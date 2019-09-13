بعد الهواتف.. HONOR تتجه للأجهزة القابلة للارتداء

تحرير:أحمد البرماوي ١٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٣٠ م

هونر

أعلنت شركة HONOR، استراتيجيتها لتقنيات المنزل الذكي المدعمة بإنترنت الأشياء بهدف توفير تجربة سلسة عبر مجموعة واسعة من الأجهزة المنزلية، كما كشفت الشركة عن تطبيق PocketVision المدعم بالذكاء الاصطناعي والذي يساعد من يعانون من مشكلات في البصر على قراءة المستندات وغيرها من المواد النصية بسهولة، وقال كريس سان بايجونج، رئيس HONOR في الشرق الأوسط وأفريقيا: "تمتاز HONOR بكونها علامة التقنيات المحبوبة لدى الشباب في جميع أنحاء العالم، ونطمح إلى أن نبقى العلامة التجارية الرائدة والأولى في ذهن الشباب التي تدعمهم وتمكنهم من ممارسة شغفهم وتحقيق طموحاتهم.

ويقدم تطبيق PocketVision بثلاثة أوضاع رئيسية هي: تحويل النص إلى كلام منطوق والتقريب وتأثير Negative Image للمساعدة في قراءة النصوص بوضوح أكبر، وتعاونت HONOR مع المعهد الوطني الملكي للمكفوفين (RNIB) الذي يدعم من يعانون من المشكلات البصريةليقدم التطبيق بعدة لغات. وخلال معرض IFA وفي خطوة منها لجعل العالم