بعد الهواتف.. HONOR تتجه للأجهزة القابلة للارتداء
تحرير:أحمد البرماوي
١٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٣٠ م
هونر
أعلنت شركة HONOR، استراتيجيتها لتقنيات المنزل الذكي المدعمة بإنترنت الأشياء بهدف توفير تجربة سلسة عبر مجموعة واسعة من الأجهزة المنزلية، كما كشفت الشركة عن تطبيق PocketVision المدعم بالذكاء الاصطناعي والذي يساعد من يعانون من مشكلات في البصر على قراءة المستندات وغيرها من المواد النصية بسهولة، وقال كريس سان بايجونج، رئيس HONOR في الشرق الأوسط وأفريقيا: "تمتاز HONOR بكونها علامة التقنيات المحبوبة لدى الشباب في جميع أنحاء العالم، ونطمح إلى أن نبقى العلامة التجارية الرائدة والأولى في ذهن الشباب التي تدعمهم وتمكنهم من ممارسة شغفهم وتحقيق طموحاتهم.
ويقدم تطبيق PocketVision بثلاثة أوضاع رئيسية هي: تحويل النص إلى كلام منطوق والتقريب وتأثير Negative Image للمساعدة في قراءة النصوص بوضوح أكبر، وتعاونت HONOR مع المعهد الوطني الملكي للمكفوفين (RNIB) الذي يدعم من يعانون من المشكلات البصريةليقدم التطبيق بعدة لغات.
وخلال معرض IFA وفي خطوة منها لجعل العالم
ويقدم تطبيق PocketVision بثلاثة أوضاع رئيسية هي: تحويل النص إلى كلام منطوق والتقريب وتأثير Negative Image للمساعدة في قراءة النصوص بوضوح أكبر، وتعاونت HONOR مع المعهد الوطني الملكي للمكفوفين (RNIB) الذي يدعم من يعانون من المشكلات البصريةليقدم التطبيق بعدة لغات.
وخلال معرض IFA وفي خطوة منها لجعل العالم أكثر اتصالًا وذكاءً للمستهلكين، عرضت HONOR استراتيجيتها لإنترنت الأشياء التي أطلقت عليها “1+8+N” وتعني هاتفًا ذكيًا واحدًا من HONOR وثماني فئات من الأجهزة المنزلية ومجموعة واسعة من المنتجات المرافقة لها من شركاء العلامة.
وعُرضت خلال الحدث التحديثات الجديدة التي طرأت على هاتف HONOR 20 PRO الرائد بما في ذلك ترقية نظام التشغيل إلى EMUI 10 الجديد كليًا واللون الجديد الأبيض الثلجي.