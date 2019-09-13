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بعد الهواتف.. HONOR تتجه للأجهزة القابلة للارتداء

تحرير:أحمد البرماوي ١٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٣٠ م
هونر
هونر
أعلنت شركة HONOR، استراتيجيتها لتقنيات المنزل الذكي المدعمة بإنترنت الأشياء بهدف توفير تجربة سلسة عبر مجموعة واسعة من الأجهزة المنزلية، كما كشفت الشركة عن تطبيق PocketVision المدعم بالذكاء الاصطناعي والذي يساعد من يعانون من مشكلات في البصر على قراءة المستندات وغيرها من المواد النصية بسهولة، وقال كريس سان بايجونج، رئيس HONOR في الشرق الأوسط وأفريقيا: "تمتاز HONOR بكونها علامة التقنيات المحبوبة لدى الشباب في جميع أنحاء العالم، ونطمح إلى أن نبقى العلامة التجارية الرائدة والأولى في ذهن الشباب التي تدعمهم وتمكنهم من ممارسة شغفهم وتحقيق طموحاتهم.
ويقدم تطبيق PocketVision بثلاثة أوضاع رئيسية هي: تحويل النص إلى كلام منطوق والتقريب وتأثير Negative Image للمساعدة في قراءة النصوص بوضوح أكبر، وتعاونت HONOR مع المعهد الوطني الملكي للمكفوفين (RNIB) الذي يدعم من يعانون من المشكلات البصريةليقدم التطبيق بعدة لغات. وخلال معرض IFA وفي خطوة منها لجعل العالم
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فيس بوك

مزايا جديدة تقدمها «فيسبوك» للشخصيات العامة

قالت ماريا سميث – نائب مدير إدارة المنتجات، وسيبيل غولدمان – نائب مدير شراكات الترفيه العالمية، إن فيسبوك، تسعى لتقديم الدعم للشخصيات العامة، وفي إطار ذلك تقوم باستحداث ميزات جديدة وتطوير الأدوات الحالية لمساعدتهم على تحقيق ما يصبون إليه من أهداف على منصة فيسبوك، ومن أجل مساعدة الشخصيات العامة على اجتذاب متابعين جدد، أجرينا تجربة نحدد فيها قدرة مجموعة متعددة من الشخصيات العامة على المساهمة في قصة فيسبوك واحدة، أثناء حدث ما، بالإضافة إلى استحداث ميزة جديدة في آخر الأخبار (News Feed) لمساعدة مستخدمي فيسبوك على اكتشاف الشخصيات العامة ومتابعتهم".
هواوي -تطلق -اصدار جديد (2)

بـEMUI10.. هواوي تطرح إصدارا جديدا من هاتف P30 Pro

أطلقت مجموعة هواوي لأعمال المستهلك إصدارا جديدا تماما من هاتفها HUAWEI P30 Pro خلال فعاليات معرض (IFA) ببرلين لترسي مرة أخرى معايير جديدة للتصميم الجذاب لهواتفها الذكية، بالإضافة إلى أن هواوي أضافت العديد من التحسينات والمزايا الثورية للإصدار الجديد من HUAWEI P30 Pro مثل أن الهاتف يأتي مزودا بواجهة المستخدم الجديدة من هواوي EMUI10. وبحسب مؤسسة IDC للأبحاث فقد وصلت شحنات شركة هواوي من الهواتف الذكية إلى 118 مليون وحدة خلال النصف الأول من عام 2019 بما يعكس زيادة سنوية بنسبة 24% حققتها الشركة، فى النصف الثاني من العام.
أول-جهاز-لrealme من سلسة تدعم الـ 5G وبمعالج Snapdragon 7‎

realme تطلق أول جهاز يدعم الـ5G بمعالج Snapdragon 7

أعلنت العلامة التجارية الناشئة للهواتف الذكية، realme، عن خطتها لإطلاق جهاز محمول يدعم الجيل الخامس 5G مع معالج Snapdragon 7 الجديد من Qualcomm والذي يحتوي على 5G مدمج في بروتوكول SOC، ومن المتوقع أن يعزز النظام الأساسي الجديد من نموذج realme، بدعم المناطق الرئيسية من العالم وغيرها من نطاقات التردد وهياكل الشبكات المستقلة (SA) وغير المستقلة (NSA)، مما يؤدي إلى التوافق الأقصى الذي تحتاجه الهواتف الذكية الرائدة، وسوف تلتزم realme بفلسفتها القوية القادرة على المنافسة بشكل كبير.
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