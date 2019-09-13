نصيحة تامر حسني لأحد معجبيه: أنا كمان اشتغلت في فندق

تحرير:التحرير ١٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٢١ م

تامر حسني

وجه المطرب تامر حسني، رسالة إلى أحد معجبيه التقط معه صورة قبل أحيائه حفلا غنائيا بأحد الفنادق الشهيرة. ونشر "تامر" صورة له مع الشا عبر "فيسبوك"، معلّقا: "الشاب الجميل ده شافني داخل أغني في فرح وقفني وقالي أنا بشتغل ويتر هنا في الفندق وحبيبتي سابتني النهارده وأنا زعلان أوي بس أول ما شفتك فرحت عشان بحبك جدا، وطلب مني نتصور بموبايلي وأنا اللي أنزل صورته عندي عشان يفرح، وقالي أنا اسمي محمود، كان نفسي اتكلم معاه بس كنت داخل أغني، المهم يا محمود يا جميل بما إني معرفش الأسباب اللي بعدتكوا عن بعض، وبما إني مش ناسي الحزن اللي كان في عينيك هكلمك هنا".

أضاف تامر حسني: "أكيد الدنيا مش هتقف بيك، أهم حاجة تفضل تشتغل زي ما أنت كده، راجل وسيد الرجالة، وربنا إن شاء الله يصلحلك الحال وممكن ترجعوا، أو هيكرمك بإنسانة مناسبة ليك أكتر، وخلي الخير بينكم حتى في الانفصال، جايز قربكم مش خير لبعض، ربنا يكتبلك الصالح ويكتبلها الصالح".تابع: "أهم حاجة هوصيك بيها، اشتغل