء أمس الجمعة، والذي احتفل خلاله بمرور 15 سنة على صدور ألبومه الغنائي الأول، وذلك بمصاحبة فريق جيبسي كينجز. وكتب تامر عبر "إنستجرام"، السبت: "بشكر كل الجماهير الراقية المحترمة اللي شرفوا حفل الـ15 سنة، شكرا عشان جمهوري شرفني رغم إنها كانت الحفلة الأكثر جماهيرية هذا العام، كانت الأفضل والأرقى تنظيما، حقيقي شكرا جمهوري المحترم، شكرا لنظامكم وحرص كل منكم على الآخر، بشكر كل منتج ساهم في وجودي واستمراري ابتداءً من مكتشفي نصر محروس إلى الأستاذ محسن جابر حتى الأستاذ سالم الهندي".
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